¿Qué es la MFA adaptativa?

A estas alturas, la mayoría de nosotros hemos utilizado la autenticación multifactor (MFA) en un momento u otro. La MFA agrega requisitos de seguridad adicionales a las cuentas al exigir demostrar nuestra identidad mediante el uso de métodos de autenticación adicionales. Al igual que el inicio de sesión único (SSO) y la autenticación de dos factores (2FA), la MFA se encaja dentro del pilar de autenticación de la gestión de identidad y acceso (IAM). En lugar del método tradicional de depender solo de una contraseña, normalmente se necesitarán dos o más factores para iniciar sesión. Estos factores se dividen en tres categorías principales:

Algo que sepamos, como una contraseña o la respuesta a una pregunta de seguridad.



Algo que tengamos, como un teléfono inteligente, un token de seguridad o incluso una clave física (piense en una clave Yubi en una unidad USB).



Algo que somos, específicamente, datos biométricos de una huella digital o escaneo facial.

Por ejemplo, es posible que se nos pida que ingresemos nuestra contraseña (conocimiento), luego se envía un código SMS a nuestro teléfono (algo que tenemos) o que escaneemos nuestra huella digital (algo que somos). Al combinar estos factores, la MFA hace que sea mucho más difícil para los usuarios no autorizados acceder a nuestras cuentas, incluso si nuestra contraseña se ha visto comprometida. Ahora combinemos este enfoque con un sistema que aplique medidas de seguridad adicionales solo cuando detecte un mayor riesgo de seguridad, y tendremos la esencia de la MFA adaptativa.

Pensemos en la MFA adaptativa como una mejora considerable de la MFA tradicional. Inventada por Abhijit Kumar Nag y Dipankar Dasgupta, esta medida de protección lleva a la MFA tradicional un paso más allá. Utiliza información contextual de los patrones diarios del usuario para evaluar el nivel de riesgo asociado a un intento de inicio de sesión específico. Si el nivel de riesgo para un intento específico de inicio de sesión de usuario supera un umbral predeterminado, se considerará un evento desencadenante.

La MFA adaptativa permite a los administradores del sistema clasificar los criterios de activación en función de varios factores, incluidos los roles de los usuarios y los activos de la empresa. Tomemos el ejemplo que usamos antes, cuando iniciamos sesión en un panel de la empresa desde una cafetería. Si nunca hemos estado allí antes, podría verse como un evento desencadenante. Sin embargo, si vamos allí con suficiente frecuencia y más o menos a la misma hora, probablemente no se considerará un evento desencadenante. Alternativamente, si alguien intentara acceder al panel de la empresa utilizando nuestras credenciales en un país al otro lado del mundo al día siguiente en un momento extraño, es casi seguro que mostraría advertencias. Esta demostración muestra de qué se trata la MFA adaptativa: comprender los patrones de un usuario específico y aplicar medidas adicionales solo por seguridad cuando algo parece sospechoso o fuera de lo normal. En la siguiente sección, hablaremos sobre las funciones de MFA tradicionales y en qué se diferencian de la MFA adaptativa.