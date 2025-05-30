Los hackers emplean código de cryptojacking (un tipo de malware) para producir y recopilar criptomonedas valiosas sin incurrir en costos asociados. Esencialmente, engañan a sus víctimas para que gasten sus propios recursos sin obtener ninguna de las recompensas. El cryptojacking es una amenaza creciente dentro del ámbito de la ciberseguridad. Según el Informe de amenazas cibernéticas de Sonicwall 2024, los incidentes de cryptojacking aumentaron en un 659 % en 2023.

Los recursos para extraer criptomonedas pueden ser costosos. Los ataques de criptojacking exitosos obligan efectivamente a sus víctimas inconscientes a asumir los costes del proceso de minería de criptomonedas, mientras que el criptojacker se queda con los beneficios.

Los ataques de cryptojacking pueden llevarse a cabo a través de la web, a través de scripts de cryptojacking basados en navegador (a menudo incrustados en código JavaScript en una página web), o a través de malware de cryptojacking entregado como aplicaciones o como virus de estilo troyano a través de ingeniería social o ataques de phishing. Las computadoras de escritorio, computadoras portátiles, servidores , teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles infectados con código o software de cryptojacking a menudo sufren un rendimiento drásticamente reducido, lo que resulta en un tiempo de inactividad operativo además de facturas de electricidad más altas.

El criptojacking es diferente de otros tipos de delitos cibernéticos. Mientras que las amenazas cibernéticas como la exfiltración de datos o los ataques de ransomware generalmente buscan robar o tomar los datos de los usuarios, el código de cryptojacking roba de manera efectiva la energía de procesamiento y la electricidad. El malware de criptominería está diseñado para inyectar en los objetivos un sutil código malicioso diseñado para evadir la detección durante el mayor tiempo posible.