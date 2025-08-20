¿Qué es la multinube?

La multinube, el uso de servicios en la nube de dos o más proveedores, brinda a las organizaciones flexibilidad para optimizar el rendimiento, controlar los costos y evitar quedar atrapados con proveedores.
La multinube es el uso de servicios en la nube de más de un proveedor de nube. Puede ser tan simple como usar software como servicio (SaaS) de diferentes proveedores de nube, por ejemplo, Salesforce y Workday. Pero en el mundo empresarial, multinube normalmente se refiere a la ejecución de aplicaciones empresariales en una plataforma como servicio (PaaS) o infraestructura como servicio (IaaS) desde múltiples proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud y Microsoft Azure.

Una solución multinube es una solución portátil de computación en la nube que se puede utilizar en las infraestructuras en nube de distintos proveedores de nube. Las soluciones multinube generalmente se basan en tecnologías nativas de la nube de código abierto, como Kubernetes, que son compatibles con todos los proveedores de nube pública. También suelen incluir funcionalidades de gestión de cargas de trabajo en múltiples nubes con una consola central (o "panel único"). Muchos de los principales proveedores de la nube, así como proveedores de soluciones en la nube como VMware, ofrecen soluciones multinube para infraestructura de computación, desarrollo, almacenamiento de datosalmacenamiento en la nubeinteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), recuperación de desastres/continuidad del negocio y otros.
Valor y beneficios de la multinube

El valor general de la multinube para la empresa es que evita la "dependencia de un proveedor", es decir, problemas de rendimiento, opciones limitadas o costos innecesarios que resultan de utilizar un solo proveedor de la nube. Una estrategia multinube ofrece a las organizaciones:

  • Flexibilidad para elegir servicios en la nube de diferentes proveedores de nube en función de la ubicación geográfica y de la combinación de requisitos de conformidad, seguridad, rendimiento y precios que mejor se adapten a la empresa;

  • Capacidad para adoptar rápidamente las mejores tecnologías de cualquier proveedor, según sea necesario o cuando surjan, en lugar de limitar a los clientes a cualquier solución o funcionalidad que ofrezca un solo proveedor en un momento específico;

  • Menor vulnerabilidad a las interrupciones y el tiempo de inactividad no planificado (porque una interrupción en una nube no necesariamente afectará los servicios de otras nubes);

  • Menor exposición a problemas de licencias, seguridad, compatibilidad y otros que pueden resultar de la "TI en la sombra": los usuarios se registran de forma independiente en servicios en la nube que una organización que usa solo una nube podría no ofrecer.
Gestión multinube

La clave para maximizar los beneficios de una arquitectura multinube es gestionar las aplicaciones y los recursos en las diferentes nubes de manera centralizada, como si fueran parte de una sola nube. Pero la gestión multinube conlleva múltiples desafíos, entre los que se incluyen:

  • Mantener políticas consistentes de seguridad y conformidad en la nube en múltiples plataformas;

  • Implementación constante de aplicaciones en entornos de destino (por ejemplo, desarrollo, prueba y producción) y varias plataformas de hosting;

  • Federación y visualización de eventos a partir de herramientas de registro y supervisión para lograr una vista singular y configurar respuestas consistentes.

Las organizaciones utilizan herramientas de gestión multinube, o preferiblemente, una plataforma de gestión multinube, para supervisar y gestionar sus implementaciones multinube como si fueran un único entorno de nube. Las mejores plataformas de gestión multinube suelen ofrecer

  • Visibilidad y control sobre cualquier recurso de nube, incluidas las soluciones de IaaS, PaaS y SaaS y los recursos de red y almacenamiento de datos asociados en implementaciones de nube pública, nube privada y de borde.

  • Capacidades de analítica y/o inteligencia artificial (IA), incluida inteligencia artificial para operaciones (AIOps). AIOps utiliza inteligencia artificial y machine learning para filtrar el "ruido" de los datos en busca de métricas, telemetría, que la organización puede usar para optimizar las operaciones, prever problemas de disponibilidad o rendimiento e incluso automatizar acciones correctivas en la infraestructura multinube.
Multinube, nube híbrida y multinube híbrida

Cloud híbrida es el uso de entornos de nube pública y privada, con gestión, orquestación y portabilidad entre ellos, lo que permite a una organización usarlos como una infraestructura de TI única, unificada y optimizada.

La nube híbrida y la multinube no se excluyen mutuamente. De hecho, la mayoría de las nubes híbridas empresariales son multinubes híbridas, ya que incluyen servicios en la nube pública o privada de al menos dos proveedores de servicios en la nube.

La multinube híbrida se basa en los beneficios multinube y ofrece:

  • Productividad mejorada del desarrollador: la multinube híbrida habilita y es habilitada por los métodos de desarrollo Agile y DevOps y las tecnologías de aplicaciones nativas en la nube, como la arquitectura de microservicios, contenedores y computación sin servidor.

  • Seguridad y conformidad normativa mejoradas: además de proporcionar un amplio acceso de la multinube a las mejores tecnologías de seguridad y conformidad, la multinube híbrida brinda la flexibilidad de implementar y escalar datos confidenciales o cargas de trabajo altamente reguladas de la manera más segura y compatible, y la conveniencia de implementar seguridad y conformidad de manera consistente en todos los servicios de nube, proveedores de nube y entornos de nube.

  • Mayor eficiencia y optimización del gasto: más allá de la flexibilidad para elegir el servicio en la nube más rentable, la multinube híbrida proporciona el control más granular sobre dónde se implementan y escalan las cargas de trabajo, lo que permite a las organizaciones mejorar aún más el rendimiento (por ejemplo, implementar más cerca de los usuarios para reducir la latencia) y optimizar el gasto. La nube híbrida también ayuda a las empresas a modernizar las aplicaciones existentes más rápidamente y a conectar los servicios en la nube a los datos en la nube o en la infraestructura local de manera que brinden un nuevo valor.
