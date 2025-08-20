¿Qué es la seguridad móvil?

El futuro de la informática y la comunicación está en los dispositivos móviles, como laptops, tabletas y smartphones con capacidades de computadoras de escritorio. Su tamaño, sistemas operativos, aplicaciones y potencia de procesamiento los hacen ideales para utilizarlos desde cualquier lugar con conexión a Internet. Y con la expansión de los dispositivos reforzados, el Internet de las cosas (IoT) y los sistemas operativos, como Chrome OS, macOS y Windows 10, cualquier pieza de hardware que se mejore con este software y estas capacidades se convierte en un dispositivo informático móvil.

Dado que los dispositivos móviles se han vuelto más accesibles y portátiles, las organizaciones y los usuarios han preferido comprarlos y utilizarlos en lugar de las computadoras de escritorio. Y con el omnipresente acceso inalámbrico a Internet, todas las variedades de dispositivos móviles son cada vez más vulnerables a los ataques y a las violaciones de datos.

La autenticación y la autorización a través de dispositivos móviles ofrecen comodidad, pero aumentan el riesgo al eliminar las limitaciones de un perímetro empresarial seguro. Por ejemplo, las capacidades de un teléfono inteligente aumentan con las pantallas multitáctiles, los giroscopios, los acelerómetros, el GPS, los micrófonos, las cámaras de varios megapíxeles y los puertos, lo que permite acoplar más dispositivos. Estas nuevas capacidades cambian la forma de autenticar a los usuarios y de dar autorización localmente al dispositivo y a las aplicaciones y servicios de una red. Como resultado, las nuevas capacidades también están aumentando el número de puntos finales que necesitan protección frente a las amenazas de ciberseguridad.

Hoy en día, los ciberdelincuentes pueden hackear automóviles, cámaras de seguridad, monitores de bebés y dispositivos implantados de asistencia médica. Y para 2025, podría haber más de 75 000 millones de "cosas" conectadas a Internet, como cámaras, termostatos, cerraduras de puertas, televisores inteligentes, monitores de salud, dispositivos de iluminación y muchos otros dispositivos.