¿Qué es la gestión de documentos?

La gestión de documentos es un sistema o proceso utilizado para capturar, rastrear y almacenar documentos electrónicos como archivos PDF, archivos de procesamiento de textos e imágenes digitales de contenido en papel.
La gestión de documentos puede ahorrarle tiempo y dinero. Proporciona seguridad de documentos, control de acceso, almacenamiento de información centralizado, pistas de auditoría y búsqueda, así como recuperación optimizadas.
El almacenamiento en papel puede requerir un espacio físico significativo. Una plataforma de gestión de documentos puede integrar documentos dispares para un mayor control, acceso y eficiencia de los procesos. Ofrece beneficios en términos de recuperación de información, seguridad, gobernanza y menor costo de operaciones. Además, la gestión adecuada de los registros se está convirtiendo en un imperativo legal.
Reduzca los costos y mejore las relaciones
Vea cómo Turkcell Global Bilgi puso a trabajar la captura de documentos. Al emplear una solución que puede leer escritura a mano, formularios y números, redujeron los costos operativos y aumentaron la satisfacción del cliente.
La gestión de documentos pasó del papel digitalizado a incluir seguridad, auditoría y más.
La capacidad de almacenamiento de información de un servidor es mayor que la de un archivador físico o almacén.
Los sistemas varían en alcance, pero comparten atributos, como indexación, control de versiones y más.
Los servicios de captura habilitados para IA eliminan la necesidad de plantillas.
El procesamiento basado en la nube reduce los costos de despliegue y gestión.
Las herramientas pueden marcar los datos protegidos para que se redacten o redirijan.
Muchas soluciones ofrecen valiosas estrategias de extracción de datos.
Logre un mejor rendimiento aplicando la automatización inteligente para transformar las operaciones principales.
Capture y almacene grandes volúmenes de documentos, incluidos conjuntos de datos XML, declaraciones salientes y más.
Optimice la captura, el reconocimiento y la clasificación de documentos para usuarios y en aplicaciones.
Gestione grandes volúmenes de información fija con acceso rápido y seguro al contenido empresarial.
Emplee herramientas y funciones de código bajo para ayudar a crear aplicaciones empresariales significativas en cualquier nube.
Diseñe automatizaciones basadas en IA con herramientas de código bajo y sin código, asigne tareas a bots y realice un seguimiento del rendimiento con IBM® Cloud Pak for Business Automation. Compatible con cualquier nube híbrida, este conjunto modular de componentes de software integrados está diseñado para transformar flujos de trabajo fragmentados y acelerar el crecimiento del negocio.