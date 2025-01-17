¿Qué es la gestión de riesgos?

La gestión de riesgos es un componente integral de cualquier estrategia de negocio. Ayuda a las empresas y a las personas a protegerse contra gastos financieros, ineficiencias, daños a la reputación y otras pérdidas potenciales.

Las causas principales de los riesgos son tanto internas (errores humanos o fallas del sistema) como externas (crisis globales, cambio climático o avances tecnológicos). Cuando ocurren eventos imprevistos, las organizaciones deben asumir las consecuencias.

Los posibles riesgos pueden ser menores, como un aumento temporal de los costos. No obstante, también podrían ser catastróficos y dar lugar a graves ramificaciones, incluyendo grandes cargas financieras, pérdida de reputación o incluso cierre de negocios.

Al adoptar un enfoque integral y proactivo para la gestión de riesgos, las empresas pueden protegerse y responder cuando hay amenazas.

En esencia, la gestión de riesgos no se trata solo de prevenir resultados negativos, sino también de permitir que los positivos respalden el éxito general y la sustentabilidad de un negocio.