¿Qué es AIOps?

El camino hacia la AIOps es diferente en cada organización. Una vez que evalúe dónde se encuentra en su recorrido hacia AIOps, puede comenzar a incorporar herramientas que ayuden a los equipos a observar, predecir y actuar rápidamente ante los problemas operativos de TI. Al considerar herramientas para mejorar AIOps dentro de su organización, querrá asegurarse de que tengan las siguientes características:

Observabilidad: La observabilidad se refiere a las herramientas y prácticas de software para ingerir, agregar y analizar un flujo constante de datos de rendimiento de una aplicación distribuida y el hardware en el que se ejecuta, con el fin de supervisar, solucionar problemas y depurar la aplicación de forma más eficaz para cumplir las expectativas de experiencia del cliente, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y otros requisitos empresariales. Estas soluciones pueden ofrecer una visión holística de sus aplicaciones, infraestructura y red a través de la agregación y consolidación de datos, pero no toman medidas correctivas para abordar los problemas de TI. Aunque no toman medidas correctivas para abordar los problemas de TI, recopilan y agregan datos de una variedad de fuentes de datos en todos los dominios de TI para alertar a los usuarios finales sobre posibles problemas, esperando que los equipos de servicio implementen la reparación necesaria. Si bien los datos y las visualizaciones correspondientes de estas herramientas son valiosos, crean una dependencia en las organizaciones de TI para tomar decisiones y responder adecuadamente a los problemas técnicos. La optimización de recursos que requiere que un operador actualice manualmente los sistemas operativos puede no reportar beneficios en situaciones de demanda dinámica.

Análisis predictivo: Las soluciones AIOps pueden analizar y correlacionar datos para obtener mejores conocimientos y acciones automatizadas, lo que permite a los equipos de TI mantener el control sobre los entornos cada vez más complejos y garantizar el rendimiento de las aplicaciones. Ser capaz de correlacionar y aislar problemas es un avance masivo para cualquier equipo de operaciones de TI. Reduce el tiempo necesario para detectar problemas que de otro modo no se habrían detectado en la organización. Las organizaciones aprovecharán los beneficios de la detección automática de anomalías, alertas y recomendaciones de soluciones, lo que a su vez reduce el tiempo de inactividad general, así como el número de incidentes y tickets. La optimización dinámica de los recursos puede automatizarse mediante análisis predictivos, lo que puede garantizar el rendimiento de las aplicaciones y reducir de forma segura el costo de los recursos incluso durante una alta variabilidad de la demanda.

Respuesta proactiva: Algunas soluciones AIOps responderán de manera proactiva a eventos no deseados, como desaceleraciones e interrupciones, reuniendo el rendimiento de las aplicaciones y la administración de recursos en tiempo real. Al alimentar las métricas de rendimiento de las aplicaciones en algoritmos predictivos, se pueden identificar patrones y tendencias que coinciden con diferentes problemas de TI. Con la capacidad de pronosticar los problemas de TI antes de que ocurran, las herramientas de AIOps pueden lanzar procesos relevantes y automatizados en respuesta, resolviendo los problemas rápidamente. Las organizaciones podrán ver los beneficios de la automatización inteligente, como mejorar el tiempo promedio de detección (MTTD).

Este tipo de tecnología es el futuro de la administración de operaciones de TI, ya que puede ayudar a las empresas a mejorar la experiencia tanto del empleado como del cliente. Los sistemas AIOps no solo garantizan que los problemas de servicio de TI se resuelvan de manera oportuna, sino que también proporcionan una red de seguridad para los equipos de operaciones de TI, abordando problemas que pueden pasar desapercibidos debido a la supervisión humana, como silos organizacionales, equipos con pocos recursos y más.

