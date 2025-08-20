¿Qué es el almacenamiento de archivos?

El almacenamiento de archivos, también llamado almacenamiento a nivel de archivos o basado en archivos, es una metodología de almacenamiento jerárquico que se utiliza para organizar y almacenar datos en el disco duro de una computadora o en un dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS). En el almacenamiento de archivos, los datos se almacenan en archivos, los archivos se organizan en carpetas y las carpetas se organizan bajo una jerarquía de directorios y subdirectorios. Para ubicar un archivo, todo lo que usted o su sistema informático necesitan es la ruta: de directorio a subdirectorio, de carpeta a archivo.
El almacenamiento de archivos jerárquico funciona bien con cantidades de datos estructurados fácilmente organizados. Sin embargo, a medida que aumenta el número de archivos, el proceso de búsqueda y recuperación puede volverse engorroso y lento. El escalado requiere agregar más dispositivos de hardware o reemplazarlos continuamente con dispositivos de mayor capacidad, los cuales pueden resultar costosos.
Hasta cierto punto, puede mitigar estos problemas de escalamiento y rendimiento con servicios de almacenamiento de archivos basados en la nube. Estos servicios permiten que varios usuarios accedan y compartan los mismos datos de archivos ubicados en centros de datos fuera del sitio (la nube). Simplemente paga una tarifa de suscripción mensual para almacenar los datos de sus archivos en la nube, y puede escalar fácilmente la capacidad y especificar el rendimiento de sus datos y los criterios de protección. Además, elimina el gasto de mantener su propio hardware local, ya que el proveedor de servicios en la nube (CSP) gestiona y mantiene esta infraestructura en su centro de datos. Esto también se conoce como Infraestructura como servicio (IaaS).
El almacenamiento de archivos ha sido una técnica de almacenamiento popular durante décadas. Es familiar para prácticamente todos los usuarios de computadoras y es adecuado para almacenar y organizar datos transaccionales o volúmenes de datos estructurados manejables que se pueden almacenar ordenadamente en una base de datos en una unidad de disco en un servidor.
Sin embargo, muchas organizaciones ahora tienen dificultades para gestionar volúmenes crecientes de contenido digital basado en la web o datos no estructurados. Si necesita almacenar volúmenes de datos muy grandes o no estructurados, debe considerar el almacenamiento basado en bloques o en objetos que organiza y accede a los datos de manera diferente. Dependiendo de los diversos requisitos de velocidad y rendimiento de sus operaciones de TI y diversas aplicaciones, es posible que necesite una combinación de estos enfoques.
Almacenamiento en bloque
El almacenamiento en bloque ofrece una mayor eficiencia de almacenamiento (uso más eficiente del hardware de almacenamiento disponible) y un rendimiento más rápido que el almacenamiento de archivos. El almacenamiento en bloque desglosa un archivo en fragmentos de datos de igual tamaño (o bloques) y almacena cada bloque por separado bajo una dirección exclusiva.
En lugar de ajustarse a una estructura rígida de directorio/subdirectorio/carpeta, los bloques se pueden almacenar en cualquier lugar del sistema. Para acceder a cualquier archivo, el sistema operativo del servidor utiliza la dirección exclusiva para volver a juntar los bloques en el archivo, lo que lleva menos tiempo que navegar a través de directorios y jerarquías de archivos para acceder a un archivo. El almacenamiento en bloque funciona bien para aplicaciones comerciales fundamentales, bases de datos transaccionales y maquinas virtuales que requieren baja latencia (retraso mínimo). También le brinda un acceso más detallado a los datos y un rendimiento constante.
En el siguiente video, Amy Blea analiza las diferencias entre el almacenamiento en bloque y el almacenamiento de archivos:
Almacenamiento de objetos
El almacenamiento basado en objetos se ha convertido en un método muy popular para archivar datos y realizar copias de seguridad de las comunicaciones digitales actuales: medios no estructurados, contenido web como e-mail, videos, archivos de imágenes y páginas web, y datos de sensores producidos por IoT. También es ideal para archivar datos que no cambian con frecuencia (archivos estáticos), como grandes volúmenes de datos farmacéuticos o archivos de música, imágenes y video.
Los objetos son unidades discretas de datos que se almacenan en un entorno de datos plano a nivel estructural. De nuevo, no hay carpetas, directorios ni jerarquías complejas. En su lugar, cada objeto es un repositorio simple y autocontenido que incluye los datos, los metadatos (información descriptiva asociada con un objeto) y un número de identificación exclusivo. Esta información permite a una aplicación localizar y acceder al objeto.
