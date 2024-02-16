La simulación de filtraciones y ataques (BAS) es un enfoque automatizado y continuo basado en software para la seguridad ofensiva. Al igual que otras formas de validación de seguridad, como el equipo rojo y las pruebas de penetración , BAS complementa las herramientas de seguridad más tradicionales simulando ataques cibernéticos para probar los controles de seguridad y proporcionar insights aplicables en la práctica.

Al igual que un ejercicio de equipo rojo, las simulaciones de filtración y ataque utilizan las tácticas, técnicas y procedimientos de ataque (TTP) del mundo real empleados por los hackers para identificar y mitigar de forma proactiva las vulnerabilidades de seguridad antes de que los actores de amenazas reales puedan explotarlas. Sin embargo, a diferencia del equipo rojo y las pruebas de penetración, las herramientas BAS están totalmente automatizadas y pueden proporcionar resultados más completos con menos recursos en el tiempo entre otras pruebas de seguridad prácticas. Proveedores como SafeBreach, XM Cyber y Cymulate ofrecen soluciones basadas en la nube que permiten la fácil integración de herramientas BAS sin implementar ningún hardware nuevo.

Como herramienta de validación del control de seguridad, las soluciones BAS ayudan a las organizaciones a comprender mejor sus brechas de seguridad, así como a proporcionar una valiosa orientación para la corrección priorizada.

La simulación de filtraciones y ataques ayuda a los equipos de seguridad con: