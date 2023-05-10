¿Qué es un sistema de prevención de intrusiones (IPS)?

Las soluciones de IPS evolucionaron a partir de los sistemas de detección de intrusiones (IDS), que detectan e informan amenazas al equipo de seguridad. Un IPS tiene las mismas funciones de detección y generación de informes de amenazas que un IDS, más capacidades automatizadas de prevención de amenazas, por lo que a veces se denominan "sistemas de detección y prevención de intrusiones" (IDPS).

Dado que un IPS puede bloquear directamente el tráfico maligno, puede aligerar la carga de trabajo para equipos de seguridad y centros de operaciones de seguridad (SOC), lo que les permite enfocarse en amenazas más complejas. Los IPS pueden ayudar a cumplir las políticas de seguridad de la red bloqueando acciones no autorizadas de usuarios legítimos y pueden apoyar los esfuerzos de cumplimiento. Por ejemplo, un IPS cumple con el requisito del Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) para las medidas de detección de intrusiones.