¿Qué es la seguridad web?

8 minutos
La seguridad web abarca una gama de soluciones y políticas de seguridad en las que las organizaciones confían para proteger sus redes, usuarios y activos de diversos riesgos de seguridad.
Para las empresas, la seguridad web es crítica para prevenir costosos ciberataques, como malware, phishing, ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS) y más, que pueden interrumpir la actividad principal y causar daños catastróficos a la reputación.
La cantidad de formas en que los delincuentes cibernéticos pueden obtener acceso no autorizado a los datos y recursos de una organización (vulnerabilidades conocidas como "superficies de ataque" ha aumentado exponecialmente. Cuando se aplica de manera efectiva, la seguridad web protege las aplicaciones web de las que dependen las empresas de una amplia gama de actividades maliciosas. Estas actividades van desde simples intentos de malware y phishing que resultan en robo de datos hasta ataques cibernéticos complejos que se dirigen a millones de usuarios y pueden cerrar las operaciones durante días.
Las soluciones de seguridad web suelen incluir una combinación de tecnologías, como cortafuegos, software antivirus y herramientas de seguridad de interfaz de programación de aplicaciones (API). También emplean enfoques más avanzados que emplean tecnologías más nuevas como la computación en la nube, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para proteger contra una gama más amplia de actividades maliciosas.
Con los ciberataques aumentando en número y complejidad cada año, la demanda de soluciones de seguridad web está aumentando rápidamente. Según un informe reciente, el mercado global está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 13 % y alcanzará los 500 000 millones USD en 2030.1
Solo el mercado de seguridad de aplicaciones, que se centra en soluciones de seguridad de aplicaciones de software basadas en la web, está creciendo a una CAGR de poco más del 14 % y probablemente alcance los 25 000 millones USD para 2030.2
Un subconjunto importante de la seguridad web es la seguridad web basada en la nube, también conocida como seguridad en la nube , un conjunto de tecnologías y mejores prácticas que protegen los recursos que dependen de la infraestructura de la nube para funcionar.
Al igual que con todas las demás tecnologías en la nube, la seguridad en la nube se basa en recursos físicos y virtuales entregados a través de Internet. Las soluciones de seguridad de nube dependen de una red global de servidores para ofrecer herramientas especializadas y capacidades, incluyendo el filtrado de sitio web, la seguridad mejorada del correo electrónico, prevención de pérdida de datos (DLP) y sistemas de prevención de intrusiones (IPS).
El cambio hacia la seguridad basada en la nube representa una evolución significativa en la forma en que las organizaciones abordan la ciberseguridad. Este enfoque ofrece un conjunto de soluciones más dinámico y adaptable diseñado para seguir el ritmo del cambiante escenario que enfrentan las empresas modernas.
A pesar de ser altamente personalizables y adaptables a las necesidades individuales de una organización, las soluciones de seguridad sitio web aún se basan en cuatro principios básicos para prevenir ataques cibernéticos:
He aquí un vistazo más de cerca a cada uno y cómo se pueden implementar de manera efectiva.
La autenticación, también conocida como control de acceso, es uno de los componentes más fundamentales de la seguridad sitio web. Básicamente, rige quién y qué puede acceder a los datos, sistemas y aplicaciones verificando la identidad de un usuario a través de varios pasos, incluida la autenticación multifactor (MFA), el control de acceso basado en roles (RBAC) y más. Cuando se aplica eficazmente, la autenticación controla qué usuarios y aplicaciones tienen acceso a información sensible en una red o sistema.
El cifrado, el proceso de codificar texto en un formato ilegible, que requiere una clave de descifrado antes de poder leerlo, es otro método para proteger datos confidenciales. A través del cifrado, la información se puede compartir a través de una red o sistema de forma segura, y solo puede ser leída por terceros con acceso a la clave de descifrado. Junto con la autenticación, el cifrado es una de las herramientas más importantes que tienen los usuarios y las organizaciones para evitar el acceso no autorizado a información confidencial.
La seguridad de red es un tipo de seguridad que se centra en proteger las redes y sistemas informáticos de diversas amenazas de seguridad internas y externas. Al igual que la autenticación y el cifrado, la seguridad de la red se basa en prácticas y herramientas como cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones y redes privadas virtuales (VPN) para identificar y resolver una vulnerabilidad de la red antes de que pueda resultar en un acceso no autorizado.
A pesar de seguir rigurosamente las mejores prácticas y desplegar un arsenal de herramientas modernas de ciberseguridad, las organizaciones siguen sufriendo frecuentes intrusiones de hackers. Las capacidades eficaces de respuesta a incidentes como la detección de amenazas en tiempo real, la gestión de eventos y el análisis de registros garantizan que, independientemente del tipo de ciberamenaza que enfrenta una red u organización, puedan recuperar y restaurar las operaciones comerciales rápidamente.
Los ciberataques cuestan a las organizaciones millones en ingresos perdidos cada año. El Informe del costo de una filtración de datos de IBM situó el costo promedio global de una violación de seguridad en 2024 en 4.9 millones de dólares, un aumento del 10 % con respecto al año anterior. Los vectores de ataque y los usuarios maliciosos desarrollan constantemente nuevas formas de explotar las vulnerabilidades de seguridad de las aplicaciones sitio web, las API y otros recursos de los que dependen las organizaciones.
