¿Qué es la experiencia del empleado?

Publicado: 16 de noviembre de 2023
Colaboradores: Keith O'Brien, Amanda Downie
La experiencia del empleado es un enfoque holístico de gestión del talento que las organizaciones adoptan para garantizar que sus empleados tengan el apoyo que necesitan para tener éxito y prosperar en el trabajo.
La experiencia del empleado lo abarca todo, desde cómo se capacita y cuida a los empleados hasta sus espacios físicos de trabajo y la tecnología y los servicios que utilizan para cumplir con sus responsabilidades en el trabajo. Se ha convertido en un componente cada vez más importante durante todas las etapas del ciclo de vida del empleado, desde el momento de la contratación hasta cuando un empleado deja la organización.
Esto se vio especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando los empleados pasaron al trabajo remoto. La pandemia creó estrés y soledad adicionales para los empleados, y más personas abandonaron la fuerza laboral o “renunciaron tranquilamente”.1 Esto tuvo un profundo impacto en el compromiso del empleado.
Gallup informó que el 32% de los empleados activos están comprometidos2 en el trabajo, una cifra que ha continuado disminuyendo desde la pandemia. Como se describe en esa encuesta, casi el 75% de los empleados de las mejores organizaciones de su clase están etiquetados como empleados comprometidos. Con base en esto, los líderes empresariales ven que las organizaciones que priorizan la experiencia del empleado experimentarán un rendimiento de mayor valor de la inversión en sus empleados.
Al igual que con muchos temas similares, algunas organizaciones utilizan la experiencia del empleado y el compromiso del empleado indistintamente. Pero hay una ligera diferencia.
La experiencia del empleado abarca la relación holística que tienen los patrones y los empleados a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado. El compromiso del empleado se enfoca más estrechamente en conectarse con los empleados, asegurándose de que estén contentos en el trabajo y comprometidos con sus trabajos. Como tal, el compromiso del empleado a menudo se considera un componente de la experiencia del empleado.
Históricamente, las organizaciones han abordado la experiencia del empleado enfocándose en beneficios como aumentos salariales y bonos, comida y café gratuitos y salidas para demostrar su aprecio a sus empleados. Pero más empleados ahora luchan con el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y las preocupaciones de tener las habilidades adecuadas para seguir siendo competitivos en un mundo impulsado por la tecnología.
Si bien las organizaciones han restado importancia a los beneficios recientemente3 en su intento de reducir los costos, también han necesitado buscar diferentes formas de producir un fuerte compromiso del empleado que se alinee mejor con las crecientes necesidades de los empleados. Las organizaciones modernas se enfocan cada vez más en brindar experiencias positivas a los empleados, como darles días de salud mental, tiempo libre remunerado ilimitado, programas de bienestar y servicios de cuidado infantil.
Es probable que las organizaciones con una cultura empresarial sólida y un interés profundo en el bienestar de los trabajadores se centren en crear una experiencia positiva para los empleados en el entorno laboral. Creando una gran experiencia del empleado, las organizaciones y sus departamentos de recursos humanos (RH) deberían esperar un mejor compromiso del empleado.
Existe un vínculo directo entre una mayor experiencia del empleado y un desempeño empresarial. La investigación de McKinsey encontróque4 trabajadores que reportaron una experiencia del empleado positiva tenían 16 veces el nivel de compromiso y casi 8 veces la probabilidad de permanecer en la organización que aquellos con una experiencia negativa.
Los equipos de recursos humanos y los líderes de recursos humanos han priorizado durante mucho tiempo la estrategia de experiencia del empleado, pero cuentan con el respaldo de sus ejecutivos más que nunca. Los líderes empresariales inteligentes entienden que los empleados son la base de su empresa y, a menudo, la fuente de su ventaja competitiva. La llegada del liderazgo auténtico significa que las organizaciones están más enfocadas que nunca en servir a sus empleados, en lugar de pedirles a sus empleados que sirvan a la organización. Invertir este enfoque tradicional hace que los empleados se sientan más parte de la estrategia y el éxito de la organización. Y esos ejecutivos saben que los empleados pueden tener un impacto significativo en los resultados del negocio.
Los empleados están cada vez más dispuestos a abandonar las organizaciones que no les proporcionan lo que necesitan. Atender las necesidades de los empleados, un componente básico de una experiencia del empleado positiva, es una forma excelente de asegurarse de que los empleados están contentos y permanezcan en la organización. Las organizaciones no pueden permitirse perder empleados, especialmente a los mejores talentos, por no haberles escuchado o por no haberles proporcionado las herramientas adecuadas. Si bien las estimaciones varían, Gallup ha generado el costo de reemplazar a un empleado5 del 50% al 200% del salario anual del empleado.
En el trabajo, los empleados experimentan agotamiento, microagresiones y otros factores estresantes, así como incertidumbre sobre su posición u oportunidades de crecimiento. Solo la mitad de los empleados encuestados por Gallup sienten que saben lo que se espera de ellos en el trabajo. Hoy en día, los empleados son más vocales sobre lo que esperan y necesitan de sus patrones. Las organizaciones líderes se han tomado en serio esta retroalimentación y se han enfocado más en resolver algunos de estos problemas.
