¿Qué son los datos no estructurados?

Los datos no estructurados son información que no tiene un formato predefinido. Los conjuntos de datos no estructurados son enormes (a menudo terabytes o petabytes de datos) y contienen el 90 % de todos los datos generados por la empresa.1

La proliferación de datos no estructurados está impulsada por sus diversas y extensas fuentes de datos, incluidos documentos de texto, redes sociales, archivos de imágenes y audio, mensajes instantáneos y dispositivos inteligentes. Casi todos los datos nuevos que se generan hoy en día no están estructurados: cada mensaje enviado, cada foto cargada o cada sensor activado se suma al volumen creciente.

A diferencia de los datos estructurados (que tienen un modelo de datos predefinido) los datos no estructurados no se ajustan fácilmente a los esquemas fijos de las bases de datos convencionales. En cambio, los datos no estructurados a menudo se almacenan en sistemas de archivos, bases de datos no relacionales (o NoSQL) o en lagos de datos.

La complejidad de los datos no estructurados y la estructura de datos no uniforme también requieren métodos más sofisticados de análisis de datos. Las tecnologías como el machine learning (ML) y el procesamiento de lenguaje natural (PLN) se aprovechan comúnmente para extraer insights de conjuntos de datos no estructurados.

En el pasado reciente, los datos no estructurados se consideraban datos oscuros. Los desafíos de los datos no estructurados (es decir, su volumen y falta de uniformidad) los inutilizaban para muchos casos de uso empresariales.

Hoy en día, sin embargo, las compañías con abundantes datos no estructurados poseen un importante activo estratégico. Cuando se combinan, los datos estructurados y no estructurados proporcionan una visión completa de los datos de toda una compañía. Y, especialmente relevante en este momento actual, los datos no estructurados también pueden ayudar a las empresas a desbloquear todo el potencial de la IA generativa.