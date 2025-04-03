Qué es la infraestructura de la nube

La infraestructura de la nube comprende los componentes básicos que admiten los servicios de computación en la nube. Estos componentes incluyen los recursos de hardware (por ejemplo, servidores, almacenamiento, red) y software (por ejemplo, API, características de seguridad en la nube, herramientas de gestión impulsadas por IA) necesarios para ofrecer aplicaciones y servicios a través de Internet.
Los proveedores de servicio en la nube (CSP), incluidos Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure e IBM Cloud, gestionan estos Recursos en centros de datos globales, proporcionando acceso bajo demanda y permitiendo a los usuarios escalar y reducir los recursos según sea necesario. Esta centralización ofrece a las empresas flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad en comparación con la inversión en hardware on premises.
Una característica fundamental de la computación en la nube es la virtualización de la infraestructura de TI, incluidos servidores, componentes de red y almacenamiento. La virtualización conecta servidores físicos mantenidos por un proveedor de servicios en la nube (CSP) en numerosas ubicaciones, luego divide y abstrae los recursos para hacerlos accesibles a los usuarios finales dondequiera que haya una conexión a Internet.
En el corazón de la virtualización se encuentra el software de hipervisor. Esta tecnología crea una capa de abstracción que permite que varias máquinas virtuales (VM) con sus propios sistemas operativos (SO) se ejecuten en un servidor. El hipervisor agrupa y asigna recursos informáticos según los necesite la VM. VMware tiene la mayor participación de mercado en el mercado de plataformas de virtualización, con aproximadamente 42.77 %.1
Otra tecnología central asociada con la infraestructura moderna en la nube son los microservicios (o arquitectura de microservicios), el enfoque arquitectónico nativo de la nube en el que una sola aplicación comprende muchos componentes o servicios más pequeños poco acoplados y desplegables de forma independiente.
Las aplicaciones nativas de la nube se despliegan en contenedores:unidades ejecutables de software que empaquetan el código de la aplicación junto con sus bibliotecas y dependencias. Las herramientas de orquestación de contenedores, como la solución de código abierto Kubernetes, programan el despliegue, la gestión y el escalado automatizados de esas aplicaciones en todos los entornos de nube.
La infraestructura de tecnología en la nube consta de componentes de hardware y software que trabajan juntos para ofrecer la escalabilidad, flexibilidad y accesibilidad necesarias para la computación en la nube.
Los siguientes componentes clave de hardware y software comprenden un entorno de infraestructura en la nube:
Un servidor en la nube es una infraestructura física o virtual que ofrece aplicaciones, procesa información y proporciona almacenamiento de datos. Estos potentes recursos están optimizados para cargas de trabajo específicas, como inteligencia artificial (IA), machine learning (ML), big data y computación de alto rendimiento (HPC).
Dependiendo de las necesidades de una organización, un servidor en la nube puede ser físico (bare metal), virtual o una combinación de ambos. Por ejemplo, los servidores bare metal suelen ser mejores para cargas de trabajo intensivas en datos, mientras que los servidores virtuales son más adecuados para cargas de trabajo muy variables.
El almacenamiento en la nube depende de servidores para guardar datos en centros de datos propiedad de CSP. La mayoría de estos servidores son máquinas virtuales alojadas en un servidor físico. El almacenamiento en la nube proporciona elasticidad, lo que permite a los usuarios escalar la capacidad a medida que aumentan los volúmenes de datos o reducir la capacidad, si es necesario.
Los usuarios se conectan a una nube de almacenamiento a través de Internet o una conexión privada dedicada mediante un portal web, sitio web o aplicación móvil que se comunica a través de una API. Luego, el servidor de conexión reenvía los datos a un grupo de servidores en uno o más centros de datos.
Los principales tipos de servicios de almacenamiento en la nube incluyen el almacenamiento de objetos para datos no estructurados, el almacenamiento de archivos para archivos compartidos y el almacenamiento en bloques para cargas de trabajo con uso intensivo de E/S.
La red es un componente crítico de la infraestructura de la nube porque permite la comunicación y el intercambio de datos entre varios recursos de la nube. El hardware de red incluye dispositivos físicos como conmutadores, enrutadores y otros equipamientos.
En nube, el equipamiento de red a menudo se virtualiza sobre Recursos físicos. Por ejemplo, los conmutadores virtuales gestionan el tráfico entre máquinas virtuales, lo que garantiza una comunicación fluida. Además, los equilibradores de carga virtualizados distribuyen el tráfico entrante entre los servidores para mejorar el rendimiento y la confiabilidad, mientras que los cortafuegos virtuales controlan el tráfico de red para proteger los recursos de la nube.
La infraestructura en la nube utiliza redes de área amplia (WAN) para conectar recursos dispersos geográficamente y redes de área local (LAN) o redes locales virtuales (VLAN) dentro del entorno de nube para crear y administrar redes virtuales. Hoy en día, muchos entornos de infraestructura en la nube también dependen de redes definidas por software (SDN), que permiten una gestión centralizada y controlada por software de los recursos de red.
