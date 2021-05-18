Bitcoin, tokens, Ethereum y monedas estables, ¡cuánta cosa! Estos son algunos nombres y frases que puedes escuchar con frecuencia al intentar entender la emergente clase de recursos digitales. CNBC ahora muestra el precio del Bitcoin en su ticker, pero ¿qué significa todo esto? ¿Y cuáles son las diferencias?
Encontrar respuestas claras sobre definiciones y capacidades de cada recurso digital matizado es más complicado de lo que debería ser. Ya sea que sea un estudiante universitario que quiere entender la moda o un miembro experimentado de los altos ejecutivos, a menudo surgen más preguntas que respuestas de la investigación independiente. Como mi equipo y yo encabezamos múltiples iniciativas de materiales, vimos la oportunidad de brindar educación al público y a nuestros clientes sobre las definiciones y entendimientos clave de los recursos digitales.
Uno de los aspectos más confusos del “dinero virtual” son los diferentes términos. El término amplio que utilizamos para describir todos los recursos digitales relacionados con las industrias financieras es moneda digital. La funcionalidad de las monedas digitales es similar a la de las monedas físicas. Sin embargo, hay ventajas en utilizar la moneda digital sobre la física. Uno de esos beneficios es la capacidad de realizar transacciones y transferir dinero instantáneamente a través de las fronteras con costos y tiempo reducidos. Las monedas digitales vienen en varias formas, incluidas monedas virtuales, criptomonedas y moneda digital del banco central que abordaremos a continuación.
Si ha seguido las criptomonedas desde su aparición (enlace externo a ibm.com) en 2009 o recientemente se ha percatado de la tendencia con una fascinación por Dogecoin, es importante comprender su valor y lo que hace que este recurso digital sea algo importante como pasamos a una industria centrada en las finanzas descentralizadas. Las criptomonedas son una forma de pago que se puede intercambiar en línea por bienes y servicios. Muchas empresas han emitido sus propias monedas, a menudo llamadas tokens, y estas pueden intercambiarse específicamente por el bien o servicio que ofrece la empresa.
Una analogía son los tokens de arcade o las fichas de casino. Deberá cambiar moneda real por la criptomoneda para acceder al bien o servicio. El atractivo de aprovechar las criptomonedas radica en su capacidad para funcionar como un valor indexado a un producto o servicio específico. Además, varios inversores están utilizando esto como una reserva de valor que abre nuevas oportunidades de inversión tanto para inversores institucionales como minoristas.
Así que volvamos a donde comenzó todo. Bitcoin fue la primera criptomoneda que surgió en 2008. El token está descentralizado, lo que significa que no hay un banco central o administrador que gobierne el token. La característica revolucionaria del bitcoin y otras criptomonedas es la capacidad de enviar dinero de persona a persona sin necesidad de intermediarios. Esto tiene el potencial de reducir significativamente el tiempo y los costos de cualquier transacción de pago.
Uno de los argumentos en contra de la adopción de las criptomonedas en la sociedad y las organizaciones convencionales es que su volatilidad podría perjudicar a los inversionistas y el estado del balance general de una empresa. Con el fin de mitigar el riesgo de volatilidad sin dejar de beneficiarse de las nuevas capacidades de la tecnología, en 2014 se introdujeron monedas estables (enlace externo a ibm.com) y específicamente diseñadas para abordar el tema de la volatilidad en criptos.
Las monedas estables tienen la misma funcionalidad que los criptoactivos, pero la volatilidad se reduce ya que la moneda está respaldada por el dólar estadounidense u otra moneda fiduciaria. Como puede ver, el espacio de los recursos digitales está madurando y ahora puede aportar un valor significativo a las aplicaciones empresariales en diversas industrias.
El sector privado no solo busca aprovechar esta clase de activos emergentes, sino que los gobiernos de todo el mundo también han expresado interés en explorar la posibilidad de implementar una moneda digital de banco central (CBDC).
Las conversaciones sobre la moneda digital se remontan a mucho antes de 2008. No obstante, Bitcoin fue la primera moneda digital reconocida. Con la capitalización de mercado de las monedas digitales que recientemente ha subido (enlace externo a ibm.com) a más de 2 billones USD, los bancos centrales están empezando a entender lo que esto podría significar para ellos, y la infraestructura financiera de su país.
El dinero digital está atrayendo un mayor interés como el futuro de una sociedad cada vez más sin efectivo. Hemos visto la adopción en países desde China hasta las Bahamas: el 86% de los bancos centrales del mundo (enlace externo a ibm.com) están explorando las monedas digitales. La adopción de una CBDC podría significar el uso generalizado de una moneda digital regulada. La adopción aumentará significativamente la velocidad de varios procesos llevados a cabo por los bancos centrales y el Departamento del Tesoro.
Permitir que el dinero se deposite directamente en la billetera digital de un individuo permitirá la transferencia casi instantánea de reembolsos de impuestos, cheques de estímulo y ayuda gubernamental. Utilizar una moneda digital también eliminaría el costo de acuñar dinero. Actualmente (enlace externo a ibm.com), cuesta 2.06 centavos hacer un centavo y 7.53 centavos hacer una moneda de cinco centavos, un proceso económicamente ineficiente. Por último, la capacidad de configurar monedas digitales limitando la oferta, quemando tokens y otros métodos, brindará a los bancos centrales nuevas capacidades para la política monetaria y fiscal.
El interés por los recursos digitales tanto del sector privado como del público es una muestra de confianza en que los líderes gubernamentales y de la industria tienen interés en la clase de activos emergentes. Recientemente, la Reserva Federal publicó una propuesta según la cual los bancos innovadores podrían tener acceso directo a los sistemas de pago de esta.
Además, en marzo de 2021, Stephen Lynch y Patrick McHenry presentaron una legislación bipartidista (enlace externo a ibm.com) que pedía la formación de un grupo de trabajo para evaluar el marco legal y regulatorio actual en torno a los recursos digitales de Estados Unidos. La introducción de esta legislación es primordial en el camino hacia la adopción masiva de recursos digitales.
Además, es un reflejo de que un número creciente de funcionarios de gobierno entienden que la regulación y un conocimiento más profundo de la tecnología son necesarios para consolidar a los Estados Unidos como líderes en innovación.
Este es un momento emocionante en el espacio de los recursos digitales, y el interés del gobierno por esta tecnología significa que estamos a punto de que todos los ciudadanos y organizaciones utilicen la moneda digital.
