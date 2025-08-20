¿Qué es una red de distribución de contenido (CDN)?

Una red de distribución de contenido se compone de una serie de servidores geográficamente dispersa, lo que permite un rendimiento web más rápido al ubicar copias de contenido web más cerca de los usuarios o facilitar la entrega de contenido dinámico (por ejemplo, transmisiones de video en vivo).
Cada servidor CDN está ubicado en lo que se llama el "borde de la red", más cerca de los usuarios que el servidor host, donde se origina el sitio web. Por esta razón, los servidores CDN a menudo se denominan "servidores de borde". Cada servidor almacena o guarda en caché copias de un subconjunto del contenido web (archivos HTML, imágenes, audio, video, aplicaciones) del servidor host. Al reducir la distancia entre este contenido y los usuarios, la red de distribución ayuda al editor del sitio web a dar un mejor rendimiento, reducir el tiempo de carga para sus usuarios y controlar su propio consumo y costos de ancho de banda.
Las organizaciones generalmente compran servicios CDN de proveedores CDN, que mantienen sus propias redes de servidores.
En el video What is a Content Delivery Network?, el arquitecto en jefe de IBM, Ryan Sumner analiza un escenario en el que una CDN ayuda a que el tiempo de carga de la página y el sitio web sea más rápido para los usuarios distribuidos a nivel mundial:
Para ver más de cerca la computación en la nube y las redes de borde, consulte las publicaciones del blog Cloud at the Edge y Rounding out the Edges.
Las CDN proporcionan tiempos de carga más rápidos, consumo reducido de ancho de banda y muchos otros beneficios para los editores web:
Mejor conectividad y escalabilidad para editores web: una red de distribución de contenido proporciona a los usuarios del sitio tiempos de carga de contenido más rápidos. Para los editores web, eso equivale a más visitas a la página, picos de tráfico, mayor participación del cliente y menos abandono del sitio.
Reducción del consumo de ancho de banda: los servidores web cobran a las organizaciones por los datos transferidos desde el servidor de origen. Al almacenar copias de contenido más cerca de los usuarios, una CDN permite menos transferencias de datos desde el servidor de origen, lo que reduce el consumo y los costos de ancho de banda de una organización.
Latencia reducida: la latencia se refiere al retraso entre el momento en que se solicitan los datos de un sistema y cuando el sistema realmente comienza a enviarlos en respuesta. Una mayor distancia entre un usuario que solicita contenido web y el servidor que lo entrega puede resultar en una mayor latencia. Debido a que los servidores de red de entrega de contenido almacenan cachés de contenido web más cerca de sus usuarios, estos pueden reducir la latencia y mejorar el rendimiento.
Mejor respuesta a los picos de tráfico: una campaña de marketing exitosa, una oferta por tiempo limitado, un video que se vuelve viral: este tipo de eventos pueden crear un aumento repentino (anticipado o no anticipado) en la demanda de contenido. Las redes de distribución de contenido utilizan el equilibrio de carga para distribuir esta demanda entre los servidores y evitar la sobrecarga de un solo servidor. El equilibrio de carga también ayuda a evitar que los picos o aumentos repentinos de la demanda afecten el rendimiento del sitio web.
Soporte de infraestructura subcontratado: al confiar en una CDN, una organización no tiene que gastar tiempo, capital humano o dinero en construir y mantener su propia red de servidores de distribución geográfica.
Mejora en la seguridad: las redes de distribución de contenido emplean herramientas de análisis y automatización que pueden descubrir ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), ataques de intermediario, problemas de firewall y otros.
Mayor satisfacción del usuario: los tiempos de carga lentos y los problemas con la reproducción de medios y la capacidad de respuesta de las aplicaciones son algunas de las principales razones por las que los usuarios abandonan y/o evitan los sitios web. Trabajar con una red de distribución de contenido puede prevenir o reducir algunos de estos problemas de rendimiento, lo que aumenta la probabilidad de que los consumidores de contenido estén satisfechos con las interacciones de su sitio.
Mejora en la distribución de contenido: las CDN no solo distribuyen contenido más rápidamente, sino que también mejoran la calidad. La reproducción de videos, las videollamadas y las transmisiones en vivo pueden verse obstaculizadas por la transmisión lenta, lo que puede provocar inestabilidad. El almacenamiento en búfer, la mala calidad de imagen y sonido y las transmisiones incompletas también afectan la calidad del contenido audiovisual. Las redes de distribución de contenido ayudan a acortar la distancia entre el contenido y el usuario, lo que equilibra la carga del tráfico para evitar la saturación de enrutadores o servidores.
