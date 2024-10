¿Qué es la gestión de riesgos de modelos?

Es posible que los modelos se empleen indebidamente o que se aplique el modelo incorrecto a un escenario determinado. El diseño y las especificaciones de un modelo también pueden no ser adecuados para un caso de negocio en particular.

Por ejemplo, un modelo que ayuda a los hospitales a ordenar a los pacientes más rápido en un estado o región en particular podría no ser adecuado para un estado o región vecina debido a la variación demografía. Mientras tanto, los modelos que identifican una afección pulmonar en niños a partir de sus exploraciones de tórax podrían no ser capaces de detectar la misma afección en adultos.