La gestión de servicios de campo suele implicar el envío de trabajadores o contratistas a un lugar fuera de las instalaciones de la empresa para instalar, mantener o reparar equipos, sistemas o activos. Los gerentes de servicio de campo realizan un seguimiento de los recursos de campo de una organización y coordinan el trabajo de los profesionales de servicio de campo que brindan servicios calificados, especializados o patentados a los clientes.

Las actividades de gestión de servicios de campo incluyen:

Programación del servicio de campo

Es el proceso de organizar los horarios de los empleados, las citas de servicio y los plazos previstos de finalización de las órdenes de trabajo.

Gestión de despacho de servicio de campo

Es el proceso de coordinar el envío, que es cuando se envía a un técnico de servicio de campo o especialista en una asignación de trabajo.

Gestión de órdenes de trabajo

Es el proceso de asignación y seguimiento de las órdenes de trabajo de servicio desde la creación hasta la finalización hasta la facturación del cliente.

Gestión de inventario

Es el proceso de realizar un seguimiento de las piezas y los suministros, incluida la transferencia de productos, el consumo, los ajustes y más.

Administración de contratos de servicio de campo

Es el proceso de administrar los contratos con sus clientes y garantizar que se cumplan los acuerdos de nivel de servicio (SLAs).