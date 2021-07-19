¿Qué es la gestión de amenazas?

La mayoría de los equipos de seguridad se enfrentan a la fragmentación de la información, lo que puede generar puntos ciegos en las operaciones de seguridad. Y dondequiera que existan, los puntos ciegos comprometen la capacidad de un equipo para identificar, proteger y responder rápidamente a las amenazas de seguridad.

Los peligros actuales incluyen software mutante, amenazas persistentes avanzadas (APT), amenazas internas y vulnerabilidades en torno a los servicios informáticos basados en la nube, más de lo que el software antivirus puede manejar. Con el perímetro en constante desaparición de una infraestructura de TI protegida y una fuerza laboral remota, las empresas enfrentan constantemente nuevos riesgos complejos y amenazas de seguridad.

En el contexto de este escenario de amenazas en evolución y el cambio a la nube, los profesionales de seguridad trabajan bajo el supuesto de que las filtraciones ocurrieron y volverán a ocurrir.

Mejorado con automatización e informado por IA, un sistema de administración de amenazas cibernéticas puede ayudar a contrarrestar los ataques avanzados de los ciberdelincuentes actuales. Brinda a los equipos de seguridad la visibilidad que necesitan para tener éxito. La unificación de los datos de seguridad permite a los equipos de seguridad identificar datos en riesgo y vulnerabilidades a través de redes en miles de endpoints y entre nubes.

Las amenazas provenientes del interior de una organización son particularmente peligrosas en el ámbito de la ciberseguridad. Y los ataques internos son más costosos para las organizaciones que las amenazas externas. Aprenda qué son las amenazas internas y cómo mitigarlas.