Las herramientas de software de gestión de la nube proporcionan un centro central para monitorear y administrar los recursos de la nube y optimizar los costos. Herramientas como un panel o una plataforma crean un panel único (SPOG) que proporciona visibilidad y unifica la información. Esta capacidad ayuda a los usuarios a tomar decisiones más informadas con respecto al rendimiento, el inventario y el registro.
Las herramientas de automatización también proporcionan soluciones de seguridad en la nube y de cumplimiento que abordan la privacidad que rodea a los datos confidenciales y las vulnerabilidades del servicio en la nube. Estas herramientas ayudan a garantizar que los protocolos de seguridad estén siempre actualizados y sean eficaces para mitigar las amenazas emergentes. Las soluciones de gestión de identidad y acceso (IAM), por ejemplo, incluyen aprovisionamiento, autenticación, autorización y gestión de acceso.
Además, el software para el control de costos en la nube ayuda a automatizar continuamente acciones críticas en tiempo real, sin intervención humana, lo que permite una asignación más eficiente de la potencia informática, el almacenamiento y los recursos de red de una organización.
Un modelo de despliegue en la nube define cómo se accede, gestiona y despliega los recursos de la nube, con opciones que incluyen lo siguiente:
En un modelo de nube pública, un proveedor de la nube ofrece Recursos informáticos como software, máquinas virtuales e infraestructura a los usuarios a través de Internet, bajo demanda y con precios flexibles. El proveedor gestiona y posee todo el hardware y otra infraestructura.
Este entorno de múltiples inquilinos permite a los usuarios compartir un grupo de recursos virtuales aprovisionados y asignados automáticamente a inquilinos individuales a través de una interfaz de autoservicio. La nube pública es popular por su escalabilidad, rentabilidad y la capacidad de minimizar la infraestructura in situ.
Una nube privada es un entorno de inquilino único que dedica todos los recursos y la infraestructura a una organización, combinando los beneficios de la computación en la nube con el control y la seguridad de los sistemas on premises. A menudo lo utilizan organizaciones grandes o aquellas con necesidades estrictas de privacidad de datos, y puede ser alojado en el sitio o por un proveedor externo.
Vale la pena señalar que una nube privada difiere de una nube privada virtual (VPC). Una nube privada es gestionada por una organización, mientras que una VPC es un servicio de un CSP que crea un entorno similar a una nube privada en una infraestructura de nube pública.
Una combinación de entornos públicos, privados y on premises, la infraestructura de nube híbrida permite a las empresas mover cargas de trabajo entre diferentes modelos de soluciones de nube en función de las necesidades del negocio. Este enfoque proporciona flexibilidad y rentabilidad, al tiempo que permite a las organizaciones cumplir con requisitos específicos, como seguridad o rendimiento, para diferentes cargas de trabajo.
Un análisis del IBM Institute of Business Value de más de 50 organizaciones clientes muestra un retorno de la inversión (ROI) 3 veces mayor de los programas de TI durante 5 años cuando las organizaciones adoptan principios híbridos por diseño.
El modelo multinube implica el uso de múltiples servicios en la nube de varios proveedores. Ofrece a las organizaciones la libertad de seleccionar las mejores tecnologías disponibles, evitando el vendor lock-in (dependencia de proveedores) y garantizando una gama más amplia de características y servicios. También ayuda a mitigar los riesgos relacionados con la seguridad, la compatibilidad y el cumplimiento.
Hoy en día, la mayoría de las organizaciones empresariales confían en un enfoque de multinube híbrida. Además de proporcionar la flexibilidad para seleccionar los servicios en la nube más óptimos y rentables, este modelo brinda a las organizaciones un mayor control sobre la distribución de la carga de trabajo, lo que les permite mejorar la eficiencia, aumentar el rendimiento y reducir los costos.
Hay tres tipos principales de modelos de entrega en la nube (o modelos de servicio), que a menudo se utilizan juntos:
Además de los tres principales, otros modelos de servicio populares incluyen:
La infraestructura como servicio (IaaS) proporciona acceso bajo demanda a recursos informáticos (por ejemplo, servidores, almacenamiento, redes) para admitir cargas de trabajo de aplicaciones en la nube. IaaS ayuda a las empresas a escalar su infraestructura sin los altos costos de mantener centros de datos on premises.
Una plataforma como servicio (PaaS) es una plataforma en la nube completa para desarrollar, ejecutar y administrar aplicaciones. Las plataformas PaaS proporcionan acceso a sistemas operativos, middleware, bases de datos y herramientas de desarrollo. Esta capacidad permite a las organizaciones crear, probar y desplegar aplicaciones en la nube en lugar de invertir en la infraestructura física necesaria para ejecutarlas.
