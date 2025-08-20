¿Qué es business intelligence?

El término Business Intelligence fue utilizado por primera vez en 1865 por el autor Richard Millar Devens, cuando citó a un banquero que recopiló inteligencia sobre el mercado antes que sus competidores.



En 1958, un científico informático de IBM llamado Hans Peter Luhn exploró el potencial del uso de la tecnología para recopilar inteligencia empresarial. Su investigación ayudó a establecer métodos para crear algunas de las primeras plataformas de análisis de IBM.

En las décadas de 1960 y 1970, se desarrollaron los primeros sistemas de gestión de datos y sistemas de soporte de decisiones (DSS) para almacenar y organizar volúmenes crecientes de datos.



"Muchos historiadores sugieren que la versión moderna de Business Intelligence evolucionó a partir de la base de datos DSS", dice el sitio de educación de TI Dataversity. “Durante este tiempo se desarrolló una variedad de herramientas, con el objetivo de acceder y organizar los datos de maneras más sencillas. OLAP, sistemas de información ejecutiva y almacenes de datos fueron algunas de las herramientas desarrolladas para trabajar con DSS. 2



En la década de 1990, Business Intelligence se hizo cada vez más popular, pero la tecnología aún era compleja. Por lo general, requería soporte de TI, lo que a menudo conducía a retrasos y retrasos en los informes. Incluso sin TI, los analistas de Business Intelligence y los usuarios necesitaban una amplia capacitación para poder consultar y analizar con éxito sus datos. 3



El desarrollo más reciente se ha centrado en las aplicaciones de BI de autoservicio, lo que permite a los usuarios no expertos beneficiarse de sus propios informes y análisis. Las plataformas modernas basadas en la nube también han ampliado el alcance de BI en todas las geografías. Muchas soluciones ahora manejan big data e incluyen procesamiento en tiempo real, lo que permite procesos de toma de decisiones basados en información actualizada.

