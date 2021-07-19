¿Qué es la gestión de amenazas?

La gestión de amenazas es un proceso que utilizan los profesionales de ciberseguridad para prevenir ataques cibernéticos, detectar amenazas cibernéticas y responder a incidentes de seguridad.
La mayoría de los equipos de seguridad se enfrentan a la fragmentación de la información, lo que puede generar puntos ciegos en las operaciones de seguridad. Y dondequiera que existan, los puntos ciegos comprometen la capacidad de un equipo para identificar, proteger y responder rápidamente a las amenazas de seguridad.
Los peligros actuales incluyen software mutante, amenazas persistentes avanzadas (APT), amenazas internas y vulnerabilidades en torno a los servicios informáticos basados en la nube, más de lo que el software antivirus puede manejar. Con el perímetro en constante desaparición de una infraestructura de TI protegida y una fuerza laboral remota, las empresas enfrentan constantemente nuevos riesgos complejos y amenazas de seguridad.
En el contexto de este escenario de amenazas en evolución y el cambio a la nube, los profesionales de seguridad trabajan bajo el supuesto de que las filtraciones ocurrieron y volverán a ocurrir.
Mejorado con automatización e informado por IA, un sistema de administración de amenazas cibernéticas puede ayudar a contrarrestar los ataques avanzados de los ciberdelincuentes actuales. Brinda a los equipos de seguridad la visibilidad que necesitan para tener éxito. La unificación de los datos de seguridad permite a los equipos de seguridad identificar datos en riesgo y vulnerabilidades a través de redes en miles de endpoints y entre nubes.
Las amenazas provenientes del interior de una organización son particularmente peligrosas en el ámbito de la ciberseguridad. Y los ataques internos son más costosos para las organizaciones que las amenazas externas. Aprenda qué son las amenazas internas y cómo mitigarlas.
Muchos sistemas modernos de gestión de amenazas utilizan el marco de ciberseguridad establecido por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. El NIST proporciona una guía integral para mejorar la seguridad de la información y la gestión de riesgos de ciberseguridad para organizaciones del sector privado. Una de sus guías, el NIST Cybersecurity Framework (NIST CF), consta de estándares, mejores prácticas y cinco funciones centrales, a saber, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar.
Los equipos de ciberseguridad necesitan un conocimiento profundo de los activos y recursos más importantes de la organización. La función de identificación incluye categorías, como gestión de activos, entorno empresarial, gobernanza, evaluación de riesgos, estrategia de gestión de riesgos y gestión de riesgos de la cadena de suministro.
La función de protección cubre gran parte de los controles de seguridad técnica y física para desarrollar e implementar salvaguardas adecuadas y proteger la infraestructura crítica. Estas categorías son gestión de identidad y control de acceso, concientización y capacitación, seguridad de datos, procesos y procedimientos de protección de la información, mantenimiento y tecnología de protección.
La función de detección implementa medidas que alertan a una organización sobre ataques cibernéticos. Las categorías de detección incluyen anomalías y eventos, monitoreo continuo de seguridad y procesos de detección temprana.
La función de respuesta garantiza una respuesta adecuada a los ciberataques y otros eventos de ciberseguridad. Las categorías incluyen planeación de respuesta, comunicaciones, análisis, mitigación y mejoras.
Las actividades de recuperación implementan planes de resiliencia cibernética y ayudan a garantizar la continuidad del negocio en caso de un ataque cibernético, una violación de seguridad u otro evento de ciberseguridad. Las funciones de recuperación son mejoras en la planeación de la recuperación y comunicaciones.
Las organizaciones empresariales actuales instalan centros de operaciones de seguridad (SOC) equipados con tecnología moderna, como IA, para detectar, gestionar y responder a las amenazas de manera eficiente. Al implementar tecnología impulsada por IA y una gama abierta y modular de soluciones y servicios de gestión de amenazas, las organizaciones pueden dedicar menos tiempo y recursos a integrar y operar herramientas y fuentes de datos fragmentadas.