Comercio electrónico más rápido: los consumidores del comercio electrónico tienen altas expectativas para sus experiencias: esperan tiempos de carga más rápidos para las imágenes de productos, rápida aprobación para los métodos de pago y transacciones más fáciles para dispositivos móviles o de escritorio. Las redes de entrega de contenido ayudan a las empresas B2C y B2B a entregar contenido y aplicaciones de comercio electrónico rápidamente durante los períodos de mayor tráfico.
Como se señaló anteriormente, una CDN funciona ayudando a un editor web a ofrecer un rendimiento más rápido y de mayor calidad para los usuarios a través de la distribución de contenido desde servidores que están más cerca de ellos que el servidor de origen del sitio web.
Por ejemplo, suponga que su sitio web tiene su sede en el Reino Unido. Si alguien de los Estados Unidos (EE. UU.) accede a su sitio, la CDN atiende a ese usuario desde un servidor de borde en los EE. UU., más cercano al usuario, en lugar de desde su servidor de origen en el Reino Unido para la página web. El resultado es una carga de contenido y un rendimiento de la aplicación web más rápidos, así como una experiencia de usuario mejorada.
Más de la mitad de todo el tráfico web se distribuye a través de redes de distribución de contenido, y ese porcentaje sigue creciendo a medida que las empresas amplían su alcance global y ofrecen tipos de contenido más variados. Las CDN también distribuyen las cargas de tráfico para que ningún servidor se sobrecargue con solicitudes de este tipo. Las empresas de videojuegos, los creadores de aplicaciones en la nube, los medios de transmisión en vivo bajo demanda y otros servicios digitales y los sitios de comercio electrónico con alcance global son solo unos ejemplos del uso de estas redes, y a medida que crecen las necesidades de consumo digital, los propietarios de contenido confían en las CDN para brindar un mejor servicio a sus usuarios.
Una CDN ofrece principalmente una distribución mejorada de los servicios web, pero los proveedores de CDN ofrecen servicios adicionales que complementan la entrega de contenido.
Servicios de seguridad
Las CDN pueden proporcionar protección DDOS a centros de datos y sitios web.
En un ataque DDoS, los atacantes intentan saturar los servidores DNS de un dominio con más tráfico del que pueden gestionar, con el objetivo de interrumpir o degradar el servicio. Las CDN utilizan análisis y automatización para supervisar estos ataques y responder limitando las tasas de solicitud (la cantidad de solicitudes de información que un HTTP puede realizar en un período de tiempo específico).
En un ataque de intermediario (MitM), el atacante intenta interceptar o alterar la comunicación entre el servidor de origen, los servidores CDN y los usuarios del sitio web. Los ataques MITM pueden ocurrir en varios lugares de una red, pero las CDN ayudan a mitigar los ataques MitM mediante la adopción de los protocolos Secure Sockets Layer (SSL) y Transport Layer Security (TLS) para proteger las comunicaciones entre la CDN y el servidor de origen del sitio web, así como entre la CDN y el ISP.
CDN privadas
Si trabaja con una red de distribución de contenido, lo más probable es que comparta la funcionalidad de la red con otros clientes de CDN. Sin embargo, algunas CDN ahora ofrecen CDN privadas, que brindan al cliente sus propios recursos de CDN dedicados. Una CDN privada puede resultar atractiva para una organización que tiene necesidades de seguridad estrictas o requisitos geográficos específicos, o que simplemente quiere sus propios servidores de borde dedicados que están altamente disponibles y no sufran de problemas de latencia.
Analítica
Las redes de distribución de contenido pueden ofrecer un análisis en tiempo real para supervisar el tráfico del sitio web y recopilar métricas sobre los visitantes de un sitio. El objetivo es rastrear el comportamiento del usuario. Con esa información, los creadores de sitios y aplicaciones web pueden optimizar el contenido para los usuarios, mejorar el servicio del sitio y orientar los esfuerzos de marketing a usuarios específicos.
Cada proveedor de red de distribución de contenido mantiene su propia estructura de precios. La mayoría cobra una tarifa mensual basada en gigabits de datos transferidos desde los servidores de borde a los usuarios. Las tarifas varían según el destino (la región donde los usuarios alojan el contenido en caché y donde acceden los usuarios). Los proveedores también tienen diferentes políticas de almacenamiento. Algunos cobran tarifas de almacenamiento, mientras que otros no.
