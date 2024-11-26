El 83 % de las organizaciones denunciaron ataques de usuarios internos en 2024

Según el reciente Informe de amenazas de usuario internos de 2024 de Cybersecurity Insiders, el 83 % de las organizaciones informaron al menos un ataque de usuario interno en el último año. Aún más sorprendente que esta estadística es que las organizaciones que experimentaron entre 11 y 20 ataques de usuarios internos vieron un aumento de cinco veces la cantidad de ataques que sufrieron en 2023, pasando de solo el 4 % al 21 % en los últimos 12 meses.

Con las amenazas de usuarios internos en aumento, es crítico que las empresas reconozcan los peligros reales que se originan dentro de su ecosistema digital y, al mismo tiempo, pongan en práctica estrategias eficaces de gestión de amenazas para abordarlos.