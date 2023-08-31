Los expertos recomiendan utilizar una combinación de técnicas para encontrar vulnerabilidades de Log4j.

Búsquedas manuales. Los equipos de seguridad pueden buscar manualmente las fallas de Log4j. Pueden usar herramientas de desarrollo como Apache Maven para generar árboles de dependencias que mapeen todas las dependencias en una aplicación, o pueden usar inteligencia de amenazas externas para identificar los activos afectados. Por ejemplo, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) compiló una lista de software que se sabe que sufre de Log4Shell. La lista está disponible en GitHub.

En los sistemas operativos Linux, Microsoft Windows y macOS, los equipos de seguridad pueden buscar instancias de Log4j en los directorios de archivos mediante la interfaz de línea de comandos.

Herramientas de análisis de vulnerabilidades. Tras el descubrimiento de Log4Shell, algunas organizaciones lanzaron herramientas gratuitas diseñadas para encontrar vulnerabilidades de Log4j. Algunos ejemplos incluyen el Log4j-sniffer de Palantir y el escáner del Centro de Coordinación CERT, entre muchos otros.

Si bien todavía hay escáneres especializados disponibles, muchas soluciones de seguridad estándar, como escáneres de vulnerabilidades, las plataformas de gestión de superficies de ataque (ASM) y soluciones de detección y respuesta de endpoints (EDR) ahora pueden detectar vulnerabilidades de Log4j.

Debido a que Log4Shell puede ocultarse en lo profundo de las cadenas de dependencia, los equipos de seguridad pueden complementar los análisis automatizados con métodos más prácticos, como pruebas de inserción.

Caza de amenazas. Según CISA, se sabe que los atacantes utilizan Log4Shell para irrumpir en una red y luego parchear el activo que comprometieron para cubrir sus huellas. Por esa razón, se recomienda que los equipos de seguridad asuman que ya se produjo una violación y busquen activamente signos de explotación de Log4Shell.

Las herramientas de ciberseguridad, como las soluciones de gestión de eventos e información de seguridad(SIEM) y las plataformas de detección y respuesta extendidas (XDR), pueden ayudar a detectar actividades anormales asociadas con Log4Shell, como entradas de registro extrañas o patrones de tráfico sospechosos. Los equipos de seguridad deben poner en marcha procedimientos completos de respuesta e investigación de incidentes para cualquier posible indicio de Log4Shell, dada la gravedad de las consecuencias de un ataque.