¿Qué es la gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM)?

La gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM) es una tecnología de ciberseguridad que automatiza y unifica la identificación y corrección de configuraciones erróneas y riesgos de seguridad en entornos y servicios de nube híbrida y multinube, incluidos la infraestructura como servicio (IaaS), la plataforma como Servicio (PaaS) y el software como servicio (SaaS).
Las organizaciones adoptan y combinan cada vez más la multinube (servicios de varios proveedores de servicios en nube diferentes) y la nube híbrida (nube que combina infraestructura de nube pública y nube privada).
La multinube y la nube híbrida brindan a las organizaciones de todos los tamaños la flexibilidad de implementar las mejores aplicaciones y herramientas de desarrollo, escalar rápidamente las operaciones y acelerar la transformación digital. Según una estimación reciente, el 87 % de las organizaciones utiliza entornos multinube y el 72 % usa entornos de nube híbrida (enlace externo a ibm.com).
Pero junto con estos beneficios, la multinube y la nube híbrida también plantean desafíos de seguridad.
El personal de seguridad y los equipos de DevOps/DevSecOps tienen que gestionar la seguridad y el cumplimiento de todos los componentes de las aplicaciones nativas de la nube que despliegan en las nubes de varios proveedores: cientos o miles de microservicios, funciones sin servidor, contenedores y clústeres de Kubernetes.
En particular, la infrastructure como código (IaC), que permite el aprovisionamiento basado en API sobre la marcha con cada ciclo de integración continua/entrega continua (CI/CD), hace que sea demasiado fácil programar, distribuir y perpetuar las configuraciones erróneas que dejan los datos y las aplicaciones vulnerables a las amenazas cibernéticas. Según el informe Costo de una filtración de datos 2023 de IBM, la configuración errónea en la nube se identificó como el vector de ataque inicial del 11 % de las filtraciones de datos en 2023.
Las soluciones CSPM descubren y catalogan los activos en la nube de una organización, los supervisan continuamente en función de los marcos de seguridad y cumplimiento establecidos, y proporcionan herramientas y automatización para identificar y corregir rápidamente las vulnerabilidades y amenazas.
Con múltiples proveedores de la nube y componentes de nube distribuidos, la falta de visibilidad puede ser un problema para los equipos de seguridad. La CPSM aborda este problema descubriendo automáticamente todos los componentes de aplicaciones y servicios en la nube, y sus configuraciones asociadas, metadatos, configuraciones de seguridad y más, en todos los servicios de nube pública y privada y todos los proveedores de nube (por ejemplo, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Microsoft Azure) en el entorno multinube híbrido de la organización.
La supervisión continua que realiza la CSPM descubre todos los recursos y activos de la nube en tiempo real, a medida que se despliegan. Los equipos de seguridad pueden supervisar y administrar todo desde un solo panel.
Las herramientas de CSPM monitorean las configuraciones erróneas evaluando constantemente las configuraciones contra los parámetros de la industria y la organización, como los de la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y el Centro para la Seguridad de Internet (CIS), así como los parámetros y políticas de seguridad propios de la organización. Las soluciones CSPM suelen proporcionar una corrección guiada de la configuración de la nube, así como capacidades de automatización para resolver algunos errores de configuración sin intervención humana.
La CSPM también supervisa y corrige otras vulnerabilidades, como brechas en los permisos de acceso a los datos que los hackers pueden aprovechar para acceder a datos confidenciales. Además, la mayoría de las soluciones CSPM se integran con las herramientas DevOps/DevSecOps para acelerar la corrección y evitar configuraciones incorrectas en despliegues futuros.
Las herramientas CSPM también proporcionan supervisión continua del cumplimiento para ayudar a las organizaciones a apegarse los estándares de cumplimiento, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA) y el Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), y para identificar posibles infracciones al cumplimiento.
Además de identificar riesgos de cumplimiento y seguridad en la nube, las soluciones CSPM monitorean todo el entorno para detectar actividades maliciosas o sospechosas, e incorporan inteligencia de amenazas a fin de identificar amenazas y priorizar alertas. La mayoría de las soluciones CSPM se integran con herramientas de seguridad, como la gestión de eventos e información de seguridad (SIEM)para capturar contexto e información estratégica para una mejor detección de las amenazas y respuesta ante incidentes.
CISPA, la primera generación de CSPM, se diseñó principalmente para informar errores de configuración y problemas de seguridad. La CSPM va más allá de los simples informes y automatiza el proceso de detección y corrección. Las soluciones de CSPM monitorean continuamente los problemas de seguridad utilizando inteligencia artificial avanzada y son un punto de referencia para las mejores prácticas de seguridad establecidas.
Las CWPP aseguran cargas de trabajo específicas en todos los proveedores de la nube y permiten a las organizaciones realizar funciones de seguridad en múltiples entornos de nube, centrándose en la gestión de vulnerabilidades, el antimalware y la seguridad de las aplicaciones. Por su parte, las CSPM protegen todo el entorno de nube, no solo las cargas de trabajo específicas. Las CSPM también incorporan automatización más avanzada y corrección guiada para ayudar a los equipos de seguridad a solucionar los problemas una vez que se identifican.
Los CASB, o agentes de seguridad de acceso a la nube, actúan como puntos de control de seguridad entre los proveedores de servicios en la nube y sus clientes. Ayudan a aplicar políticas que regulan el tráfico de red antes de otorgar acceso y proporcionan herramientas esenciales como firewalls, mecanismos de autenticación y detección de malware. Las herramientas CSPM realizan estas mismas tareas de supervisión, pero las amplían, ofreciendo una supervisión continua del cumplimiento y estableciendo una política que perfile el estado deseado de la infraestructura. Luego, las soluciones CSPM verifican toda la actividad de la red en comparación con esta política, asegurando que la red cumpla con los estándares establecidos y mantenga un entorno seguro en la nube.
Una plataforma de protección de aplicaciones nativa en la nube, o CNAPP, consolida varias tecnologías de seguridad en la nube y CI/CD en una única plataforma que ayuda a los equipos de seguridad, desarrollo y DevOps/DevSecOps a desarrollar, ofrecer y ejecutar aplicaciones nativas de la nube más seguras y compatibles.
CNAPP se definió originalmente como una combinación de CSPM, CWPP y seguridad de red de servicios en la nube (CSNS), una tecnología para proteger el tráfico de red. Pero dependiendo de a quién se pregunte, CNAPP puede incluir otras tecnologías, como la gestión de derechos de infraestructura en la nube (CIEM), para supervisar y gestionar continuamente los permisos en la nube, y el escaneado de infraestructura como código para detectar errores de configuración durante el ciclo CI/CD. Puede leer la definición de CNAPP del analista del sector Gartner aquí (enlace externo a ibm.com).