PaaS simplifica el proceso de migración de aplicaciones a la nube, ya sea mediante el cambio de plataforma (modificación de aplicaciones para obtener beneficios de la nube) o la refactorización (reconstrucción de aplicaciones con tecnologías nativas de la nube, como microservicios y contenedores).
El software como servicio (SaaS) proporciona aplicaciones listas para usar y alojadas en la nube (por ejemplo, Zoom, Slack). El SaaS elimina la necesidad de una organización de desarrollar software y gestionar la infraestructura porque el proveedor de servicios en la nube se encarga de la instalación, la configuración y el mantenimiento.
Sin servidor es un modelo informático que descarga todas las tareas de gestión de la infraestructura de backend:aprovisionamiento, escalado, programación y aplicación de parches. La computación sin servidor permite a los desarrolladores de software dedicar más atención al código y a la lógica empresarial específica de sus aplicaciones.
La función como servicio (FaaS) es un subconjunto de SaaS en el que el código de la aplicación se ejecuta solo en respuesta a eventos o solicitudes específicas. Con FaaS, todo, además del código (hardware físico, sistema operativo de máquina virtual y gestión de software de servidor web) es aprovisionado automáticamente por el proveedor de servicios en la nube en tiempo real a medida que se ejecuta el código y luego se reduce una vez que se completa la ejecución. La facturación comienza cuando comienza la ejecución y se detiene cuando se detiene la ejecución.
La frase infraestructura en la nube a veces se confunde con arquitectura en la nube, pero hay una clara diferencia. Al igual que un proyecto técnico para construir un edificio, la arquitectura de la nube sirve como plan de diseño para implementar la infraestructura de la nube y entregar aplicaciones y servicios. Por el contrario, la infraestructura en la nube se refiere a los Recursos físicos y virtuales (por ejemplo, servidores, almacenamiento y servicios de red) que impulsan la infraestructura en la nube.
Un arquitecto de la nube, por ejemplo, es un profesional de TI que supervisa la estrategia de computación en la nube de una organización y trabaja en el desarrollo de planes de adopción de la nube y en la supervisión de iniciativas de migración a la nube. Sus responsabilidades incluyen el aprovisionamiento en la nube: el proceso de configuración de estos componentes críticos, junto con los recursos, aplicaciones y servicios basados en la nube, para crear un entorno de nube completamente funcional. También trabajan para alinear la infraestructura de la nube con la estrategia de arquitectura para satisfacer las necesidades generales del negocio, incluido el rendimiento y la rentabilidad.
La infraestructura en la nube ofrece numerosas ventajas, lo que la convierte en una solución codiciada para las empresas que buscan optimizar sus operaciones de TI e impulsar la innovación:
La infraestructura de nube proporciona confiabilidad a través de varios mecanismos clave que garantizan que los servicios estén disponibles, sean estables y Resilient. Por ejemplo, los proveedores de la nube replican datos en múltiples centros de datos, a menudo en diferentes regiones geográficas. Si un centro de datos deja de funcionar, el sistema puede conmutar por error a otro, lo que garantiza una disponibilidad continua.
La infraestructura en la nube permite un rápido desarrollo, despliegue y escalado de aplicaciones, lo que permite a las empresas responder rápidamente a las necesidades cambiantes y a la demanda del mercado. Por ejemplo, DevOps y otros equipos de TI pueden probar, iterar y lanzar nuevos servicios rápidamente, lo que permite a las organizaciones llevar sus aplicaciones al mercado rápidamente.
La escalabilidad en un entorno de infraestructura en la nube permite a las empresas adaptarse a las crecientes demandas aumentando o disminuyendo fácilmente los recursos. Esto garantiza que, a medida que se expande una aplicación o carga de trabajo, la infraestructura pueda seguir el ritmo sin comprometer el rendimiento. También ofrece la ventaja del alcance global, lo que permite que los servicios escalen a escala en todas las regiones y mantengan un rendimiento constante independientemente de la ubicación.
La infraestructura en la nube proporciona elasticidad: la capacidad de responder instantáneamente a cambios repentinos en la demanda. Ya sea que haya un aumento en el tráfico o una caída repentina, la infraestructura en la nube ajusta automáticamente los recursos en tiempo real, lo que garantiza que la aplicación se mantenga estable y eficiente.
La asignación dinámica de recursos en un entorno de infraestructura en la nube también ayuda a optimizar los costos al utilizar los recursos solo cuando es necesario, evitando el aprovisionamiento excesivo y reduciendo el desperdicio.
Además, la infraestructura en la nube consta de recursos remotos, lo que permite a una organización reducir su huella general de datos. Este beneficio de la infraestructura en la nube reduce el gasto involucrado en la compra, instalación, configuración y administración de la infraestructura on premises.
En caso de un escenario de desastre, la infraestructura en la nube admite BCDR por proporcionar características robustas como copias de seguridad automatizadas y la capacidad de restaurar recursos a través de regiones, garantizando la continuidad de negocio y minimizando el tiempo de inactividad.
