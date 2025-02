¿Qué es LlamaIndex?

Las abstracciones de herramientas describen cómo el agente accede a las herramientas y cómo las emplea. LlamaIndex ofrece herramientas y ToolSpecs, una clase de Python que representa una especificación de API completa con la que un agente puede interactuar. La abstracción de la herramienta base define una interfaz genérica que puede tomar una serie de argumentos y devolver un contenedor de salida de herramienta genérico que puede capturar cualquier respuesta. LlamaIndex proporciona abstracciones de herramientas que se ajustan a los motores de consulta de datos existentes y abstracciones para funciones que puede usar la clase de especificación de herramienta.

FuncionTool: Convierte cualquier función en una herramienta que puede ser utilizada por los agentes.

Convierte cualquier función en una herramienta que puede ser utilizada por los agentes. QueryEngineTool: Permite a los agentes emplear la búsqueda y recuperación del motor de consultas.

Una especificación de herramienta permite a los usuarios definir servicios completos en lugar de herramientas individuales que manejan tareas específicas. Por ejemplo, la especificación de la herramienta Gmail permite al agente leer y redactar correos electrónicos.11 Aquí hay un ejemplo de cómo se definiría aproximadamente:

class GmailToolSpec(BaseToolSpec):“””Load emails from the user’s account”””spec_functions = [“load_data”,“create_draft”, “send_email”]def load_data(self) -> List[Document]:...def create_draft(self,to: List[str],subject: [str],message: [str],) -> str: “Create and insert a draft email”...def send_draft(self,draft_id: str = None) -> str: “Send a draft email.”...

Cada función se convierte en una herramienta, utilizando la abstracción `FunctionTool`.

LlamaIndex utiliza el repositorio de herramientas de LlamaHub, que consta de más de 15 especificaciones de herramientas para que los agentes interactúen. Esta lista consta de servicios destinados a mejorar y enriquecer la capacidad de los agentes para realizar diferentes acciones. Estas son algunas de las especificaciones incluidas en el repositorio: