¿Qué son los datos oscuros?

Según Gartner, los datos oscuros se refieren a los activos de información que las organizaciones recopilan, procesan y almacenan durante las actividades comerciales habituales, pero que generalmente no emplean para otros fines, como analytics, relaciones comerciales y monetización directa.1
Hoy en día, la mayoría de las compañías almacenan grandes cantidades de datos oscuros. En la encuesta de investigación global de Splunk a más de 1300 responsables de la toma de decisiones empresariales y de TI, el 60 % de los encuestados informaron que la mitad o más de los datos de su organización se consideran oscuros. Un tercio de los encuestados informó que esta cantidad es del 75 % o más.2
Los datos oscuros se acumulan porque las organizaciones adoptaron la idea de que es valioso almacenar toda la información que puedan capturar en grandes lagos de datos. Esto se debe en parte a la llegada de sistemas de almacenamiento económicos, que hicieron fácil justificar el almacenamiento de tantos datos (en caso de que algún día se vuelvan valiosos).
Al final, la mayoría de las compañías nunca usan ni siquiera una fracción de lo que almacenan porque el depósito de almacenamiento no documenta adecuadamente las etiquetas de metadatos, algunos de los datos están en un formato que las herramientas integradas no pueden leer o los datos no se pueden recuperar a través de una consulta.
Los datos oscuros son un factor limitante importante para producir un buen análisis de datos porque la calidad de cualquier análisis de datos depende del cuerpo de información accesible para las herramientas de analytics, tanto de forma rápida como con todo detalle.
Otros problemas con los datos oscuros son que crean responsabilidades, costos de almacenamiento significativos y oportunidades perdidas debido a que los equipos no se dan cuenta de qué datos están potencialmente disponibles para ellos.
Existen numerosas causas para que los datos de una organización se oscurezcan, entre ellas:
En términos de su detectabilidad para iniciativas de analytics de datos oportunas y completas, los datos oscuros pueden ser datos estructurados, datos no estructurados o datos semiestructurados.
Los datos estructurados son información que se agrega a campos de hojas de cálculo o bases de datos claramente definidos antes del almacenamiento.
Los archivos de registro del servidor, los datos de sensores de Internet de las cosas (IoT), las bases de datos de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y los sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP) son ejemplos de datos oscuros creados a partir de fuentes de datos estructurados.
Aunque la mayoría de las formas de datos confidenciales, como los extractos bancarios electrónicos, los registros médicos y los datos cifrados de los clientes, suelen estar en forma estructurada, son difíciles de ver y categorizar debido a problemas de permisos.
A diferencia de los datos estructurados, los datos no estructurados incluyen información que no se puede organizar en bases de datos u hojas de cálculo para su análisis sin conversión, codificación, organización en niveles y estructuración.
Las correspondencias por correo electrónico, los archivos PDF, los documentos de texto, las publicaciones en redes sociales, las grabaciones de centros de atención telefónica, los registros de chat y las imágenes de video de vigilancia son ejemplos de datos oscuros creados a partir de fuentes de datos no estructuradas.
Los datos semiestructurados son datos no estructurados que contienen cierta información en campos de datos definidos. Aunque no tiene la misma facilidad de descubrimiento de datos oscuros que los datos estructurados, se pueden buscar o catalogar.
Algunos ejemplos son el código HTML, las facturas, los gráficos, las tablas y los documentos XML.
Los costos de almacenar datos oscuros pueden ser significativos y van mucho más allá del costo financiero directo del almacenamiento de datos oscuros. Los costos directos e indirectos incluyen:
El almacenamiento de datos, incluso si no se emplean activamente, requiere una infraestructura de almacenamiento física o digital. Esto puede incluir servidores, centros de datos, soluciones de almacenamiento en la nube y sistemas de copia de seguridad. Cuantos más datos haya en su ecosistema, más capacidad de almacenamiento de datos necesitará, lo que conduce a mayores costos de infraestructura.
Los gobiernos han introducido una serie de leyes de privacidad globales en los últimos años, que se aplican a todos los datos, incluso a los datos que no se utilizan en los repositorios de analytics.
