¿Qué es la multinube?

La multinube es el uso de servicios en la nube de más de un proveedor de nube. Puede ser tan simple como usar software como servicio (SaaS) de diferentes proveedores de nube, por ejemplo, Salesforce y Workday. Pero en el mundo empresarial, multinube normalmente se refiere a la ejecución de aplicaciones empresariales en una plataforma como servicio (PaaS) o infraestructura como servicio (IaaS) desde múltiples proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud y Microsoft Azure.
Una solución multinube es una solución portátil de computación en la nube que se puede utilizar en las infraestructuras en nube de distintos proveedores de nube. Las soluciones multinube generalmente se basan en tecnologías nativas de la nube de código abierto, como Kubernetes, que son compatibles con todos los proveedores de nube pública. También suelen incluir funcionalidades de gestión de cargas de trabajo en múltiples nubes con una consola central (o "panel único"). Muchos de los principales proveedores de la nube, así como proveedores de soluciones en la nube como VMware, ofrecen soluciones multinube para infraestructura de computación, desarrollo, almacenamiento de datos, almacenamiento en la nube, inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), recuperación de desastres/continuidad del negocio y otros.
El valor general de la multinube para la empresa es que evita la "dependencia de un proveedor", es decir, problemas de rendimiento, opciones limitadas o costos innecesarios que resultan de utilizar un solo proveedor de la nube. Una estrategia multinube ofrece a las organizaciones:
La clave para maximizar los beneficios de una arquitectura multinube es gestionar las aplicaciones y los recursos en las diferentes nubes de manera centralizada, como si fueran parte de una sola nube. Pero la gestión multinube conlleva múltiples desafíos, entre los que se incluyen:
Las organizaciones utilizan herramientas de gestión multinube, o preferiblemente, una plataforma de gestión multinube, para supervisar y gestionar sus implementaciones multinube como si fueran un único entorno de nube. Las mejores plataformas de gestión multinube suelen ofrecer
Cloud híbrida es el uso de entornos de nube pública y privada, con gestión, orquestación y portabilidad entre ellos, lo que permite a una organización usarlos como una infraestructura de TI única, unificada y optimizada.
La nube híbrida y la multinube no se excluyen mutuamente. De hecho, la mayoría de las nubes híbridas empresariales son multinubes híbridas, ya que incluyen servicios en la nube pública o privada de al menos dos proveedores de servicios en la nube.
La multinube híbrida se basa en los beneficios multinube y ofrece:
Desarrolle aplicaciones más rápido e impleméntelas de manera consistente en entornos locales, de edge computing y de nube pública de cualquier proveedor.
Contenerice e implemente de forma rápida y segura cargas de trabajo empresariales en clústeres de Kubernetes.Debido a que IBM gestiona OpenShift Container Platform (OCP), tendrá más tiempo para concentrarse en sus tareas principales.
Innove más rápido, reduzca los costos operativos y transforme las operaciones de TI (ITOps) con una plataforma AIOps que brinda visibilidad de los datos de rendimiento y las dependencias en todos los entornos.
Con IBM Cloud Satellite, puede implementar y mantener aplicaciones de forma consistente en entornos multinube, con una mayor visibilidad global y una menor complejidad de gestión. Utilice una única API para crear una ubicación de nube distribuida y añada después máquinas de host desde cualquier nube, centro de datos local o desde el borde. Y utilice un conjunto común de servicios en la nube, incluidas cadenas de herramientas, bases de datos e IA, en cualquier ubicación.