Una estrategia de experiencia del empleado debe tener en cuenta cada paso del recorrido del empleado, desde el momento en que se une a la organización hasta el momento en que la abandona. Estas son algunas de las iniciativas de experiencia del empleado más importantes, ya que es probable que ocurran durante el recorrido de un empleado:
Las organizaciones líderes exploran sus iniciativas de experiencia del empleado, especialmente cuando se reúnen con candidatos potenciales. Al demostrar calidez e indagar sobre las pasiones e intereses de un candidato, el personal de recursos humanos de una organización indica al posible empleado, y la red social del empleado, que toma en serio la experiencia del empleado.
Un área clave para la experiencia del empleado es la forma en que trae a los nuevos empleados a su organización. Iniciar una experiencia del empleado positiva durante el proceso de contratación permite que los nuevos empleados se sientan inmediatamente bienvenidos y seguros de que saben cómo sobresalir.
Las organizaciones son responsables de garantizar que sus empleados tengan las habilidades adecuadas para cumplir con sus responsabilidades laborales. Un componente clave de esto es el desarrollo profesional. Brindar capacitación, mejora de habilidades, coaching, aprendizaje autodirigido y otras iniciativas de desarrollo de talento que ayuden a los empleados a desarrollar sus habilidades.
Es importante saber cómo se sienten los empleados sobre su trabajo y la organización. Estas encuestas, también llamadas encuestas sobre la experiencia del empleado, pueden realizarse durante largos períodos para comprobar cómo ha cambiado la experiencia del empleado. Es importante hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de aspectos como la satisfacción del empleado, ya que sin datos podría haber problemas de mayor envergadura de los que no se informa. Las encuestas de seguimiento, una encuesta rápida con unas pocas preguntas que no varían, pueden ayudar a hacer un seguimiento de la participación, el sentimiento y las perspectivas a lo largo del tiempo.
Aquí es donde las organizaciones ayudan a los empleados diciéndoles áreas en las que se destacan y aquellas en las que podrían mejorar. La gestión del desempeño es tanto para los empleados como para la organización. Los empleados desean comprender dónde se están destacando actualmente y saber cómo pueden mejorar.
Las mejores organizaciones no esperan hasta períodos oficiales de revisión o encuestas trimestrales para centrarse en la experiencia del empleado. Cada punto de contacto con un empleado ofrece una oportunidad en tiempo real para mejorar la experiencia del empleado. Además, los directivos deben intentar estar al tanto de cualquier problema ajeno al lugar de trabajo que pueda afectar al rendimiento y abordarlo con los empleados para ver cómo puede ayudar la organización.
Incluso los empleados que salen pueden ayudar a una organización a fortalecer su experiencia del empleado. Un informe sincero con un empleado saliente puede ayudar a identificar las áreas problemáticas que tuvieron un impacto negativo en su experiencia en la organización.
Centrarse en la experiencia del empleado puede ayudar a las organizaciones a abordar algunos de sus objetivos más importantes.
Es más probable que los empleados felices permanezcan en la organización que ya los emplea. Minimizar la rotación de empleados es una prioridad clave para cualquier organización que busque evitar costos innecesarios.
Los empleados que tienen confianza en sí mismos, se sienten realizados en su trabajo y cuentan con el apoyo de sus jefes son más propensos a aportar ideas nuevas y creativas a la empresa.
Muchos empleados están en la primera línea de interacción del cliente. Es más probable que los empleados comprometidos mejoren la satisfacción del cliente porque se sienten mejor con la organización y los ejecutivos para los que trabajan.
Es probable que los empleados de organizaciones comprometidas con una experiencia del empleado positiva trabajen más duro para sus organizaciones. A su vez, la productividad mejorada de los empleados a menudo conduce a mejores resultados de negocio, incluida una mayor rentabilidad.
Crear una estrategia integral de experiencia del empleado tiene algunos desafíos que las organizaciones deben abordar para lograr el éxito.
Pedir a los empleados que informen por sí mismos de sus perspectivas a sus jefes, aunque sea de forma anónima, puede a veces colorear los datos. Los empleados pueden ser cautelosos de que la organización pueda rastrear sus respuestas a ellos, lo que los lleva a ser menos honestos.
Puede ser difícil identificar si una organización está brindando una buena experiencia del empleado, especialmente cuando es difícil saber si un empleado está verdaderamente contento en su trabajo. Es importante plantear a los empleados las preguntas adecuadas y realizar un seguimiento de las métricas clave.
Los patrones deben encontrar un equilibrio entre preguntar a sus empleados cómo les va y respetar su privacidad. Un empleado afectado por algo fuera del trabajo puede ser un desafío para cualquier gerente. Es importante equilibrar la privacidad respetuosa con la obtención de suficiente información para que el patrón pueda ofrecer el mejor apoyo.
La experiencia del empleado no es una iniciativa única. Requiere una constante inversión, reevaluación y actualizaciones. Las organizaciones deben monitorear continuamente sus iniciativas de experiencia del empleado.
