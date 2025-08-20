¿Qué es el equilibrio de carga?

El equilibrio de carga se puede implementar de varias maneras. Los equilibradores de carga de hardware son dispositivos físicos que se instalan y mantienen en las instalaciones. Los equilibradores de carga de software son aplicaciones instaladas en servidores privados o proporcionados como un servicio gestionado en la nube (equilibrio de carga en la nube).

En cualquier caso, los equilibradores de carga funcionan mediando las solicitudes entrantes de los clientes en tiempo real y determinando qué servidores backend son más capaces de procesar esas solicitudes. Para evitar que un único servidor se sobrecargue, el equilibrador de carga envía solicitudes a cualquier cantidad de servidores disponibles en las instalaciones o alojados en granjas de servidores o centros de datos en la nube.

Una vez que el servidor asignado recibe la solicitud, responde al cliente mediante el equilibrador de carga. El equilibrador de carga completa entonces la conexión del servidor al cliente haciendo coincidir la dirección IP del cliente con la del servidor seleccionado. El cliente y el servidor pueden entonces comunicarse y llevar a cabo las tareas solicitadas hasta que finalice la sesión.

Si hay un aumento en el tráfico de red, un equilibrador de carga puede poner servidores adicionales en línea para mantenerse al día con la demanda. O, si hay una actividad de red nula, el equilibrador de carga puede reducir el grupo de servidores disponibles. También puede ayudar con el almacenamiento en caché de la red al enrutar el tráfico a los servidores de caché donde se almacenan temporalmente las solicitudes de usuarios anteriores.