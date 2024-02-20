¿Qué es la productividad del empleado?

Mejorar la productividad de los empleados es un componente crítico del éxito organizacional. La mejora de la productividad permite a los empleados alcanzar los objetivos más rápido y de forma más eficiente, lo que supone un ahorro de costos y una mayor rentabilidad. También contribuye a la satisfacción de los empleados.

Un componente importante de la productividad es la eliminación o automatización de tareas rutinarias o tediosas que no requieren una gran cantidad de aportes cognitivos humanos. En los últimos años, las organizaciones implementaron todo tipo de flujos de trabajo impulsados por IA para automatizar tareas repetitivas, lo que ahorra tiempo y dinero a la compañía y, a menudo, libera tiempo de los empleados para que se centren en trabajos más interesantes y de "nivel superior" que requieren la capacidad cognitiva única. habilidades que los humanos son más adecuados para proporcionar.