Uno de los mejores recursos disponibles para la seguridad web es The Open Web aplicación Security Project (OWASP), una organización sin fines de lucro que publica una lista de las "10 principales" amenazas cibernéticas. A continuación, se presentan algunas de las amenazas más persistentes que con frecuencia figuran en su lista.
Elmalware , también conocido como software malicioso, es un código de software que se ha escrito intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o los usuarios. Los tipos comunes de malware incluyen ransomware, caballos de Troya, spyware y otros que, cuando se usan de manera efectiva, pueden causar daños significativos.
El phishing es un tipo de ataque que utiliza mensajes fraudulentos, como correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas e incluso sitios web falsos completos para engañar a las personas para que compartan datos confidenciales, como contraseñas o información de tarjetas de crédito. A diferencia del malware y otros ciberataques más complejos, los ataques de phishing son engañosamente simples, explotando el error humano en lugar de las vulnerabilidades en las redes o los sistemas de software.
Otro tipo común de ciberataque es el secuestro de páginas o navegadores, en el que los hackers guían a los usuarios a un sitio web falso o toman el control de su navegador de forma remota y hacen que realice acciones maliciosas. Los ataques de secuestro suelen registrar las pulsaciones de teclado de un usuario sin que éste lo sepa, de modo que un actor malicioso puede emplear sus contraseñas y robar datos del usuario.
Los ataques de inyección utilizan campos de entrada en sitios web o aplicaciones web para inyectar código malicioso en un sistema que puede alterar el software y permitir a los atacantes obtener acceso no autorizado a datos y programas. El lenguaje de consulta estructurado (SQL), por ejemplo, es un tipo de lenguaje empleado específicamente para gestionar bases de datos.
Los ataques de inyección SQL se dirigen a las bases de datos utilizadas por las aplicaciones web, lo que permite a los atacantes obtener acceso a información confidencial y restringida, como registros financieros, números de seguro social y más.
Denegación distribuida del servicio (DDoS) ataques están diseñados para inundar recursos en línea como sitios web, aplicaciones y servicios en la nube con solicitudes fraudulentas, lo que hace que se vean abrumados por el tráfico. Este ataque puede ralentizarlos o incluso hacer que dejen de funcionar por completo. Si bien no son tan comunes como otros tipos de ciberataques, los ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS) siguen siendo costosos, ya que pueden causar tiempo de inactividad que amenazan las operaciones principales de la actividad principal.
Los ataques de secuencias de comandos entre sitios (XSS) explotan páginas web que no pueden validar eficazmente la entrada del usuario. Los ataques XSS inyectan código, normalmente JavaScript, que luego es ejecutado por los navegadores de los usuarios que visitan el sitio. Los ataques XSS se dirigen a sitios con una gran cantidad de contenido generado por el usuario que es difícil de validar, como blogs o foros sitio web, robando credenciales y realizando acciones no autorizadas sin la licencia del usuario.
Las soluciones Advanced de seguridad web están diseñadas para proteger a las organizaciones de una amplia gama de ciberataques, desde esquemas de phishing sencillos que comprometen las tarjetas de crédito hasta ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS) que paralizan a organizaciones enteras. Estos son algunos de los principales beneficios de invertir en soluciones de seguridad web de nivel empresarial:
A medida que las empresas modernas dependen cada vez más de las tecnologías digitales para sus operaciones principales, también se enfrentan a una mayor exposición a los ciberataques y al robo de datos. Las soluciones de seguridad web actuales deben dirigirse a las vulnerabilidades en una amplia gama de componentes de infraestructura de TI, tanto físicos como virtuales. He aquí un vistazo a los principales casos de uso de seguridad web empresarial:
Las aplicaciones como Salesforce, SAP y Oracle Netsuite se han vuelto críticas para las operaciones de muchas empresas exitosas. Los hackers que buscan causar tiempo de inactividad o robar datos confidenciales suelen atacar sus vulnerabilidades con métodos sofisticados como inyección SQL y XSS. Las herramientas de seguridad web, como los cortafuegos de aplicaciones web (WAF), desempeñan un papel crucial para frustrar estos ataques y mantener las aplicaciones en funcionamiento.
Junto con el tiempo de inactividad, la pérdida de datos confidenciales es uno de los efectos más dañinos de un ciberataque exitoso. Las sólidas posturas de seguridad web , equipadas con sofisticadas herramientas de prevención de pérdida de datos, pueden evitar con éxito el intercambio no autorizado de datos confidenciales a través del correo electrónico y los servicios en la nube, garantizando que las empresas mantengan la confianza de sus clientes.
La infraestructura en la nube, los componentes de hardware y software que permiten la computación en la nube, se han vuelto cada vez más importantes a medida que las empresas buscan aprovechar la flexibilidad y escalabilidad de la nube. Las soluciones de seguridad en la nube protegen los componentes de la infraestructura en la nube con sólidos controles de acceso, cifrado y capacidades de detección y respuesta a amenazas que responden a las intrusiones casi en tiempo real.
Los ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS) son algunos de los ciberataques más sofisticados y peligrosos del mundo. Cuando se ejecutan con éxito, han interrumpido la actividad principal de algunas de las empresas más grandes y exitosas, incluidas Amazon Web Services (AWS), Netflix y X (anteriormente Twitter).
Las soluciones modernas de seguridad web a nivel empresarial están equipadas con herramientas de vanguardia para detener ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS). Estas soluciones incluyen filtrado de tráfico, limitación de velocidad y el desvío del tráfico web fraudulento a "centros de depuración", donde se pueden eliminar los elementos dañinos.