Los principales proveedores de CDN publican los precios en sus sitios web. Para la mayoría de los proveedores, la tasa por gigabit disminuye a medida que aumenta el volumen de datos transferidos. Los principales proveedores de CDN también cobran a sus clientes solo por el ancho de banda utilizado cada mes para que la facturación refleje el uso real del servicio.
Varios proveedores incluso ofrecen niveles de servicio gratuitos. Lo que se incluye en ese nivel de servicio gratuito varía mucho según el proveedor. Los niveles de servicio gratuitos y de pago vienen con acuerdos de nivel de servicio (SLA) específicos. Los principales proveedores de CDN tienden a ofrecer un 99.9 por ciento de tiempo de actividad a los clientes.
Antes de elegir un proveedor de CDN, comprenda su estructura de precios y su SLA. Dado que la mayoría de los proveedores cobran en función del ancho de banda real utilizado, calcule el uso antes de elegir un servicio para tener una idea general de cuáles serán los costos mensuales. Hay calculadoras de precios de CDN en línea que lo ayudan a comparar los precios entre los principales proveedores según las estimaciones de ancho de banda y el uso de ancho de banda por región geográfica.
No todos los editores de sitios web necesitan una CDN. El sitio web de un distrito escolar local, por ejemplo, puede no necesitar una CDN porque la mayoría de los usuarios accederán al sitio desde una ubicación cercana.
Pero si tiene un sitio web con muchos elementos multimedia y un grupo de usuarios geográficamente disperso o contenido de misión crítica que requiere una entrega rápida, una CDN puede ser su mejor opción.
La proliferación de proveedores de redes de distribución de contenido se ha visto impulsada por un aumento en los tipos de contenido y los dispositivos utilizados para acceder a ese contenido. Los principales proveedores incluyen los siguientes:
Al elegir un proveedor de CDN, considere el tamaño y la distribución de su red, qué tan bien se asignan las ubicaciones de sus servidores (llamados puntos de presencia o PoP) a las ubicaciones de los usuarios de su sitio, la disponibilidad de soporte al cliente, los precios y los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Además, considere si el proveedor ofrece servicios adicionales que serían útiles para su organización, como servicios de analítica y seguridad adicionales.
El hosting de red de distribución de contenido describe los servidores en red de un proveedor de CDN que aloja contenido web seleccionado de un sitio específico. Mientras que el hosting de sitios web generalmente se refiere a un solo servidor, el hosting de CDN incluye muchos servidores conectados en red. El hosting de CDN aumenta el hosting de sitios web al almacenar en caché el contenido en servidores de red que están geográficamente más cerca de los usuarios del sitio web. Esto difiere de un servidor web, que aloja su sitio completo en el servidor de origen. El hosting CDN puede, por lo tanto, entregar contenido a los usuarios más rápido que el servidor de origen del sitio web.
No todas las organizaciones pueden justificar el costo de trabajar con una red de distribución de contenido. Las CDN de código abierto ofrecen una opción menos costosa, aunque requiere más tiempo y trabajo. Con las CDN de código abierto, puede vincular a bibliotecas de contenido, como marcos CSS o JavaScript. Las CDN de código abierto alojan elementos de la infraestructura del sitio web en servidores CDN. Los administradores de contenido del sitio web pueden acceder a ese contenido de forma gratuita. Las CDN de código abierto no alojan el contenido original de su sitio web. Sin embargo, pueden mejorar la distribución de contenido al acercar los elementos estructurales web comunes utilizados por su sitio a sus usuarios.
Para los operadores de sitios web con necesidades sólidas de almacenamiento de contenido, los proveedores de redes de entrega de contenidos ofrecen clústeres de almacenamiento que se integran con su red de servidores de borde. Los operadores de sitios web pueden querer esta capacidad de almacenamiento si sirven archivos estáticos grandes, como videos o archivos de instalación. Al almacenar estos archivos más cerca del usuario, el almacenamiento CDN ofrece un mejor servicio y descargas más rápidas. Estas opciones de almacenamiento también alivian la carga del tráfico en el servidor de origen al disminuir las solicitudes de carga y enrutar esas solicitudes a los servidores de borde CDN.
