El Sistema común de puntuación de vulnerabilidades (CVSS) es un marco muy utilizado para clasificar y calificar las vulnerabilidades de software.

A través de este marco abierto, las organizaciones pueden calcular una puntuación CVSS, que es una puntuación numérica que representa la gravedad de una vulnerabilidad. Las características de una vulnerabilidad que han contribuido a la puntuación CVSS se representan en una cadena de texto conocida como cadena de vectores CVSS.

Ha habido varias versiones de CVSS desde 2005. La versión más reciente, CVSS v4.0, se lanzó en 2022. El grupo sin fines de lucro FIRST.org, Inc., también conocido como Forum of Incident Response and Security Teams, gestiona este marco.