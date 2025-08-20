¿Qué es el equipo azul?

Publicado: 18 de diciembre de 2023
Colaboradores: Teaganne Finn, Amanda Downie
Un equipo azul es un equipo interno de seguridad de TI para defenderse de los ciberatacantes, incluidos los equipos rojos, que pueden amenazar a su organización y fortalecer su postura de seguridad.
La tarea del equipo azul es proteger siempre los activos de una organización teniendo una comprensión sólida de los objetivos comerciales y trabajando constantemente para mejorar las medidas de seguridad de la organización.
Los objetivos del equipo azul incluyen:
1. Identificar y mitigar vulnerabilidades y posibles incidentes de seguridad a través del análisis de huella digital y el análisis de inteligencia de riesgos.
2. Realizar auditorías de seguridad periódicas, como DNS (servidor de nombres de dominio), respuesta a incidentes y recuperación.
3. Educar a todos los empleados sobre posibles amenazas cibernéticas.
La mejor manera de describir cómo funciona el equipo azul es con una analogía de un equipo de fútbol. El equipo azul, compuesto por profesionales de ciberseguridad de su organización, es la línea de defensa para su organización contra todas las amenazas potenciales, como ataques de phishing y actividad sospechosa. Uno de los primeros pasos en el trabajo del equipo azul, o línea defensiva, es comprender la estrategia de seguridad de la organización y recopilar los datos necesarios para armar un plan de defensa contra ataques del mundo real.
Antes del plan de defensa, el equipo azul recopilará toda la información sobre las áreas que necesitan protección y realizará una evaluación de riesgos. Durante este período de prueba, el equipo azul identificará los activos críticos y notará la importancia de cada uno, junto con las auditorías de DNS y la captura de muestras de tráfico de red. Una vez que esos activos se hayan identificado, se puede realizar una evaluación de riesgos para identificar amenazas contra cada activo y dónde puede haber debilidades visibles o problemas de configuración. Es como en un equipo de fútbol, cuando entrenadores y jugadores comentan jugadas anteriores, lo que salió bien y lo que salió mal.
Una vez que se complete la evaluación, el equipo azul pondrá en marcha medidas de seguridad, como educar más a los empleados sobre los procedimientos de seguridad y fortalecer las reglas de contraseña; en el fútbol, esto está creando nuevas jugadas para probar para ver qué tan bien funcionan. Una vez que se ha establecido el plan de defensa, el papel del equipo azul es inculcar herramientas de monitoreo que puedan detectar signos de intrusión, investigar alertas y responder a actividades inusuales.
El equipo azul utilizará diferentes contramedidas e inteligencia de amenazas para comenzar a comprender cómo proteger una red de ataques cibernéticos y fortalecer la postura general de seguridad.
Un miembro del equipo azul necesita buscar constantemente vulnerabilidades potenciales y probar las medidas de seguridad existentes contra las amenazas nuevas y emergentes. A continuación, se presentan algunas de las habilidades y herramientas que los miembros del equipo azul deben mantener.
Un miembro del equipo azul debe tener una comprensión básica de algunos de los conceptos de ciberseguridad, como cortafuegos, phishing, arquitecturas de redes seguras, evaluaciones de vulnerabilidades y modelado de amenazas.
Un miembro del equipo azul debe tener un conocimiento profundo de los sistemas operativos, como Linux, Windows y macOS.
Es importante estar preparado para cuando se produzca un incidente. Un miembro del equipo azul debe tener habilidades para desarrollar y ejecutar un plan de respuesta a incidentes.
Dominio del uso de herramientas de seguridad, como cortafuegos y sistemas de detección de intrusos/sistemas de prevención (IDS/IPS), junto con software antivirus y sistemas SIEM. Los sistemas SIEM realizan búsquedas de datos en tiempo real para ingerir la actividad de la red. Además, tienen la capacidad de instalar y configurar software de seguridad de endpoints.
Un equipo azul está diseñado para centrarse en amenazas de alto nivel, y debe ser extremadamente minucioso en lo que respecta a técnicas de detección y respuesta.
Ahora que ha establecido un equipo azul fuerte y auditado las defensas de la organización, es momento de ponerlo en acción. Aquí es donde interviene el equipo rojo o el equipo de seguridad ofensiva para probar la seguridad de la red. Los ejercicios del equipo rojo se pueden definir como un grupo de profesionales de la seguridad que son hackers éticos independientes destinados a evaluar la seguridad del sistema de una organización.
El equipo rojo simula las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de un verdadero atacante contra el propio sistema de la organización como una forma de evaluar el riesgo de seguridad. Al realizar pruebas de penetración, una organización puede gestionar mejor cómo su personal y sus procesos pueden manejar un ataque a los activos de una organización. Los miembros del equipo rojo también pueden desplegar malware durante un ataque simulado para probar las defensas de seguridad del equipo azul o utilizar la ingeniería social como una forma de manipular a los miembros del equipo azul para compartir información.
El objetivo principal del equipo rojo es hacer que un evaluador omita las defensas del equipo azul sin que se noten. Los equipos rojo y azul mantienen una relación simbiótica, ya que ambos trabajan para el mismo fin, pero con dos enfoques completamente distintos. Cuando los dos trabajan juntos, esto a menudo se conoce como equipo púrpura. A medida que surgen nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, el trabajo del equipo azul es mantenerse informado y compartir también cualquier información nueva con el equipo rojo.
Una vez que ambos equipos hayan completado ejercicios y pruebas del equipo rojo/azul, el siguiente paso es informar sus hallazgos. Trabajan juntos para formar un plan e implementar los controles de seguridad necesarios para proteger a la organización.
Las pruebas del equipo azul aportan un inmenso valor a la detección de amenazas de su organización, y es importante crear un equipo azul que cuente con el conjunto de habilidades necesarias para construir y ejecutar un sistema de seguridad con una excelente capacidad de respuesta.
Descubra los riesgos de la superficie de ataque externa y los puntos ciegos inesperados antes de que lo hagan los atacantes con IBM Security Randori Recon.
Simule ataques en su organización para probar, medir y mejorar la detección de riesgos y la respuesta ante incidentes.
Vea dónde se encuentran las vulnerabilidades de su organización con IBM X-Force Red, que utiliza herramientas y técnicas para ayudarle a mantenerse por delante de los atacantes y proteger sus datos más valiosos.
IBM Security Randori Recon es SaaS de gestión de superficies de ataque. Como parte de la cartera de IBM Security, monitorea las superficies de ataque externas para detectar cambios inesperados, puntos ciegos, errores de configuración y fallas en los procesos.