Soluciones IoT

Internet de las cosas (IoT) es los miles de millones de dispositivos físicos en todo el mundo que ahora están conectados a Internet, todos recopilando y compartiendo datos.
Al combinar datos del IoT con las tecnologías de IBM Cloud, las empresas pueden extraer insights valiosos para mejorar prácticamente todos los aspectos de sus operaciones y permitir nuevos modelos de negocio innovadores.
Comience con su dispositivo y conéctelo con una receta de IBM Cloud.
Conéctese a IBM Cloud mediante MQTT o HTTP abiertos y ligeros.
Gestione los dispositivos conectados para que sus aplicaciones puedan acceder a datos históricos y en vivo.
Use API altamente seguras para conectar sus aplicaciones con datos de sus dispositivos.
Cree aplicaciones de analítica en IBM Cloud, otra nube o sus propios servidores.
Conéctese, recopile y comience a procesar datos de IoT de forma rápida y sencilla con IBM Watson IoT® Platform.
Aproveche el servicio de analítica para la visualización y la analítica basada en IA en la nube.
IBM Blockchain está ayudando a mantener la confianza en la cadena de suministro de alimentos.
Mantenga la visibilidad y el control de los activos inteligentes en sus operaciones con IoT e IA.
Vuelva a imaginar el espacio para satisfacer las necesidades en constante cambio en sus bienes raíces e instalaciones.
Escale sus procesos de ingeniería a lo largo del ciclo de vida del producto con insights basados en IA.
Empiece hoy. Dé los primeros pasos hacia una mejor comprensión de sus activos, procesos y datos.