¿Qué es la continuidad de negocio?

Sin un plan de continuidad de negocio, las empresas son vulnerables a toda una serie de incidentes. Cuando se produjo la pandemia de Covid en 2020, el 51 % de las empresas en todo el mundo no disponía de un plan de continuidad de negocio.1

Esta falta de gestión de la continuidad de negocio (BCM) puede resultar costosa. Por ejemplo, el costo promedio de una filtración de datos en 2023 fue de 4.45 millones de dólares, según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM.2 Tras una pérdida de este tipo, las empresas pueden tener dificultades para recuperarse. Más del 40 % de las empresas no volverán a abrir después de enfrentar un desastre.3 Invertir en la planeación de la continuidad de negocio puede suponer un ahorro a largo plazo, ya que las estrategias de recuperación están en marcha incluso antes de que se produzca una amenaza.