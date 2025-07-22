¿Qué es la detección y respuesta a amenazas (TDR)?

La detección y respuesta a amenazas (TDR) se refiere a las herramientas y procesos que utilizan las organizaciones para detectar, investigar y mitigar las amenazas de ciberseguridad. Combina métodos de detección avanzados, capacidades de respuesta automatizada y soluciones de seguridad integradas para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo y adaptarse a un ámbito de amenazas en evolución.

TDR ayuda a los equipos de seguridad a contener incidentes rápidamente y restaurar sistemas con una interrupción mínima. A medida que amenazas como el ransomware , el phishing y las exploraciones de día cero se vuelven más frecuentes y sofisticadas, las organizaciones necesitan Estrategias proactivas para detectar actividades maliciosas antes de que causen daños.

Hay mucho en juego y la urgencia está justificada: Microsoft detecta aproximadamente 600 millones de ciberataques cada día en todo su ecosistema, con un promedio de más de 6900 por segundo. Para las organizaciones, eso se traduce en un aluvión casi constante de intentos de filtración de datos.