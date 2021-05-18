Uno de los aspectos más confusos del “dinero virtual” son los diferentes términos. El término amplio que utilizamos para describir todos los recursos digitales relacionados con las industrias financieras es moneda digital. La funcionalidad de las monedas digitales es similar a la de las monedas físicas. Sin embargo, hay ventajas en utilizar la moneda digital sobre la física. Uno de esos beneficios es la capacidad de realizar transacciones y transferir dinero instantáneamente a través de las fronteras con costos y tiempo reducidos. Las monedas digitales vienen en varias formas, incluidas monedas virtuales, criptomonedas y moneda digital del banco central que abordaremos a continuación.

Si ha seguido las criptomonedas desde su aparición (enlace externo a ibm.com) en 2009 o recientemente se ha percatado de la tendencia con una fascinación por Dogecoin, es importante comprender su valor y lo que hace que este recurso digital sea algo importante como pasamos a una industria centrada en las finanzas descentralizadas. Las criptomonedas son una forma de pago que se puede intercambiar en línea por bienes y servicios. Muchas empresas han emitido sus propias monedas, a menudo llamadas tokens, y estas pueden intercambiarse específicamente por el bien o servicio que ofrece la empresa.

Una analogía son los tokens de arcade o las fichas de casino. Deberá cambiar moneda real por la criptomoneda para acceder al bien o servicio. El atractivo de aprovechar las criptomonedas radica en su capacidad para funcionar como un valor indexado a un producto o servicio específico. Además, varios inversores están utilizando esto como una reserva de valor que abre nuevas oportunidades de inversión tanto para inversores institucionales como minoristas.