Muchas compañías pierden oportunidades al no emplear estos datos. Si bien es bueno deshacerse de los datos oscuros que en realidad no son utilizables, debido a los riesgos y costos, vale la pena analizar primero qué datos están disponibles para determinar cuáles podrían ser utilizables.
La gestión de grandes volúmenes de datos, incluidos los datos oscuros, puede ralentizar los procesos de recuperación y análisis de datos. Los empleados pueden dedicar más tiempo a buscar información relevante, lo que reduce la productividad y aumenta los costos laborales.
Los datos oscuros pueden plantear riesgos en términos de ciberseguridad insuficiente , filtraciones de datos , violaciones de cumplimiento y pérdida de datos. Estos riesgos pueden provocar daños a la reputación y consecuencias financieras.
A veces, los datos oscuros se crean debido a problemas de calidad de los datos.
Por ejemplo, una transcripción de una grabación de audio se genera automáticamente, pero la IA que creó la transcripción comete algunos errores en la transcripción. Sin embargo, alguien se queda con la transcripción, pensando que la resolverá en algún momento, cosa que nunca hace.
Cuando las organizaciones intentan limpiar datos de mala calidad, a veces pasan por alto lo que está causando el problema. Sin la comprensión adecuada, es imposible garantizar que el problema de la calidad de los datos no continúe ocurriendo en el futuro.
Esta situación se vuelve cíclica, porque en lugar de simplemente emplear políticas de eliminación para datos oscuros que se quedan sin usar, las organizaciones dejan que continúen ahí y contribuyan a un creciente problema de calidad de los datos.
Afortunadamente, hay tres pasos para la gestión de la calidad de los datos que las organizaciones pueden tomar para ayudar a aliviar este problema:
A pesar de los costos y los problemas de calidad de los datos oscuros, hay aspectos positivos. Como dice Splunk, "los datos oscuros pueden ser uno de los mayores recursos sin explotar de una organización".3
Al adoptar un enfoque proactivo para gestionar los datos oscuros, las organizaciones pueden arrojar luz sobre los datos oscuros. Esto no solo reduce las responsabilidades y los costos, sino que también brinda a los equipos los recursos que necesitan para descubrir insights a partir de datos ocultos.
Cuando se trata de manejar datos oscuros y quizá usarlos para tomar mejores decisiones basadas en datos, existen varias mejores prácticas a seguir:
Los datos oscuros a menudo se deben a los silos dentro de la organización. Un equipo crea datos que podrían ser útiles para otro, pero ese otro equipo no lo sabe. Al descomponer esos silos, esos datos están disponibles para el equipo que los necesita. Pasa de quedarse sin uso a proporcionar un valor inmenso.
Es importante comprender qué datos existen dentro de la organización. Este esfuerzo comienza clasificando todos los datos dentro de la organización para obtener una visión completa y precisa. Desde allí, los equipos pueden comenzar a organizar mejor sus datos con el objetivo de que sea más fácil para las personas de los equipos encontrar y usar lo que necesitan.
La introducción de una política de gobernanza de datos puede ayudar a mejorar el desafío a largo plazo. Esta política debe cubrir cómo se revisan todos los datos que ingresan y ofrecer pautas claras sobre lo que debe conservar (y organizar para mantener una gestión de datos clara), archivar o destruir. Una parte importante de esta política es ser estricto sobre qué datos deben destruirse y cuándo. Hacer cumplir la gobernanza de datos y revisar periódicamente las prácticas puede ayudar a minimizar la cantidad de datos oscuros que nunca se emplearán.
Para ayudar a descubrir los datos oscuros, el machine learning (ML) y la inteligencia artificial (IA) pueden hacer el trabajo pesado de categorizar los datos oscuros mediante la realización de análisis de datos que pueden contener insights valiosos. Además, la automatización de ML puede ayudar con las regulaciones de cumplimiento de privacidad de datos mediante la redacción automática de información confidencial de los datos almacenados.
