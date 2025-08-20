¿Qué es AIOps?

Acuñado por Gartner, AIOPS, es decir, Inteligencia Artificial para Operaciones de TI, es la aplicación de capacidades de inteligencia artificial (IA), como el procesamiento de lenguaje natural y los modelos de aprendizaje automático, para automatizar y agilizar los flujos de trabajo operativos.
En concreto, AIOps utiliza capacidades de big data, análisis y aprendizaje automático para hacer lo siguiente:
Al integrar múltiples herramientas de operaciones de TI manuales y separadas en una plataforma de operaciones de TI única, inteligente y automatizada, AIOps permite que los equipos de operaciones de TI respondan más rápido, incluso de manera proactiva, a desaceleraciones e interrupciones, con visibilidad y contexto de extremo a extremo.
Reduce la brecha entre un entorno de TI cada vez más diverso, dinámico y difícil de supervisar y los equipos aislados, por un lado, y las expectativas de los usuarios por poca o ninguna interrupción en el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones, por otro. La mayoría de los expertos consideran que AIOps es el futuro de la gestión de operaciones de TI y la demanda solo está aumentando con el mayor enfoque empresarial en las iniciativas de transformación digital.
El camino hacia la AIOps es diferente en cada organización. Una vez que evalúe dónde se encuentra en su recorrido hacia AIOps, puede comenzar a incorporar herramientas que ayuden a los equipos a observar, predecir y actuar rápidamente ante los problemas operativos de TI. Al considerar herramientas para mejorar AIOps dentro de su organización, querrá asegurarse de que tengan las siguientes características:
Observabilidad: La observabilidad se refiere a las herramientas y prácticas de software para ingerir, agregar y analizar un flujo constante de datos de rendimiento de una aplicación distribuida y el hardware en el que se ejecuta, con el fin de supervisar, solucionar problemas y depurar la aplicación de forma más eficaz para cumplir las expectativas de experiencia del cliente, los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y otros requisitos empresariales. Estas soluciones pueden ofrecer una visión holística de sus aplicaciones, infraestructura y red a través de la agregación y consolidación de datos, pero no toman medidas correctivas para abordar los problemas de TI. Aunque no toman medidas correctivas para abordar los problemas de TI, recopilan y agregan datos de una variedad de fuentes de datos en todos los dominios de TI para alertar a los usuarios finales sobre posibles problemas, esperando que los equipos de servicio implementen la reparación necesaria. Si bien los datos y las visualizaciones correspondientes de estas herramientas son valiosos, crean una dependencia en las organizaciones de TI para tomar decisiones y responder adecuadamente a los problemas técnicos. La optimización de recursos que requiere que un operador actualice manualmente los sistemas operativos puede no reportar beneficios en situaciones de demanda dinámica.
Análisis predictivo: Las soluciones AIOps pueden analizar y correlacionar datos para obtener mejores conocimientos y acciones automatizadas, lo que permite a los equipos de TI mantener el control sobre los entornos cada vez más complejos y garantizar el rendimiento de las aplicaciones. Ser capaz de correlacionar y aislar problemas es un avance masivo para cualquier equipo de operaciones de TI. Reduce el tiempo necesario para detectar problemas que de otro modo no se habrían detectado en la organización. Las organizaciones aprovecharán los beneficios de la detección automática de anomalías, alertas y recomendaciones de soluciones, lo que a su vez reduce el tiempo de inactividad general, así como el número de incidentes y tickets. La optimización dinámica de los recursos puede automatizarse mediante análisis predictivos, lo que puede garantizar el rendimiento de las aplicaciones y reducir de forma segura el costo de los recursos incluso durante una alta variabilidad de la demanda.
Respuesta proactiva: Algunas soluciones AIOps responderán de manera proactiva a eventos no deseados, como desaceleraciones e interrupciones, reuniendo el rendimiento de las aplicaciones y la administración de recursos en tiempo real. Al alimentar las métricas de rendimiento de las aplicaciones en algoritmos predictivos, se pueden identificar patrones y tendencias que coinciden con diferentes problemas de TI. Con la capacidad de pronosticar los problemas de TI antes de que ocurran, las herramientas de AIOps pueden lanzar procesos relevantes y automatizados en respuesta, resolviendo los problemas rápidamente. Las organizaciones podrán ver los beneficios de la automatización inteligente, como mejorar el tiempo promedio de detección (MTTD).
Este tipo de tecnología es el futuro de la administración de operaciones de TI, ya que puede ayudar a las empresas a mejorar la experiencia tanto del empleado como del cliente. Los sistemas AIOps no solo garantizan que los problemas de servicio de TI se resuelvan de manera oportuna, sino que también proporcionan una red de seguridad para los equipos de operaciones de TI, abordando problemas que pueden pasar desapercibidos debido a la supervisión humana, como silos organizacionales, equipos con pocos recursos y más.
El principal beneficio de AIOps es que permite a las operaciones de TI identificar, abordar y resolver las desaceleraciones e interrupciones más rápido de lo que podrían hacerlo examinando manualmente las alertas de múltiples herramientas de operaciones de TI. Esto da como resultado varios beneficios clave:
Pasa de la gestión reactiva a la proactiva y a la predictiva: con capacidades integradas de análisis predictivo, AIOps aprende continuamente a identificar y priorizar las alertas más urgentes, permitiendo que los equipos de TI aborden posibles problemas antes de que provoquen deslaceleraciones o interrupciones. Electrolux aceleró la resolución de problemas de TI de 3 semanas a una hora a través de una detección más rápida (MTTD) y ahorró más de 1.000 horas al año automatizando las tareas de reparación.
AIOps incorpora capacidades de big data, análisis avanzado y aprendizaje automático para abordar los siguientes casos de uso:
La forma más fácil de entender cómo funciona AIOps es revisar el papel que juega cada tecnología de componentes de AIOps (big data, aprendizaje automático y automatización) en el proceso.
AIOps utiliza una plataforma de big data para agregar datos, equipos y herramientas de operaciones de TI aislados en un solo lugar. Estos datos pueden incluir lo siguiente:
Luego, AIOps aplica capacidades enfocadas de análisis y aprendizaje automático:
Automatice continuamente las acciones críticas en tiempo real, y sin intervención humana, que proporcionen de forma proactiva el uso más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de red a sus aplicaciones en cada capa de la colección.
Mejore la supervisión del rendimiento de sus aplicaciones para proporcionar el contexto que necesita para resolver las incidencias más rápido
AIOps Insights es una solución de SaaS que aborda y resuelve los problemas que enfrentan los equipos de operaciones de TI centrales al administrar la disponibilidad de los recursos de TI empresariales a través de la gestión de incidentes y eventos impulsada por IA.
Mejore la gestión de sistemas, las operaciones de TI, el rendimiento de las aplicaciones y la resiliencia operativa con inteligencia artificial en el mainframe.
IBM AIOps ayuda a las organizaciones a garantizar el rendimiento de las aplicaciones a la vez que reduce los costos de TI de forma segura. Las organizaciones han podido lograr un 99.99 % de disponibilidad de aplicaciones y reducir el MTTD en un 55 % para problemas que afectan al servicio. No espere para ofrecer experiencias excepcionales al cliente con IBM AIOps. Conozca cómo puede obtener un ROI del 471 % con AIOps y vea cómo puede reducir el gasto en consumo de la nube pública en un 33 %. Utilizando la automatización inteligente de TI con IBM AIOps, las organizaciones pueden identificar y ejecutar mejor las automatizaciones de alto impacto en el negocio y la TI utilizando herramientas probadas, conocimientos y expertos para obtener mejores resultados comerciales.