¿Qué es la experiencia del empleado?

Al igual que con muchos temas similares, algunas organizaciones utilizan la experiencia del empleado y el compromiso del empleado indistintamente. Pero hay una ligera diferencia.



La experiencia del empleado abarca la relación holística que tienen los patrones y los empleados a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado. El compromiso del empleado se enfoca más estrechamente en conectarse con los empleados, asegurándose de que estén contentos en el trabajo y comprometidos con sus trabajos. Como tal, el compromiso del empleado a menudo se considera un componente de la experiencia del empleado.

Históricamente, las organizaciones han abordado la experiencia del empleado enfocándose en beneficios como aumentos salariales y bonos, comida y café gratuitos y salidas para demostrar su aprecio a sus empleados. Pero más empleados ahora luchan con el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y las preocupaciones de tener las habilidades adecuadas para seguir siendo competitivos en un mundo impulsado por la tecnología.

Si bien las organizaciones han restado importancia a los beneficios recientemente3 en su intento de reducir los costos, también han necesitado buscar diferentes formas de producir un fuerte compromiso del empleado que se alinee mejor con las crecientes necesidades de los empleados. Las organizaciones modernas se enfocan cada vez más en brindar experiencias positivas a los empleados, como darles días de salud mental, tiempo libre remunerado ilimitado, programas de bienestar y servicios de cuidado infantil.

Es probable que las organizaciones con una cultura empresarial sólida y un interés profundo en el bienestar de los trabajadores se centren en crear una experiencia positiva para los empleados en el entorno laboral. Creando una gran experiencia del empleado, las organizaciones y sus departamentos de recursos humanos (RH) deberían esperar un mejor compromiso del empleado.