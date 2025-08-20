¿Qué es el almacenamiento de archivos?

El almacenamiento de archivos ha sido una técnica de almacenamiento popular durante décadas. Es familiar para prácticamente todos los usuarios de computadoras y es adecuado para almacenar y organizar datos transaccionales o volúmenes de datos estructurados manejables que se pueden almacenar ordenadamente en una base de datos en una unidad de disco en un servidor.

Sin embargo, muchas organizaciones ahora tienen dificultades para gestionar volúmenes crecientes de contenido digital basado en la web o datos no estructurados. Si necesita almacenar volúmenes de datos muy grandes o no estructurados, debe considerar el almacenamiento basado en bloques o en objetos que organiza y accede a los datos de manera diferente. Dependiendo de los diversos requisitos de velocidad y rendimiento de sus operaciones de TI y diversas aplicaciones, es posible que necesite una combinación de estos enfoques.

Almacenamiento en bloque

El almacenamiento en bloque ofrece una mayor eficiencia de almacenamiento (uso más eficiente del hardware de almacenamiento disponible) y un rendimiento más rápido que el almacenamiento de archivos. El almacenamiento en bloque desglosa un archivo en fragmentos de datos de igual tamaño (o bloques) y almacena cada bloque por separado bajo una dirección exclusiva.

En lugar de ajustarse a una estructura rígida de directorio/subdirectorio/carpeta, los bloques se pueden almacenar en cualquier lugar del sistema. Para acceder a cualquier archivo, el sistema operativo del servidor utiliza la dirección exclusiva para volver a juntar los bloques en el archivo, lo que lleva menos tiempo que navegar a través de directorios y jerarquías de archivos para acceder a un archivo. El almacenamiento en bloque funciona bien para aplicaciones comerciales fundamentales, bases de datos transaccionales y maquinas virtuales que requieren baja latencia (retraso mínimo). También le brinda un acceso más detallado a los datos y un rendimiento constante.

En el siguiente video, Amy Blea analiza las diferencias entre el almacenamiento en bloque y el almacenamiento de archivos:

Almacenamiento de objetos

El almacenamiento basado en objetos se ha convertido en un método muy popular para archivar datos y realizar copias de seguridad de las comunicaciones digitales actuales: medios no estructurados, contenido web como e-mail, videos, archivos de imágenes y páginas web, y datos de sensores producidos por IoT. También es ideal para archivar datos que no cambian con frecuencia (archivos estáticos), como grandes volúmenes de datos farmacéuticos o archivos de música, imágenes y video.

Los objetos son unidades discretas de datos que se almacenan en un entorno de datos plano a nivel estructural. De nuevo, no hay carpetas, directorios ni jerarquías complejas. En su lugar, cada objeto es un repositorio simple y autocontenido que incluye los datos, los metadatos (información descriptiva asociada con un objeto) y un número de identificación exclusivo. Esta información permite a una aplicación localizar y acceder al objeto.

Puede agregar dispositivos de almacenamiento de objetos en reservas de almacenamiento más grandes y distribuir estas reservas de almacenamiento entre ubicaciones. Esto permite una escala ilimitada y una mayor resiliencia de datos y recuperación de desastres. Los objetos se pueden almacenar de forma local, pero con mayor frecuencia residen en servidores de nube, con accesibilidad desde cualquier lugar del mundo.