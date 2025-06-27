¿Qué es un tejido de identidad?

Los tejidos de identidad permiten a las organizaciones integrar los sistemas de identidad Dispar de diferentes aplicaciones, activos y servicios. La organización puede aplicar políticas de acceso unificadas, supervisar la actividad de los usuarios, dirección vulnerabilities e implementar controles de seguridad coherentes en todos los sistemas.

Los sistemas de gestión de identidad y acceso son herramientas críticas de seguridad de identidad. Ayudan a proteger las identidades digitales, bloquean la actividad no autorizada y garantizan que las personas adecuadas puedan acceder a los recursos adecuados por los motivos correctos.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones se encuentran administrando múltiples soluciones IAM conectadas a múltiples directorios de usuarios. Como mínimo, la mayoría de las organizaciones utilizan una solución de IAM para los usuarios internos y una solución de gestión de identidad y acceso del cliente (CIAM) independiente para los clientes y otros usuarios externos.

Pero muchas organizaciones se ocupan de más de dos sistemas de identidad. Cada aplicación heredada, proveedor de servicios en la nube y sistema local puede tener su propia solución IAM y servicio de directorio.

Estos silos de identidad proporcionan una experiencia de usuario inconsistente, ya que cada sistema puede requerir credenciales, niveles de permiso y medidas de seguridad independientes.

Además, los sistemas de identidad desconectados plantean riesgos de seguridad significativos. Las identidades de los usuarios son uno de los principales objetivos de los ciberataques. El X-Force Threat Intelligence Index informa que el robo de credenciales es el impacto más común que enfrentan las víctimas de filtraciones.

Sin un enfoque centralizado, puede ser difícil aplicar medidas de ciberseguridad sólidas, como la autenticación sin contraseña con claves de acceso FIDO, la autenticación basada en riesgos (RBA) y la gestión de amenazas de identidad en tiempo real . Es posible que algunos sistemas de IAM ni siquiera admitan algunas de estas medidas.

Una solución de tejido de identidad ofrece una capa unificada para gestionar y proteger las identidades digitales en aplicaciones, activos y proveedores de la nube. Proporciona a las organizaciones una mayor visibilidad de las cuentas y la actividad de los usuarios, y un control más coherente sobre las políticas y procesos que protegen a los usuarios en todos los sistemas, aplicaciones y plataformas.