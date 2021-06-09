¿Qué es la gestión de documentos?

El almacenamiento en papel puede requerir un espacio físico significativo. Una plataforma de gestión de documentos puede integrar documentos dispares para un mayor control, acceso y eficiencia de los procesos. Ofrece beneficios en términos de recuperación de información, seguridad, gobernanza y menor costo de operaciones. Además, la gestión adecuada de los registros se está convirtiendo en un imperativo legal.