Puede agregar dispositivos de almacenamiento de objetos en reservas de almacenamiento más grandes y distribuir estas reservas de almacenamiento entre ubicaciones. Esto permite una escala ilimitada y una mayor resiliencia de datos y recuperación de desastres. Los objetos se pueden almacenar de forma local, pero con mayor frecuencia residen en servidores de nube, con accesibilidad desde cualquier lugar del mundo.
Si su organización requiere una forma centralizada, de fácil acceso y económica de almacenar archivos y carpetas, el almacenamiento a nivel de archivos es una buena opción. Los beneficios del almacenamiento de archivos incluyen los siguientes:
El almacenamiento de archivos es una buena solución para una amplia variedad de necesidades de datos, incluidas las siguientes:
Las comunicaciones actuales se están trasladando rápidamente a la nube para obtener los beneficios de un enfoque de almacenamiento compartido que optimiza inherentemente la escala y los costos. Puede reducir la infraestructura de TI local de su organización mediante un almacenamiento económico en la nube, manteniendo así sus datos accesibles cuando los necesita.
Similar a un sistema de almacenamiento de archivos local, el almacenamiento de archivos basado en la nube, también llamado hosting de almacenamiento de archivos, permite que varios usuarios compartan los mismos datos de archivo. Pero en lugar de almacenar archivos de datos localmente en un dispositivo NAS, puede almacenar estos archivos fuera del sitio en centros de datos (la nube) y acceder a ellos a través de Internet.
Con el almacenamiento de archivos basado en la nube, ya no necesita actualizar su hardware de almacenamiento cada tres o cinco años o presupuestar la instalación, el mantenimiento y el personal que necesita para gestionarlo. En su lugar, solo tiene que suscribirse a un servicio de almacenamiento en la nube por una tarifa mensual o anual predecible. Puede reducir su personal de TI o reasignar estos recursos técnicos a más áreas de su negocio que generen ingresos.
El almacenamiento de datos de archivos en la nube también le permite ampliar la capacidad según sea necesario y bajo demanda. Los servicios de almacenamiento de archivos basados en la nube suelen ofrecer niveles simples y predefinidos con diferentes niveles de capacidad de almacenamiento y requisitos de rendimiento de la carga de trabajo (número total de operaciones de entrada/salida por segundo, o IOPS), así como protección y réplica de datos a otros centros de datos para garantizar la continuidad del negocio, todo por una tarifa mensual predecible. También puede aumentar o disminuir IOPS y expandir los volúmenes de datos de forma dinámica, pagando solo por lo que usa.
Existen beneficios estratégicos para los servicios de almacenamiento en la nube basados en suscripción, particularmente para organizaciones de múltiples sitios y más grandes. Entre ellas, destaca la facilidad de compartir a través de una red de ubicaciones, la recuperación de desastres y la facilidad de incorporar las innovaciones y tecnologías que surjan en el futuro.
Implemente y personalice el almacenamiento de archivos basado en NFS con soporte de Flash de 25 a 12,000 GB de capacidad con hasta 48,000 IOPS. Aumente la capacidad de almacenamiento o modifique su rendimiento para adaptarse rápidamente a los cambios en las demandas de carga de trabajo.
Diseñado para proporcionar acceso local, baja latencia y seguridad certificada, IBM® Cloud ofrece una variedad de opciones para elegir dónde y cómo se ejecutan sus datos y cargas de trabajo.Implemente cargas de trabajo en más de 46 centros de datos en 9 regiones y 27 zonas de disponibilidad en todo el mundo.
IBM Cloud with Red Hat ofrece seguridad líder en el mercado, escalabilidad empresarial e innovación abierta para aprovechar todo el potencial de la nube y de la IA.
IBM Cloud ofrece cuatro niveles de resistencia predefinidos con precios por gigabyte (GB) que bloquean sus costos, lo que garantiza una facturación predecible por hora o por mes para cubrir sus necesidades de almacenamiento de datos a corto o largo plazo. Los niveles de File Storage Endurance admiten un rendimiento de hasta 10,000 IOPS/GB y cubren las necesidades de la mayoría de las cargas de trabajo, tanto si requiere un rendimiento de baja intensidad, propósito general o alta intensidad.