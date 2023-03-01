Si bien la demanda de seguros cibernéticos es alta, el aumento de los costos de los seguros cibernéticos dificulta que las empresas, especialmente las pequeñas, encuentren cobertura. Según Marsh McLennan, los precios de los seguros cibernéticos aumentaron en un 110 % en el primer trimestre de 2022.

Según 451 Research, el seguro cibernético puede contribuir a aumentar los ataques de ransomware. A medida que más negocios compran pólizas cibernéticas, se les hace más cómodo pagar los rescate porque el seguro los cubrirá. Los hackers, a su vez, se sienten alentados a seguir pidiendo ransomware. Una nueva cepa de ransomware, HardBit, incluso pide a las víctimas que compartan los detalles de sus políticas cibernéticas para que los hackers puedan calcular un rescate que cubrirá la póliza.

La turbulencia de precios también se ve impulsada por el hecho de que el seguro cibernético es relativamente nuevo en comparación con otros productos de seguros. Las aseguradoras tienen datos históricos limitados sobre los costos de los ciberataques, lo que dificulta la creación de modelos de riesgo precisos y el establecimiento de precios estables.

A medida que las empresas de seguros aumentan sus pérdidas, responden con un incremento de las primas y un límite de la cobertura. La aseguradora AXA ha dejado de cubrir los pagos de ransomware para las pólizas emitidas en Francia. Lloyd's of London ya no cubrirá los ciberataques patrocinados por el estado, otra fuente de pérdidas importantes.

Las aseguradoras también están estableciendo requisitos de seguridad de red más estrictos para las empresas aseguradas. Algunas aseguradoras ni siquiera ofrecen una cotización de seguro a menos que una empresa tenga autenticación multifactor, cifrado de datos, confianza cero o políticas similares. Algunas empresas de seguros están asumiendo un papel más consultivo, brindando a los asegurados y propietarios de negocios acceso a herramientas de seguridad y proveedores de servicios para ayudarles a mejorar la postura de seguridad. Algunos expertos predicen que las aseguradoras cibernéticas pueden convertirse en figuras clave en la aplicación de estándares como el Marco de Ciberseguridad del NIST, ya que será menos costoso asegurar a las empresas que siguen estos estándares.