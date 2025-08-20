¿Qué es la gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM)?

Las organizaciones adoptan y combinan cada vez más la multinube (servicios de varios proveedores de servicios en nube diferentes) y la nube híbrida (nube que combina infraestructura de nube pública y nube privada).

La multinube y la nube híbrida brindan a las organizaciones de todos los tamaños la flexibilidad de implementar las mejores aplicaciones y herramientas de desarrollo, escalar rápidamente las operaciones y acelerar la transformación digital. Según una estimación reciente, el 87 % de las organizaciones utiliza entornos multinube y el 72 % usa entornos de nube híbrida (enlace externo a ibm.com).

Pero junto con estos beneficios, la multinube y la nube híbrida también plantean desafíos de seguridad.

El personal de seguridad y los equipos de DevOps/DevSecOps tienen que gestionar la seguridad y el cumplimiento de todos los componentes de las aplicaciones nativas de la nube que despliegan en las nubes de varios proveedores: cientos o miles de microservicios, funciones sin servidor, contenedores y clústeres de Kubernetes.

En particular, la infrastructure como código (IaC), que permite el aprovisionamiento basado en API sobre la marcha con cada ciclo de integración continua/entrega continua (CI/CD), hace que sea demasiado fácil programar, distribuir y perpetuar las configuraciones erróneas que dejan los datos y las aplicaciones vulnerables a las amenazas cibernéticas. Según el informe Costo de una filtración de datos 2023 de IBM, la configuración errónea en la nube se identificó como el vector de ataque inicial del 11 % de las filtraciones de datos en 2023.