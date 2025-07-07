¿Qué es Transport Layer Security (TLS)?

7 de julio de 2025
A través de diversas técnicas de criptografía asimétrica y simétrica , TLS proporciona autenticación de extremo a extremo, confidencialidad e integridad de datos. Estas protecciones se aplican a una amplia gama de comunicaciones de red, incluyendo correo electrónico, mensajería, voz sobre IP (VoIP) y redes privadas virtuales (VPN).
TLS es ampliamente reconocido por establecer conexiones seguras para la navegación web. Es la base del Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), un protocolo de capa de aplicación que permite el intercambio de datos cifrados entre aplicaciones web y la mayoría de los principales navegadores web.
El protocolo de cifrado TLS tiene dos capas: el protocolo de protocolo de enlace TLS y el protocolo de registro TLS. El protocolo de protocolo de enlace autentica el servidor web y el cliente (el dispositivo que se conecta al servidor). El protocolo de registro verifica y protege los datos para el transporte.
Estas capas se encuentran por encima de un protocolo de transporte, como el del modelo de Protocolo de Control de Transmisión/Internet Protocol (TCP/IP), un conjunto de protocolos que especifican estándares de comunicación entre ordenadores y se consideran "el pegamento que mantiene unida a Internet".1
El protocolo TLS es el sucesor del estándar de protocolo Secure Sockets Layer (SSL) desarrollado por Netscape Communications Corporation. En 1996, el Internet Engineering Task Force (IETF) estandarizó formalmente el protocolo SSL.
En enero de 1999, el IETF introdujo mejoras y abordó las vulnerabilidades de la última versión de SSL (SSL 3.0), cambiando el nombre a Transport Layer Security. Se definió formalmente en la solicitud de comentarios (RFC) 2246. Hoy en día, los términos "TLS" y "SSL" se utilizan a menudo indistintamente o se estilizan como TLS/SSL.
Llamado "el protocolo de seguridad más importante de Internet" por el IETF, TLS es crítico para proteger la comunicación en línea del acceso no autorizado. Su última versión, TLS 1.3, ofrece una seguridadmás estable y rápida, y sirve como columna vertebral del mundo digital seguro de hoy.
Casi el 68 % de la población mundial está en línea,2 con miles de millones que dependen diariamente de Internet para todo, desde compras y banca hasta atención médica y comunicaciones personales. En todos estos casos de uso, la protección de los datos confidenciales es esencial. Eso significa protegerlo de hackers, manipulaciones, escuchas ilegales y otras amenazas de ciberseguridad como filtraciones de datos, malware o ataques de intermediarios.
TLS respalda específicamente HTTPS, el protocolo de seguridad estándar para sitios web. El icono del candado HTTPS, ahora una característica familiar en los navegadores web, indica a los usuarios que un sitio web es fiable y seguro.
El ícono también indica que un sitio web tiene un certificado TLS válido (también conocido como certificado SSL). Esta credencial digital, emitida por una autoridad certificadora (CA), verifica la identidad de un sitio web y permite una conexión cifrada. Para ilustrar la magnitud del uso de TLS y HTTPS: uno de los principales proveedores de certificados TLS emite más de 340 000 certificados por hora.
TLS garantiza una comunicación segura en Internet al aplicar tres propiedades básicas de un canal seguro:
Verifica las identidades del remitente y el destinatario, y el origen y destino de los datos.
Garantiza que solo el destinatario previsto pueda acceder a los datos.
Garantiza que los datos no se puedan modificar en el almacenamiento o la transmisión sin que se detecten cambios.
Transport Layer Security es eficaz porque se basa en procesos criptográficos para proteger la información transmitida.
Criptografía proviene de la palabra griega "kryptos ", que significa "oculto". El objetivo principal de la criptografía es proteger y ocultar las comunicaciones mediante el cifrado, un proceso en el que algoritmos complejos convierten mensajes legibles (texto sin cifrar) en mensajes codificados (texto cifrado). El texto cifrado solo puede ser descifrado en un formato legible por un destinatario autorizado que emplee una clave específica.
En el contexto de la criptografía, como el cifrado TLS, una clave es una cadena aleatoria de números o letras. Cuando se utiliza con un algoritmo criptográfico, cifra (bloquea) o descifra (desbloquea) la información. Los algoritmos utilizados para cifrar y descifrar datos transferidos a través de una red suelen pertenecer a dos categorías: criptografía de clave secreta y criptografía de clave pública.
También conocido como cifrado simétrico o criptografía de clave simétrica, este sistema crea una única clave compartida para cifrar y descifrar datos confidenciales. El cifrado simétrico es simple y eficiente, pero se basa en un intercambio seguro de claves y una administración meticulosa de claves.
La mayoría de los datos confidenciales enviados en una sesión TLS se envían mediante criptografía de clave secreta. TLS utiliza funciones hash criptográficas para ayudar a garantizar la privacidad y la integridad de los datos. Las funciones hash generan un valor hash de tamaño fijo a partir de los datos de entrada. Este valor actúa como una huella digital que se puede comparar antes y después de la transmisión. Si el hash cambió, eso significa que alguien manipuló los datos.
Un código de autenticación de mensajes (MAC) es como un hash criptográfico, excepto que también autentica al remitente. Aplica una clave secreta a los mensajes hash, y el hash resultante se conoce como código de autenticación de mensajes hash (HMAC).
También conocido como criptografía asimétrica o cifrado de clave pública, este sistema utiliza un par de claves vinculadas matemáticamente, una pública y otra privada, para cifrar y descifrar datos. Permite a las personas y los sistemas intercambiar información confidencial sin necesidad de compartir una clave secreta por adelantado. Es comparable a un buzón: cualquiera puede introducir una carta, pero solo el propietario puede desbloquear y recuperar su contenido.
Estas capacidades ayudan a establecer confianza cuando se integran con la infraestructura de clave pública (PKI). Por ejemplo, los certificados de clave pública (también conocidos como certificados digitales o certificados SSL/TLS) vinculan claves públicas a identidades verificadas a través de una autoridad certificadora.
También proporcionan la base para las firmas digitales, un componente de los certificados digitales utilizados en TLS para autenticar un cliente o un servidor web. Una vez que se crea un hash criptográfico para un mensaje, el hash se cifra con la clave privada del remitente.
Este hash cifrado es la firma digital. La firma puede ser verificada por cualquier persona que emplee la clave pública, lo que proporciona validación de la identidad del remitente y la integridad de los datos.
El protocolo TLS tiene dos subprotocolos: el protocolo de protocolo de enlace TLS y el protocolo de registro TLS. Los pasos exactos pueden variar según la versión de TLS.
El protocolo de enlace TLS establece una conexión segura entre el cliente y el servidor web. Mediante criptografía de clave pública, el servidor se autentica (y, a veces, el cliente) mediante un certificado digital. Luego, el cliente y el servidor acuerdan una suite de cifrado (un conjunto de algoritmos de cifrado) y realizan un intercambio de claves para establecer de forma segura claves de sesión compartidas (claves secretas para cifrado y hash).
Una vez establecidas las claves de sesión, se considera que la sesión segura está configurada. A partir de este momento, ya no se utiliza el cifrado de clave pública, y todos los datos transmitidos posteriormente se cifran y autentican mediante criptografía de clave secreta.
(Para obtener más detalles, consulte: "¿Cuáles son los pasos de un protocolo de enlace TLS?")
El protocolo de registro es responsable de proteger los datos transmitidos durante la conexión TLS. Para ello, emplea el suite y las claves negociadas durante el protocolo de enlace como una especie de receta para proteger los datos.
La suite de cifrado define qué algoritmos deben utilizarse para el intercambio de claves, el cifrado y la autenticación de mensajes. Las claves simétricas (secretas) se utilizan para cifrar los datos salientes y descifrar los datos entrantes. Las claves también se utilizan para crear códigos de autenticación de mensajes, que verifican la integridad de los datos.
A través de estos mecanismos, el protocolo de registro garantiza la autenticación, integridad y confidencialidad de la conexión.
Los pasos exactos de un protocolo de enlace TLS varían según la versión de TLS. Puede tardar entre 200 y 300 milisegundos, o tan solo 100 milisegundos, en completarse (por supuesto, la duración exacta depende de la latencia, el tiempo de ida y vuelta (RTT), el rendimiento del servidor y otras consideraciones de la red).
Esta ilustración emplea TLS 1.3, que es la versión TLS más rápida, más reciente y más segura.
El cliente envía un mensaje ClientHello con la versión TLS compatible (TLS 1.3), suites, una cadena de bytesaleatorios( client_random ) y una Compartir efímera—utilizando el método de intercambio de claves Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE).
El servidor responde con un mensaje ServerHello que contiene la suite de cifrado seleccionado, otra cadena de bytes aleatoria (server_random) y su propia clave efímera compartida. Este paso establece los parámetros clave de intercambio.
Ahora, ambas partes pueden calcular un secreto compartido utilizando ECDHE. Este secreto compartido se utiliza para derivar las claves de protocolo de enlace.
Luego, el servidor envía su certificado digital, un mensaje CertificateVerify (firmado con su clave privada) y un mensaje Finalizado (cifrado con la clave de protocolo de enlace).
(Opcional: si el servidor requiere autenticación de cliente, envía un CertificateRequest. Después el cliente responde con su certificado y un mensaje CertificateVerify).
El cliente verifica que el certificado del servidor sea emitido por una autoridad de certificación fiable, sea válido y no esté revocado y que el dominio coincida. También verifica el mensaje CertificateVerify del servidor utilizando la clave pública del servidor del certificado y el mensaje Finished utilizando la clave de handshake.
El cliente envía su propio mensaje Finished utilizando una clave de protocolo de enlace y se confirma que el protocolo de enlace se ha completado.
En este punto, ambas partes se han autenticado y establecido una clave secreta compartida. Ahora pueden intercambiar mensajes mediante cifrado simétrico.
Los métodos de intercambio de claves ayudan a los usuarios a intercambiar claves criptográficas de forma segura. Existen varios métodos de intercambio de claves que se emplean para implementar TLS, entre ellos:
Diffie-Hellman es uno de los métodos de intercambio de claves más comunes. Es un protocolo asimétrico de intercambio de claves que permite a dos partes, sin conocimiento previo entre sí, generar una clave secreta compartida para comunicaciones seguras a través de un canal inseguro. Su seguridad se basa en la dificultad de resolver el problema del logaritmo discreto, un problema matemático complejo que hace que sea computacionalmente inviable descifrar el secreto compartido.
Hay varias variaciones del intercambio de claves Diffie-Hellman, que incluyen:
RSA es un algoritmo de cifrado asimétrico que se basa en la complejidad matemática de factorizar grandes números primos para generar pares de claves. Utiliza un par de claves públicas y privadas para el cifrado y descifrado, lo que lo hace adecuado para la transmisión segura de datos y firmas digitales. RSA no es compatible con TLS 1.3 para el intercambio de claves debido a problemas de seguridad (es decir, no proporciona confidencialidad directa). Sin embargo, se puede utilizar para la autenticación.
Una PSK es una clave secreta compartida que se compartió previamente entre las dos partes utilizando un canal seguro antes de la sesión TLS. Los usuarios pueden establecer un PSK durante un protocolo de enlace TLS y luego utilizarlo para establecer una nueva conexión en otro protocolo de enlace; esto se denomina reanudación de la sesión con un PSK. Se recomienda utilizar PSK con DHE o ECDHE para proporcionar confidencialidad directa.
Desde el lanzamiento inicial de TLS 1.0 en 1999 (que fue una actualización a la versión 3.0 de SSL), el IETF ha lanzado tres versiones posteriores de TLS:
Es importante tener en cuenta que, aunque TLS 1.3 se puede implementar con un modo de compatibilidad con versiones anteriores, no es directamente compatible con versiones anteriores de TLS.
