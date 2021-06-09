¿Qué es la gestión de documentos?

La gestión de documentos es un sistema o proceso utilizado para capturar, rastrear y almacenar documentos electrónicos como archivos PDF, archivos de procesamiento de textos e imágenes digitales de contenido en papel.

La gestión de documentos puede ahorrarle tiempo y dinero. Proporciona seguridad de documentos, control de acceso, almacenamiento de información centralizado, pistas de auditoría y búsqueda, así como recuperación optimizadas.

 ¿Qué importancia tiene la gestión de documentos?

El almacenamiento en papel puede requerir un espacio físico significativo. Una plataforma de gestión de documentos puede integrar documentos dispares para un mayor control, acceso y eficiencia de los procesos. Ofrece beneficios en términos de recuperación de información, seguridad, gobernanza y menor costo de operaciones. Además, la gestión adecuada de los registros se está convirtiendo en un imperativo legal.
Mejor servicio al cliente

Reduzca los costos y mejore las relaciones
Vea cómo Turkcell Global Bilgi puso a trabajar la captura de documentos. Al emplear una solución que puede leer escritura a mano, formularios y números, redujeron los costos operativos y aumentaron la satisfacción del cliente.
 
Aspectos básicos de la gestión de documentos
Menos papel, más funcionalidad

La gestión de documentos pasó del papel digitalizado a incluir seguridad, auditoría y más.
Más capacidad de almacenamiento

La capacidad de almacenamiento de información de un servidor es mayor que la de un archivador físico o almacén.  
Atributos comunes

Los sistemas varían en alcance, pero comparten atributos, como indexación, control de versiones y más.  
Desafíos comunes de la gestión de documentos
Plantillas para nuevos tipos de documentos

Los servicios de captura habilitados para IA eliminan la necesidad de plantillas.
Fondos adicionales para desplegar servidores

El procesamiento basado en la nube reduce los costos de despliegue y gestión.
Gestión de datos confidenciales

Las herramientas pueden marcar los datos protegidos para que se redacten o redirijan.
Falta de analytics

Muchas soluciones ofrecen valiosas estrategias de extracción de datos.  
Soluciones de gestión de documentos
IBM Cloud Pak for Business Automation

Logre un mejor rendimiento aplicando la automatización inteligente para transformar las operaciones principales.

IBM Content Manager OnDemand

Capture y almacene grandes volúmenes de documentos, incluidos conjuntos de datos XML, declaraciones salientes y más.

IBM Datacap on Cloud

Optimice la captura, el reconocimiento y la clasificación de documentos para usuarios y en aplicaciones.

IBM FileNet Image Services

Gestione grandes volúmenes de información fija con acceso rápido y seguro al contenido empresarial.

IBM FileNet Content Manager

Emplee herramientas y funciones de código bajo para ayudar a crear aplicaciones empresariales significativas en cualquier nube.

Dé el siguiente paso

Diseñe automatizaciones basadas en IA con herramientas de código bajo y sin código, asigne tareas a bots y realice un seguimiento del rendimiento con IBM® Cloud Pak for Business Automation. Compatible con cualquier nube híbrida, este conjunto modular de componentes de software integrados está diseñado para transformar flujos de trabajo fragmentados y acelerar el crecimiento del negocio.

