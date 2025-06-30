¿Qué es la gestión de acceso?

La gestión de acceso y la gestión de identidad forman los dos pilares de una disciplina de ciberseguridad más amplia —gestión de identidad y acceso (IAM)—. La IAM se ocupa del aprovisionamiento y la protección de identidades digitales y licencias de usuario en un sistema de TI.

La gestión de identidades implica crear y mantener identidades para todos los usuarios de un sistema, incluidos los usuarios humanos (empleados, clientes o contratistas) y usuarios no humanos (agentes de IA, IoT y dispositivos endpoint o cargas de trabajo automatizadas).

La gestión de acceso implica facilitar el acceso seguro de estos usuarios a los datos de una organización, los recursos on premises y las aplicaciones y activos basados en la nube. Las funciones principales de la gestión de acceso incluyen la administración de políticas de acceso de usuarios, la autenticación de identidades de usuarios y la autorización de usuarios válidos para realizar ciertas acciones en un sistema.

Con el auge de la computación en la nube, las soluciones de software como servicio (Saas) , el trabajo remoto y la IA generativa, la gestión de acceso se ha convertido en un componente central de la seguridad de la red. Las organizaciones deben permitir que más tipos de usuarios accedan a más tipos de recursos en más ubicaciones, al tiempo que evitan las filtraciones de datos y mantienen alejados a los usuarios no autorizados.