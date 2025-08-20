¿Qué es la multinube?

La clave para maximizar los beneficios de una arquitectura multinube es gestionar las aplicaciones y los recursos en las diferentes nubes de manera centralizada, como si fueran parte de una sola nube. Pero la gestión multinube conlleva múltiples desafíos, entre los que se incluyen:

Mantener políticas consistentes de seguridad y conformidad en la nube en múltiples plataformas;





Implementación constante de aplicaciones en entornos de destino (por ejemplo, desarrollo, prueba y producción) y varias plataformas de hosting;





Federación y visualización de eventos a partir de herramientas de registro y supervisión para lograr una vista singular y configurar respuestas consistentes.

Las organizaciones utilizan herramientas de gestión multinube, o preferiblemente, una plataforma de gestión multinube, para supervisar y gestionar sus implementaciones multinube como si fueran un único entorno de nube. Las mejores plataformas de gestión multinube suelen ofrecer