¿Qué es la seguridad del correo electrónico?

Publicado: 18 de abril de 2024
Colaboradores: Amanda Downie, Teaganne Finn
La seguridad del correo electrónico es la práctica de garantizar que la comunicación sensible por correo electrónico sea confidencial y segura, y esté protegida contra posibles amenazas de ciberseguridad. Es una protección crítica para cualquier organización que desee evitar el acceso no autorizado a sus comunicaciones basadas en correo electrónico, lo que, sin seguridad, puede resultar en una filtración de datos o una propagación de contenido malicioso.
El correo electrónico de una organización es uno de los principales objetivos de los ataques cibernéticos, los ataques de phishing, el malware y el business correo electrónico compromise, por lo que es crucial contar con un plan eficaz de seguridad del correo electrónico. Junto con la implementación de tecnologías para ayudar a proteger contra las amenazas, las organizaciones también deben capacitar a su fuerza laboral y aprender a proteger activos, como cuentas de correo electrónico y contenido de redes sociales, contra delincuentes cibernéticos.
Al establecer un plan de seguridad del correo electrónico, una organización puede conocer las diferencias entre un correo electrónico seguro y uno malicioso, y proteger la información confidencial para que no caiga en manos de hackers. Un sistema de correo electrónico seguro protege contra ataques de correo electrónico y puede reducir el costoso tiempo de inactividad causado por amenazas, como phishing, estafas o pérdida de datos que pueden comprometer la infraestructura de red de una organización.
Los mensajes de correo electrónico son fundamentales para la comunicación y las operaciones diarias de una organización. Si bien la tecnología evoluciona rápidamente, el servicio de correo electrónico sigue siendo vital, y contar con un sólido sistema de seguridad nunca ha sido más importante para una organización. Las estrategias de seguridad del correo electrónico proporcionan la protección en tiempo real que es necesaria para mantener sus datos confidenciales seguros y protegidos. Las puertas de enlace de seguridad impulsadas por IA y basadas en automatización son la seguridad de correo electrónico más nueva y con más tecnología avanzada.
Contar con una sólida protección del correo electrónico ayuda a proteger a su organización y a su personal de vulnerabilidades externas. Estas medidas de seguridad son clave para la protección contra amenazas y permiten políticas de seguridad sólidas para el futuro.
Tener seguridad de correo electrónico protege a una organización contra amenazas cibernéticas, como phishing y spoofing, y ayuda a descubrir los riesgos antes de que cualquier virus informático dañino tome el control.
Las soluciones de seguridad del correo electrónico, como el cifrado del correo electrónico y el software antivirus, protegen y evitan que se filtre información confidencial. La información puede provenir de todos los endpoints diferentes, incluidos los archivos adjuntos y el spam.
Los servicios de seguridad confiables pueden proporcionar garantías importantes para la información confidencial de una organización. La capacitación en seguridad puede enseñar a los empleados a proteger su correo electrónico personal con herramientas, como el filtrado de spam, contraseñas seguras y cortafuegos.
Con las amenazas a la seguridad del correo electrónico a raya, una organización puede reducir las posibles interrupciones y dedicar menos tiempo al contenido del correo electrónico y más tiempo al crecimiento de su negocio.
Los ataques por correo electrónico pueden presentarse de muchas formas diferentes. Pero es importante recordar que todos tienen la misma intención maliciosa y ser proactivos para comprender los tipos de amenazas de correo electrónico que existen. Estos son algunos de los tipos de ataques más comunes:
Ataques de ingeniería social
Manipular psicológicamente a las personas para que comprometan involuntariamente la seguridad de su información es uno de los vectores de ataque más comunes.
Phishing
Las estafas de phishing utilizan correos electrónicos fraudulentos, mensajes de texto, contenido de redes sociales o sitios web para engañar a los usuarios para que compartan credenciales o descarguen malware.
Spear phishing
Esta forma de phishing se dirige directamente a una persona u organización a través de un correo electrónico personalizado.
Whale phishing
Esta forma de phishing se dirige a altos cargos de empresas con mensajes que los atacantes redactan meticulosamente para manipular a sus destinatarios y conseguir que faciliten información confidencial. Estas correspondencias pueden darse en forma de correo electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas.
Archivo adjunto malicioso
Esta forma de malware se dirige a archivos adjuntos disfrazados de documentos, mensajes de voz, faxes, archivos PDF y otros archivos similares. Estos hackers emplean diferentes tácticas, como el miedo, la urgencia y la curiosidad.
Ransomware
Este software malicioso cifra archivos y está diseñado para bloquear el acceso a un sistema hasta que la víctima pague una suma de dinero.
Suplantación de identidad
La suplantación de identidad ocurre cuando un atacante falsifica un mensaje de correo electrónico con una dirección de remitente falsa y se disfraza como legítimo.
Uso indebido de nombre
Un ciberdelincuente se hace pasar por un remitente de confianza para proteger el dinero o los datos. Un ejemplo es el business email compromise, que ocurre cuando un hacker se hace pasar por un empleado para intentar robar a la organización.
El escenario de las amenazas por correo electrónico está en constante cambio, pero algunas de las mejores prácticas se mantienen. Las organizaciones deben ser más sofisticadas en su inteligencia de amenazas y proactivas contra amenazas avanzadas.
Encuentre un software de seguridad de correo electrónico que lo abarque todo y brinde protección en aplicaciones, dispositivos, correo electrónicos y redes en la nube. Los atacantes llegan a los servidores de correo electrónico en muchas plataformas diferentes y su organización debe estar preparada.
Capacite a la fuerza laboral sobre las mejores prácticas de seguridad del correo electrónico, como identificar intentos de phishing o correos electrónicos falsos y crear contraseñas seguras para sus dispositivos y cuentas.
Esta práctica recomendada se incluye en las políticas de seguridad, pero tiene una importancia propia. Este software es un producto de seguridad de correo electrónico que emplea análisis y aprendizaje automático para proteger y bloquear correos electrónicos de phishing o estafa.
Una organización necesita un conjunto sólido de reglas para regular la forma en que los usuarios interactúan a través de correo electrónicos entrantes y salientes. Estas políticas pueden variar, pero las más comunes son la autenticación multifactor (MFA), el cifrado y los archivos adjuntos de correo electrónico, la retención de datos y las actualizaciones periódicas del software.
Otros protocolos importantes de seguridad del correo electrónico incluyen Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM) y Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC). Más conocidos por sus siglas, estos protocolos son complejos y requieren una atención cuidadosa antes de implementar uno o los tres.
SPF
Este estándar de autenticación de correo electrónico agrega una capa de protección a sus servidores DNS. Crea una lista de remitentes autorizados y puede evitar la suplantación de dominio.
DKIM
Este es un protocolo de seguridad de correo electrónico que emplea criptografía de clave pública para crear una firma digital auténtica y garantiza que nadie altere los correo electrónicos en tránsito.
DMARC
Este protocolo está destinado a proteger los dominios y es el protocolo orquestador que reacciona a lo que revelan las pruebas SPF y DKIM. Las políticasde DMARC cambian en función de las necesidades de una organización.
Mantenga la protección con soluciones de seguridad, incluidas soluciones de seguridad móvil empresarial, que permiten la entrega flexible de aplicaciones, contenido y recursos en todos los dispositivos y ayudan a garantizar una buena postura de ciberseguridad.
Ayude a proteger su negocio con una cartera avanzada e integrada de soluciones y servicios de ciberseguridad empresarial infundidos con IA. Deje que IBM le ayude a gestionar y controlar los riesgos y las vulnerabilidades para dar soporte a los entornos de nube híbrida actuales.
Obtenga mayor seguridad de datos, flujos de trabajo de cumplimiento y visibilidad para los datos distribuidos en entornos de nube
Proteja su infraestructura y su red de amenazas sofisticadas de ciberseguridad con habilidades de seguridad comprobadas, experiencia y productos modernos de IBM.