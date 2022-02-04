¿Qué es la seguridad endpoint?

La seguridad endpoint también protege la red contra los adversarios que intentan emplear los dispositivos endpoint para lanzar ciberataques contra datos confidenciales y otros activos de la red.

Los endpoints siguen siendo el principal punto de entrada a la red empresarial para los ciberataques. Diversos estudios estiman que hasta el 90 % de los ciberataques exitosos y hasta el 70 % de las filtraciones de datos exitosas se originan en dispositivos endpoint. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM, la filtración de datos promedio le cuesta a las compañías USD 4.88 millones.

Hoy en día, las compañías deben proteger más endpoints y más tipos de endpoints que nunca. Las políticas de bring your own device (BYOD), el aumento del trabajo remoto y el creciente número de dispositivos IoT, dispositivos orientados al cliente y productos conectados a la red multiplicaron los endpoints que los hackers pueden explotar y las vulnerabilidades que los equipos de seguridad deben proteger.