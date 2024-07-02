¿Qué es la detección y respuesta de la red (NDR)?

Las redes son la base del mundo conectado actual y los principales principales objetivos de los actores de amenazas.

Tradicionalmente, las organizaciones confiaban en herramientas de detección de amenazas, como el software antivirus, los sistemas de detección de intrusiones (IDS) y los cortafuegos para garantizar la seguridad de la red.

Muchas de estas herramientas emplean un enfoque de detección basado en firmas, que identifica amenazas haciendo coincidir indicadores de compromiso (IOC) con una base de datos de firmas de ciberamenazas.

Una firma puede ser cualquier característica asociada con un ataque cibernético conocido, como una línea de código de una cepa particular de malware o una línea de asunto específica de correo electrónico de phishing. Las herramientas basadas en firmas monitorean las redes en busca de estas firmas previamente descubiertas y generan alertas cuando las encuentran.

Si bien son eficaces para bloquear amenazas cibernéticas conocidas, las herramientas basadas en firmas tienen dificultades para detectar amenazas nuevas, desconocidas o emergentes. También tienen dificultades para detectar amenazas que carecen de firmas únicas o se asemejan a un comportamiento legítimo, como:

Atacantes cibernéticos que utilizan credenciales robadas para acceder a la red





Ataques de business email compromise (BEC), en los que los hackers se hacen pasar por la cuenta de correo electrónico de un ejecutivo o se apropian de ella





Los empleados incurren involuntariamente en comportamientos riesgosos, como guardar datos de la empresa en una unidad USB personal o hacer clic en enlaces de correo electrónico maliciosos

Las bandas de ransomware y otras amenazas persistentes avanzadas pueden aprovechar estas brechas de visibilidad para infiltrarse en redes, realizar vigilancia, escalar privilegios y lanzar ataques en los momentos oportunos.

La NDR puede ayudar a las organizaciones a subsanar las deficiencias que dejan las soluciones basadas en firmas, y proteger redes modernas y cada vez más complejas.

Mediante analytics avanzados, aprendizaje automático y análisis de comportamiento, la NDR puede detectar incluso amenazas potenciales sin firmas conocidas. De esta manera, la NDR proporciona una capa de seguridad en tiempo real, lo que ayuda a las organizaciones a detectar vulnerabilidades y ataques que otras herramientas de seguridad podrían pasar por alto.