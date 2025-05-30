Los ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS) pueden desconectar las aplicaciones, sitios web, servidores y otros recursos de una organización, interrumpir el servicio para los usuarios y costar mucho dinero en términos de pérdida de negocios y daño a la reputación.

Los ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS) también pueden impedir que las organizaciones cumplan con sus acuerdos de nivel de servicio (SLA), lo que puede ahuyentar a los clientes. Si los sistemas de una organización no están disponibles bajo demanda, los usuarios pueden decidir llevar su negocio a otra parte.

Estas ciberamenazas se dirigen cada vez más a infraestructuras críticas, como los servicios financieros y las Empresas de servicios públicos. Un estudio reciente informó que los ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS) contra infraestructuras críticas han aumentado en un 55 % en los últimos cuatro años.

Además, los ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS) se utilizan a menudo como cobertura para ataques cibernéticos aún más dañinos. Por ejemplo, los hackers a veces lanzan un ataque de denegación distribuida del servicio (DDoS) para distraer a la víctima y así poder desplegar ransomware en una red mientras el equipo de ciberseguridad está ocupado con el ataque de denegación distribuida del servicio (DDoS).

Las soluciones de mitigación de denegación distribuida del servicio (DDoS) y los servicios de protección de denegación distribuida del servicio (DDoS) pueden ayudar a las organizaciones a detener muchos de estos ataques por completo, evitando interrupciones en sectores y servicios clave. Si no pueden detener un ataque, pueden reducir significativamente el tiempo de inactividad para ayudar a garantizar la continuidad del negocio.

Las soluciones modernas de protección de denegación distribuida del servicio (DDoS) pueden ayudar a defender los activos on premises y basados en la nube, lo que permite a las organizaciones proteger los recursos independientemente de dónde se encuentren.