La tecnología puede establecer procesos eficientes e interconectados de intercambio de datos, analytics y respuesta que transforman y mejoran las capacidades de las operaciones de seguridad. Los proveedores pueden ofrecer soluciones de gestión de amenazas, como software, software como servicio (SaaS) o como servicios gestionados en función de los requisitos del cliente.
Los proveedores de soluciones también pueden diseñar, crear, gestionar o proporcionar herramientas personalizadas para ofrecer todos los aspectos del ciclo de vida de la gestión de amenazas. Apoyan a los equipos del SOC con las mismas herramientas de detección e investigación de amenazas impulsadas por IA, y soluciones y servicios de gestión de amenazas para aprovechar al máximo los recursos e inversiones existentes.
Una nueva forma de luchar contra el ciberdelito con un enfoque y experiencia integrados impulsados por la inteligencia artificial y la orquestación. Con la plataforma de servicios de gestión de amenazas de IBM, puede identificar, priorizar y actuar sobre las amenazas avanzadas que sean más relevantes para usted.
IBM® Cloud Pak for Security es una plataforma de seguridad abierta que se conecta a sus fuentes de datos existentes. Genera insights más profundos y le permite actuar más rápido con la automatización. Ya sea que sus datos residan en IBM o en herramientas de terceros, on premises o en múltiples entornos de nube, la plataforma le ayuda a encontrar y responder a amenazas y riesgos, todo mientras deja sus datos donde están.
La detección de amenazas es solo la mitad de la ecuación de seguridad. También necesita una respuesta inteligente a incidentes ante el creciente volumen de alertas, múltiples herramientas y escasez de personal. Acelere su respuesta a incidentes con automatización, estandarización de procesos e integración de herramientas de seguridad existentes con IBM.
La mala calidad de la inteligencia, la falta de confianza y la mínima integración con otras fuentes de datos y organizaciones crean desafíos en la capacidad de obtener insight aplicable en la práctica para frustrar los ciberataques. Los servicios de inteligencia de amenazas de IBM pueden simplificar su gestión de inteligencia con expertos que pueden diseñar, construir, entregar y operar una plataforma automatizada de ciberamenazas.
Las amenazas internas representan el 60 % de los ciberataques y son difíciles de detectar. La mayoría de los casos pasan desapercibidos durante meses o años. Obtenga visibilidad de las anomalías de comportamiento que pueden indicar una amenaza interna activa. Obtenga visibilidad de las anomalías de comportamiento que pueden indicar una amenaza interna activa. Descubra y controle todo tipo de cuentas privilegiadas en toda su empresa.
Responda y recupérese rápidamente con las medidas de seguridad de IBM® FlashSystem que le permiten restaurar copias aisladas e inmutables, minimizando el impacto de un ataque cibernético.
Detecte y corrija el malware en los dispositivos comprometidos. Con las soluciones de gestión unificada endpoint (UEM), puede monitorear y controlar prácticamente todos sus dispositivos móviles, aplicaciones y contenidos. Ejecute análisis de seguridad impulsados por IA y mantenga la seguridad en todas sus plataformas.
El aumento de las tendencias de trabajo remoto y la interconectividad de los endpoints conlleva su propio conjunto de retos de ciberseguridad. Para combatirlos, se necesita una herramienta de detección y respuesta de endpoints hacia un mundo de confianza cero y bloquear de forma proactiva las amenazas de malware y ransomware e impulsar la seguridad de los endpoints.
Identifique, proteja, detecte y recupere datos en toda su infraestructura de almacenamiento de información, a la vez que proporciona una vista simple y consolidada de la protección de datos y el estado de resiliencia cibernética con integración a paneles de seguridad.
Los servicios de ciberseguridad de IBM ofrecen asesoría, integración y seguridad gestionada, junto con capacidades ofensivas y defensivas. Combinamos un equipo global de expertos con tecnología propia y de socios para crear conjuntamente programas de seguridad personalizados que gestionen el riesgo.