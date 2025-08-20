¿Qué es el equipo azul?

Ahora que ha establecido un equipo azul fuerte y auditado las defensas de la organización, es momento de ponerlo en acción. Aquí es donde interviene el equipo rojo o el equipo de seguridad ofensiva para probar la seguridad de la red. Los ejercicios del equipo rojo se pueden definir como un grupo de profesionales de la seguridad que son hackers éticos independientes destinados a evaluar la seguridad del sistema de una organización.

El equipo rojo simula las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de un verdadero atacante contra el propio sistema de la organización como una forma de evaluar el riesgo de seguridad. Al realizar pruebas de penetración, una organización puede gestionar mejor cómo su personal y sus procesos pueden manejar un ataque a los activos de una organización. Los miembros del equipo rojo también pueden desplegar malware durante un ataque simulado para probar las defensas de seguridad del equipo azul o utilizar la ingeniería social como una forma de manipular a los miembros del equipo azul para compartir información.

El objetivo principal del equipo rojo es hacer que un evaluador omita las defensas del equipo azul sin que se noten. Los equipos rojo y azul mantienen una relación simbiótica, ya que ambos trabajan para el mismo fin, pero con dos enfoques completamente distintos. Cuando los dos trabajan juntos, esto a menudo se conoce como equipo púrpura. A medida que surgen nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, el trabajo del equipo azul es mantenerse informado y compartir también cualquier información nueva con el equipo rojo.

Una vez que ambos equipos hayan completado ejercicios y pruebas del equipo rojo/azul, el siguiente paso es informar sus hallazgos. Trabajan juntos para formar un plan e implementar los controles de seguridad necesarios para proteger a la organización.

Las pruebas del equipo azul aportan un inmenso valor a la detección de amenazas de su organización, y es importante crear un equipo azul que cuente con el conjunto de habilidades necesarias para construir y ejecutar un sistema de seguridad con una excelente capacidad de respuesta.