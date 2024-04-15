¿Qué es la seguridad del correo electrónico?

Los ataques por correo electrónico pueden presentarse de muchas formas diferentes. Pero es importante recordar que todos tienen la misma intención maliciosa y ser proactivos para comprender los tipos de amenazas de correo electrónico que existen. Estos son algunos de los tipos de ataques más comunes:

Ataques de ingeniería social

Manipular psicológicamente a las personas para que comprometan involuntariamente la seguridad de su información es uno de los vectores de ataque más comunes.

Phishing

Las estafas de phishing utilizan correos electrónicos fraudulentos, mensajes de texto, contenido de redes sociales o sitios web para engañar a los usuarios para que compartan credenciales o descarguen malware.

Spear phishing

Esta forma de phishing se dirige directamente a una persona u organización a través de un correo electrónico personalizado.

Whale phishing

Esta forma de phishing se dirige a altos cargos de empresas con mensajes que los atacantes redactan meticulosamente para manipular a sus destinatarios y conseguir que faciliten información confidencial. Estas correspondencias pueden darse en forma de correo electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas.

Archivo adjunto malicioso

Esta forma de malware se dirige a archivos adjuntos disfrazados de documentos, mensajes de voz, faxes, archivos PDF y otros archivos similares. Estos hackers emplean diferentes tácticas, como el miedo, la urgencia y la curiosidad.

Ransomware

Este software malicioso cifra archivos y está diseñado para bloquear el acceso a un sistema hasta que la víctima pague una suma de dinero.

Suplantación de identidad

La suplantación de identidad ocurre cuando un atacante falsifica un mensaje de correo electrónico con una dirección de remitente falsa y se disfraza como legítimo.

Uso indebido de nombre

Un ciberdelincuente se hace pasar por un remitente de confianza para proteger el dinero o los datos. Un ejemplo es el business email compromise, que ocurre cuando un hacker se hace pasar por un empleado para intentar robar a la organización.