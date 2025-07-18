¿Qué es la seguridad web?

Para las empresas, la seguridad web es crítica para prevenir costosos ciberataques, como malware, phishing, ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS) y más, que pueden interrumpir la actividad principal y causar daños catastróficos a la reputación.

La cantidad de formas en que los delincuentes cibernéticos pueden obtener acceso no autorizado a los datos y recursos de una organización (vulnerabilidades conocidas como "superficies de ataque" ha aumentado exponecialmente. Cuando se aplica de manera efectiva, la seguridad web protege las aplicaciones web de las que dependen las empresas de una amplia gama de actividades maliciosas. Estas actividades van desde simples intentos de malware y phishing que resultan en robo de datos hasta ataques cibernéticos complejos que se dirigen a millones de usuarios y pueden cerrar las operaciones durante días.

Las soluciones de seguridad web suelen incluir una combinación de tecnologías, como cortafuegos, software antivirus y herramientas de seguridad de interfaz de programación de aplicaciones (API). También emplean enfoques más avanzados que emplean tecnologías más nuevas como la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para proteger contra una gama más amplia de actividades maliciosas.

Con los ciberataques aumentando en número y complejidad cada año, la demanda de soluciones de seguridad web está aumentando rápidamente. Según un informe reciente, el mercado global está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 13 % y alcanzará los 500 000 millones USD en 2030.1

Solo el mercado de seguridad de aplicaciones, que se centra en soluciones de seguridad de aplicaciones de software basadas en la web, está creciendo a una CAGR de poco más del 14 % y probablemente alcance los 25 000 millones USD para 2030.2