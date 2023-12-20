¿Qué es una prueba de penetración de red?

¿Qué es una prueba de penetración de red?

Las pruebas de penetración de red son un tipo de pruebas de penetración, o "pen test", que se dirige específicamente a toda la red informática de una compañía a través de la práctica del hacking ético.

El objetivo de las pruebas de penetración de la red es revelar e identificar cualquier vulnerabilidad dentro de la organización. Esto incluye realizar una evaluación en profundidad de las medidas de seguridad de la red a través de pruebas externas y pruebas internas, como pruebas de aplicaciones sitio web y simulacros de ataques de phishing.

¿Cómo funcionan las pruebas de penetración de red?

La forma en que funciona la penetración de la red es que los hackers éticos, o equipos rojos, utilizan herramientas y técnicas de piratería para hacer un ciberataque simulado en el sistema informático de una organización. El objetivo es traspasar el cortafuegos de la organización y obtener acceso no autorizado.

Las pruebas de penetración de la red pueden incluir el ataque a la aplicación web, las API, los endpoints y los controles físicos. Los ataques simulados en el sistema operativo pueden revelar debilidades de seguridad y mostrar a la organización dónde hay puntos débiles.

Los ataques falsos ayudan a los equipos de seguridad a descubrir vulnerabilidades de seguridad pertinentes en la infraestructura de red. Las amenazas comunes que se pueden analizar incluyen un ataque de denegación distribuida del servicio (DDos), un sistema de nombres de dominio (DNS), malware, phishing e inyección SQL.

Los evaluadores también utilizan herramientas para realizar el reconocimiento y automatizar el proceso de prueba de penetración. A menudo se utilizan dos tipos de pruebas: internas y externas.

Pruebas de red interna: en una prueba interna, los evaluadores de penetración actúan como atacantes internos o como alguien que puede estar tratando de realizar un acto malicioso con credenciales robadas. El objetivo principal de este tipo de prueba es encontrar vulnerabilidades que una persona o empleado podría emplear desde dentro de la organización. Esta simulación se realiza robando información y abusando de los privilegios para acceder a datos privados o confidenciales.

Pruebas de red externa: los servicios de pruebas de penetración de red externa están pensados para imitar a los atacantes externos que intentan entrar en la red. Estos evaluadores de penetración trabajan para encontrar problemas de seguridad directamente conectados a Internet, como servidores, enrutadores, sitios web, aplicaciones y computadoras de empleados, que representan riesgos de código abierto.

Proceso de pruebas de penetración de la red

A menudo, una prueba de penetración de red sigue cuatro pasos específicos. La prueba concluye con un informe de prueba de penetración de red, que es un análisis detallado de los riesgos comerciales y los hallazgos de riesgo.

Recopilar información y planificar

En esta primera etapa, los hackers éticos conversan con los stakeholders clave sobre cuál será el objetivo general de las pruebas y qué vulnerabilidades ha identificado la organización. Antes de realizar pruebas de penetración, se debe realizar una evaluación de vulnerabilidad.

A partir de ahí, los evaluadores de penetración y los stakeholders deciden qué pruebas realizar y las métricas de éxito que tienen la intención de utilizar. Los evaluadores utilizan varias herramientas y metodologías diferentes para realizar los ataques falsos, como el escaneo de puertos y el mapeo de red (nmap).

Hay tres tipos de perspectiva de prueba comúnmente utilizados. Dependiendo de la organización, estas metodologías se pueden utilizar individualmente o combinadas.

Pruebas de caja negra: una prueba de "caja negra" simula el enfoque de un hacker promedio, que carece de conocimiento interno de la red. Este tipo de prueba sería una prueba de penetración externa porque su objetivo es utilizar vulnerabilidades externas dentro de la red.

Prueba de caja gris: este tipo de prueba de inserción de red tiene un enfoque más interno y su objetivo es retratar a un hacker con acceso al sistema interno. Al mismo tiempo, mantiene algunos de los aspectos de un hacker externo. La prueba de caja gris tiene como objetivo ser un mal actor dentro de una organización con privilegios elevados que utiliza de forma maliciosa.

Pruebas de caja blanca: por último, la prueba de caja blanca es la más intrusiva de los tres tipos de pruebas de seguridad. Esta prueba se realiza para representar a un especialista en TI o a alguien con acceso al código fuente de la organización y a todos los datos posibles sobre el sistema. Esta prueba suele realizarse por última vez para probar la integridad de una arquitectura de TI. Además, garantiza que los posibles hackers y ciberataques al sistema de destino sean impenetrables.

Realizar reconocimiento y descubrimiento

En la fase de reconocimiento y descubrimiento, los evaluadores de penetración toman datos del reconocimiento para realizar pruebas en tiempo real y descubrir las vulnerabilidades existentes a través de ciertas tácticas, como la ingeniería social. Al emplear herramientas engañosas para manipular a las personas y hacer que compartan información, los evaluadores de pruebas de intrusión buscan localizar los puntos débiles y dirigirse a esas vulnerabilidades.

En el paso de descubrimiento, los evaluadores de penetración pueden utilizar herramientas como un escáner de puertos y un escáner de vulnerabilidades. El escáner de puertos identifica los puertos abiertos en un sistema donde los piratas informáticos podrían entrar y un escáner de vulnerabilidades identifica las vulnerabilidades existentes en un sistema.

Realice la prueba de inserción de la red

El siguiente paso es poner en marcha todo el trabajo previo que se realizó hasta este momento. En este paso, los encargados de las pruebas de inserción realizan las pruebas de penetración de la red con herramientas que pueden usar scripts o intentar robar datos. El propósito es averiguar cuánto daño pueden causar los hackers éticos y, si logran acceder, determinar cuánto tiempo pueden permanecer dentro del sistema.

Los evaluadores de penetración pueden comenzar probando una vulnerabilidad a la vez, pero deben realizar pruebas en múltiples vulnerabilidades para garantizar que se haya adoptado un enfoque amplio al abordar estos riesgos de seguridad.

Analizar y reportar información

El paso final es documentar las pruebas de penetración de red que se realizaron y luego repasar los resultados de cada una de esas pruebas, discutiendo los pasos de corrección con el equipo de seguridad de la información. El informe detalla todo el proceso de principio a fin e identifica las vulnerabilidades, la evidencia, los datos y las recomendaciones para la organización.

Este informe es importante para que el propietario del negocio tenga una imagen completa de los riesgos que se identificaron y un análisis que lo ayude a tomar decisiones informadas.

Por qué las empresas realizan pruebas de inserción de red

Proteja sus datos

Una organización se enfrenta a muchos riesgos y es vital tener barandillas de datos para proteger su negocio y su información sensible. Una prueba de penetración de red identifica todas las vulnerabilidades y protege los datos de su organización de todos los puntos de entrada posibles. Mientras que un análisis de vulnerabilidades puede ser útil, no es una herramienta de prueba tan completa y, de hecho, debería usarse como complemento de una prueba de penetración.
Comprenda sus controles de seguridad

Al realizar pruebas de penetración, tiene una mejor comprensión de qué controles de seguridad funcionan y cuáles deben reforzarse. La prueba de penetración de la red también brinda a la organización la capacidad de analizar su postura de seguridad.
Evite las filtraciones de datos

El análisis preventivo de las vulnerabilidades de red de su organización garantiza que las posibilidades de una filtración de datos estén casi eliminadas. Las pruebas de penetración mejoran la seguridad general a través de evaluaciones de seguridad y análisis de ciberseguridad.
