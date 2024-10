¿Qué es un modelo de IA?

El aprendizaje profundo es un subconjunto aún más evolucionado del aprendizaje no supervisado cuya estructura de neural networks intenta imitar la del cerebro humano. Múltiples capas de nodos interconectados ingieren datos progresivamente, extraen características clave, identifican relaciones y refinan las decisiones en un proceso llamado propagación hacia adelante. Otro proceso llamado retropropagación aplica modelos que calculan errores y ajustan los pesos y sesgos del sistema en consecuencia. La mayoría de las aplicaciones avanzadas de IA, como los modelos de lenguaje grande (LLM) que potencian los chatbots modernos, utilizan aprendizaje profundo. Requiere tremendos recursos computacionales.

Las técnicas de modelos de ML generalmente se pueden separar en tres categorías amplias: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo.

Si bien todos los modelos de ML son IA, no toda la IA implica ML. Los modelos de IA más elementales son una serie de declaraciones 'si-entonces-si', con reglas programadas explícitamente por un científico de datos. Dichos modelos se denominan alternativamente motores de reglas, sistemas expertos, gráficos de conocimiento o IA simbólica.