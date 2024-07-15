Los expertos en ciberseguridad dicen a las organizaciones que la pregunta no es si se convertirán en el objetivo de un ataque cibernético, sino cuándo. A menudo, el enfoque de la preparación para la respuesta se centra en los aspectos técnicos: cómo evitar que la filtración continúe, recuperar datos y volver a poner el negocio en línea. Si bien estas tareas son críticas, muchas organizaciones pasan por alto una parte crucial de la preparación para la respuesta: la comunicación sobre la crisis.

Debido a que la reputación de una marca a menudo recibe un golpe significativo, un ataque cibernético puede afectar significativamente el éxito y los ingresos futuros de la empresa. Sin embargo, una comunicación sobre la crisis eficaz ayuda a aumentar la confianza del cliente en la capacidad de su empresa para recuperarse y gestionar el problema. Al prepararse para la comunicación sobre la crisis antes de un incidente y luego seguir un plan sólido, puede guiar a su organización a través de la tormenta.