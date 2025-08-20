¿Qué es el análisis predictivo?

Los modelos de análisis predictivo están diseñados para evaluar datos históricos, descubrir patrones, observar tendencias y usar esa información para predecir tendencias futuras. Los modelos de análisis predictivo más populares incluyen modelos de clasificación, agrupación en clústeres y series temporales.

Modelos de clasificación

Los modelos de clasificación pertenecen a la rama de los modelos de aprendizaje automático supervisado . Estos modelos clasifican los datos según datos históricos, describiendo las relaciones que existen dentro de un conjunto de datos determinado. Por ejemplo, este modelo se puede utilizar para clasificar a los clientes o clientes potenciales en grupos con fines de segmentación. Como alternativa, también se puede usar para responder preguntas con resultados binarios, por ejemplo, responder sí, no, verdadero o falso; los casos de uso populares para esto son la detección de fraudes y la evaluación de riesgos crediticios. Los tipos de modelos de clasificación incluyen la regresión logística, los árboles de decisión, el bosque aleatorio, las redes neuronales y Naïve Bayes.

Modelos de agrupamiento

Los modelos de agrupamiento pertenecen al aprendizaje no supervisado. Agrupan datos en función de atributos similares. Por ejemplo, un sitio de comercio electrónico puede utilizar el modelo para dividir a los clientes en grupos similares en función de características comunes y desarrollar estrategias de marketing para cada grupo. Entre los algoritmos de agrupamiento más comunes se encuentran el k-means clustering, el mean-shift clustering, el agrupamiento espacial basado en la densidad de aplicaciones con ruido (DBSCAN), el agrupamiento por maximización de expectativas (EM) mediante modelos de mezclas gaussianas (GMM) y el agrupamiento jerárquico.

Modelos de series temporales

Los modelos de series temporales utilizan varias entradas de datos en una frecuencia de tiempo específica, por ejemplo diaria, semanal, mensual, etc. Es común trazar la variable dependiente a lo largo del tiempo para evaluar los datos de estacionalidad, tendencias y comportamiento cíclico, que pueden indicar la necesidad de transformaciones y tipos de modelos específicos. Los modelos autorregresivos (AR), de promedio móvil (MA), ARMA y ARIMA son modelos de series temporales de uso frecuente. Por ejemplo, un centro de atención telefónica puede utilizar un modelo de serie temporal para pronosticar cuántas llamadas recibirá por hora en diferentes momentos del día.