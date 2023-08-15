¿Qué es la latencia?

Es importante mantener una red con baja latencia porque la latencia afecta directamente la productividad, la colaboración, el rendimiento de las aplicaciones y la experiencia del usuario.

Cuanto más elevada es la latencia (y cuanto más lentos sean los tiempos de respuesta) más padecen estas áreas. La baja latencia es especialmente crucial a medida que las empresas persiguen la transformación digital y dependen cada vez más de las aplicaciones y los servicios basados en la nube dentro del Internet de las cosas.

Comencemos con un ejemplo obvio. Si la latencia elevada de la red provoca un rendimiento inadecuado de las aplicaciones o tiempos de carga lentos para sus clientes, es probable que estos busquen soluciones alternativas. Ahora más que nunca, tanto los usuarios individuales como los empresariales esperan un rendimiento ultrarrápido. Si su organización utiliza aplicaciones empresariales que se basan en datos en tiempo real extraídos de diferentes fuentes para hacer recomendaciones de recursos, la latencia elevada puede crear ineficiencias, que a su vez, repercuten de manera negativa en el rendimiento y el valor de las aplicaciones.

Todas las empresas prefieren una baja latencia. Sin embargo, en industrias y casos de uso que dependen de los datos de sensores o de la informática de alto rendimiento, como la fabricación automatizada, las operaciones remotas con video (piense en las cámaras utilizadas en cirugías), la transmisión en directo o el comercio de alta frecuencia, la baja latencia es esencial para el éxito de la empresa.

Una latencia elevada también puede causar gastos inútiles. Digamos que su objetivo es mejorar el rendimiento de las aplicaciones y de la red al aumentar o reasignar su gasto en recursos informáticos, de almacenamiento y de red. Si no aborda los problemas de latencia existentes, es posible que termine pagando una factura mayor sin mejorar el rendimiento, la productividad ni la satisfacción del cliente.