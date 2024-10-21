Los modelos de IA generativa se entrenan en grandes conjuntos de datos y se refieren a esta información para generar resultados. Sin embargo, los conjuntos de datos de entrenamiento son finitos y se limitan a la información a la que puede acceder el desarrollador de IA: obras de dominio público, artículos de Internet, contenido de redes sociales y otros datos de acceso público.

La RAG permite que los modelos de IA generativa accedan a bases de conocimiento externas adicionales, como datos organizacionales internos, revistas académicas y conjuntos de datos especializados. Al integrar información relevante en el proceso de generación, los chatbots y otras herramientas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) pueden crear contenido específico de dominio más preciso sin necesidad de entrenamiento adicional.