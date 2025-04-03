Qué es la infraestructura de la nube

Una característica fundamental de la computación en la nube es la virtualización de la infraestructura de TI, incluidos servidores, componentes de red y almacenamiento. La virtualización conecta servidores físicos mantenidos por un proveedor de servicios en la nube (CSP) en numerosas ubicaciones, luego divide y abstrae los recursos para hacerlos accesibles a los usuarios finales dondequiera que haya una conexión a Internet.

En el corazón de la virtualización se encuentra el software de hipervisor. Esta tecnología crea una capa de abstracción que permite que varias máquinas virtuales (VM) con sus propios sistemas operativos (SO) se ejecuten en un servidor. El hipervisor agrupa y asigna recursos informáticos según los necesite la VM. VMware tiene la mayor participación de mercado en el mercado de plataformas de virtualización, con aproximadamente 42.77 %.1