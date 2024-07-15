Un ataque cibernético contiene muchas incógnitas y es una situación compleja. Al tener listo un plan sólido y un equipo para gestionar las comunicaciones, puede realizar cambios fácilmente en función de la situación específica. Con una comunicación eficaz sobre una crisis, su empresa puede sobrepasar el ataque cibernético con aún más confianza por parte de sus clientes en función de su respuesta y comunicación.
"Es importante contar con todos los planes de comunicación, programas, activos, material y relaciones antes de que algo suceda", dice Ensign. “Cuando llegue ese día, porque todos sabemos que ese día llegará, tienes todas esas cosas a tu disposición y puedes aparecer de la manera que quieras”.
Los consultores de IBM X-Force Cyber Crisis Management pueden ayudar a los equipos de comunicaciones a crear un playbook de comunicaciones sobre crisis personalizado y sólido, adaptado para responder a los principales ciberataques y a las preferencias de escenarios de su empresa. El equipo puede ayudar a integrar el flujo de comunicaciones en su plan de crisis cibernética, o actualizar los planes obsoletos y garantizar que cumplan con los estándares actuales de la industria. Además, los consultores de X-Force Cyber Crisis Management pueden ejecutar una simulación inmersiva que incluirá a su equipo de comunicaciones, lo que ayudará a tener práctica antes de cualquier posible crisis cibernética.
Ahora que hemos discutido qué hacer con respecto a la comunicación en una crisis, consulte nuestra próxima historia de esta serie, Comunicación de crisis: qué NO hacer.