¿Qué es la biometría conductual?

Los estafadores y los delincuentes cibernéticos se dirigen cada vez más a los usuarios legítimos mediante el uso de malware, phishing y estafas de ingeniería social para capturar credenciales y apoderarse de sus cuentas con fines maliciosos. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM , las credenciales robadas o comprometidas son el vector de ataque más común detrás de las filtraciones de datos , y representan el 16 % de las filtraciones.

Los métodos de autenticación biométrica conductual pueden agregar una capa adicional de seguridad a los sistemas de seguridad de identidad y detección de fraude más allá de las medidas de autenticación tradicionales, como contraseñas o claves de seguridad.

Los hackers pueden robar contraseñas y llaves USB para obtener el control de la cuenta de un usuario. Sin embargo, para superar un sistema biométrico de comportamiento, deben suplantar el comportamiento de un usuario, lo que dificulta mucho más ocultar actividades sospechosas.