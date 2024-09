El almacenamiento de objetos, a menudo denominado almacenamiento basado en objetos, es una arquitectura de almacenamiento de datos para controlar grandes cantidades de datos no estructurados. Estos datos no se ajustan o no se pueden organizar fácilmente en una base de datos relacional tradicional con filas y columnas. Los datos de las comunicaciones de Internet de hoy en día, en su mayoría, no están estructurados. Esto incluye correo electrónico, videos, fotos, páginas web, archivos de audio, datos de sensores y otros tipos de contenido multimedia y web (textual o no textual). Este contenido se transmite continuamente desde las redes sociales, los motores de búsqueda, los dispositivos móviles y los dispositivos “inteligentes”.

La empresa de investigación de mercado IDC estima que es probable que los datos no estructurados representen hasta el 80 % de todos los datos a nivel mundial para el año 2025.

A las empresas les resulta difícil almacenar y gestionar de forma eficaz (y asequible) este volumen de datos sin precedentes. El almacenamiento basado en objetos se ha convertido en el método preferido para archivar datos y realizar copias de seguridad. Ofrece un nivel de escalabilidad que no es posible con el almacenamiento tradicional basado en archivos o bloques. Con el almacenamiento basado en objetos, puede almacenar y administrar volúmenes de datos en el orden de terabytes (TB), petabytes (PB) e incluso mayores.