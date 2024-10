Los planes de continuidad de negocio (BCP) y los planes de recuperación ante desastres (DRP) ayudan a las organizaciones a prepararse para una amplia gama de incidentes no planeados. Cuando se despliega de manera efectiva, un buen plan de DR puede ayudar a los stakeholders a comprender mejor los riesgos para las funciones comerciales regulares que puede representar una amenaza en específico. Las compañías que no invierten en recuperación ante desastres y continuidad de negocio (BCDR) tienen más probabilidades de experimentar pérdida de datos, tiempo de inactividad, sanciones financieras y daños a la reputación debido a incidentes no planeados.

Estos son algunos de los beneficios que pueden esperar las compañías que invierten en planes de continuidad de negocio y recuperación ante desastres: