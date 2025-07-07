¿Qué es Transport Layer Security (TLS)?

Transport Layer Security (TLS) es un protocolo criptográfico que ayuda a proteger las comunicaciones a través de redes informáticas no protegidas, como Internet.



A través de diversas técnicas de criptografía asimétrica y simétrica , TLS proporciona autenticación de extremo a extremo, confidencialidad e integridad de datos. Estas protecciones se aplican a una amplia gama de comunicaciones de red, incluyendo correo electrónico, mensajería, voz sobre IP (VoIP) y redes privadas virtuales (VPN).

TLS es ampliamente reconocido por establecer conexiones seguras para la navegación web. Es la base del Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), un protocolo de capa de aplicación que permite el intercambio de datos cifrados entre aplicaciones web y la mayoría de los principales navegadores web.

El protocolo de cifrado TLS tiene dos capas: el protocolo de protocolo de enlace TLS y el protocolo de registro TLS. El protocolo de protocolo de enlace autentica el servidor web y el cliente (el dispositivo que se conecta al servidor). El protocolo de registro verifica y protege los datos para el transporte.

Estas capas se encuentran por encima de un protocolo de transporte, como el del modelo de Protocolo de Control de Transmisión/Internet Protocol (TCP/IP), un conjunto de protocolos que especifican estándares de comunicación entre ordenadores y se consideran "el pegamento que mantiene unida a Internet".1