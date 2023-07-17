¿Qué es la seguridad ofensiva?

Para comprender por qué es importante la seguridad ofensiva, es útil compararla con la seguridad defensiva.

Las medidas de seguridad defensivas, como el software antivirus y los cortafuegos, son reactivas por diseño. Estas herramientas están diseñadas para bloquear amenazas conocidas o detectar comportamientos sospechosos. Algunas herramientas avanzadas de seguridad defensiva, como las plataformas SOAR, también pueden automatizar las respuestas a ataques continuos.

Si bien las tácticas de seguridad defensiva pueden ayudar a frustrar los ciberataques en curso, estos métodos crean una carga de trabajo pesada para los equipos de seguridad. Los analistas deben clasificar las alertas y los datos para separar las amenazas reales de las falsas alarmas. Asimismo, las medidas de seguridad defensiva solo pueden protegerse contra vectores de ataque conocidos, dejando a las organizaciones expuestas a amenazas cibernéticas nuevas y desconocidas.

La seguridad ofensiva complementa la seguridad defensiva. Los equipos de seguridad utilizan tácticas OffSec para descubrir y responder a vectores de ataque desconocidos que otras medidas de seguridad podrían pasar por alto. La seguridad ofensiva también es más proactiva que la seguridad defensiva. En lugar de responder a los ciberataques a medida que ocurren, las medidas de seguridad ofensivas encuentran y abordan fallas antes de que los atacantes puedan explotarlas.

En resumen, la seguridad ofensiva produce información que hace que la seguridad defensiva sea aún más efectiva. También reduce la carga de los equipos de seguridad. Debido a estos beneficios, la seguridad ofensiva es un estándar de la industria en algunos sectores altamente regulados.